Vind je opmaken lastig omdat je niet goed meer ziet? Ontdek praktische make-uptips voor bijzienden, verzienden, brildragers en contactlensdragers.

Make-up tips voor brildragers. Zo wordt opmaken makkelijker

Je staat met je neus bijna tegen de spiegel om mascara aan te brengen. Vervolgens zet je een stap achteruit, doet je bril op en ziet ineens dat je eyeliner aan beide kanten anders is. Of je probeert je wenkbrauwen bij te tekenen, maar zonder leesbril zie je nauwelijks waar de haartjes zitten.

Voor veel vrouwen wordt make-up aanbrengen ingewikkelder zodra hun zicht verandert. Sommige vrouwen zijn al jaren bijziend en moeten hun bril afzetten om zich op te maken. Anderen merken vanaf hun veertigste of vijftigste dat ze juist dichtbij minder goed gaan zien en steeds vaker naar een leesbril grijpen.

Gelukkig zijn er technieken waarmee je je ook met minder scherp zicht mooi kunt opmaken. Veel visagisten gebruiken ze zelf, en als je ze eenmaal kent, wordt opmaken een stuk eenvoudiger. Lees ook onze complete gids voor make-up voor vrouwen 50+ voor alle basistechnieken die de rijpere huid flatteren.

Waarom wordt opmaken ineens zoveel lastiger?

Je ogen veranderen met de tijd. Ben je bijziend, dan zie je dichtbij meestal scherp, maar wordt alles op afstand wazig. Dat maakt opmaken lastig. Je raakt met je make-upkwasten de spiegel om je er letterlijk bovenop moet staan en vervolgens moet je steeds even achteruit en misschien wel je bril opzetten om het totaalbeeld te beoordelen.

Vanaf ongeveer je veertigste of vijfenveertigste krijgen veel mensen daarnaast te maken met ouderdomsverziendheid (presbyopie). De ooglens wordt minder flexibel, waardoor dichtbij kijken moeilijker wordt. Juist het aanbrengen van eyeliner, mascara of lipliner wordt dan een stuk lastiger.

Het ligt dus niet aan je make-upvaardigheden. Je ogen vragen simpelweg om een andere aanpak.

Goed licht is belangrijker dan een vergrotende spiegel

Veel vrouwen denken meteen aan een sterke vergrotende spiegel. Die kan handig zijn voor precisiewerk, maar heeft ook een nadeel: je ziet nog maar een klein deel van je gezicht.

Goede, gelijkmatige verlichting maakt vaak een veel groter verschil. Natuurlijk daglicht blijft ideaal. Is dat niet mogelijk, kies dan voor heldere verlichting aan beide kanten van de spiegel. Zo voorkom je harde schaduwen waardoor kleuren en lijnen moeilijker te beoordelen zijn.

Een vergrotende spiegel gebruik je vervolgens alleen voor details, zoals eyeliner, wenkbrauwen of mascara.

Werk in twee stappen

Een handige techniek is om niet alles in één keer perfect te willen doen.

Breng eerst je make-up van dichtbij aan. Zet daarna je bril op of neem een stap achteruit om het totaalbeeld te bekijken. Pas daarna corrigeer je kleine verschillen.

Professionele visagisten controleren hun werk voortdurend op afstand. Backstage zie ik ze vaak een paar stappen achteruit doen om hun werk in zijn totaliteit te beoordelen. Die gewoonte kun je thuis eenvoudig overnemen.

Gebruik minder product dan je denkt nodig te hebben

Wanneer je niet alles scherp ziet, is de verleiding groot om nét iets meer oogschaduw, blush of foundation aan te brengen.

Vaak blijkt achteraf dat de make-up veel zwaarder is geworden dan de bedoeling was.

Werk daarom liever met dunne laagjes. Een extra laagje toevoegen kan altijd nog. Te veel product verwijderen is veel lastiger. Maar wees niet bang om fouten te maken. Een visagist zei eens tegen mij: ‘Alles valt te corrigeren.’

Begin met de lastigste onderdelen

Veel vrouwen bewaren eyeliner of mascara tot het einde. Wanneer je slecht ziet, werkt het vaak prettiger om juist met de meest precieze onderdelen te beginnen.

Heb je een foutje gemaakt? Dan geldt ook hier dat je dat later nog eenvoudig kunt corrigeren met concealer of foundation.

Kies producten die makkelijk corrigeren

Niet ieder make-up product vergeeft foutjes even makkelijk. Een zacht oogpotlood is eenvoudiger bij te werken dan een snel drogende vloeibare eyeliner. Ook crèmeoogschaduw laat zich vaak makkelijker vervagen dan poeder.

Dat betekent niet dat je bepaalde producten moet vermijden, maar wel dat je jezelf wat meer speelruimte geeft.

Mascara: maak het jezelf gemakkelijker

Mascara blijft voor veel vrouwen het lastigste onderdeel. Kijk tijdens het aanbrengen iets naar beneden in plaats van recht vooruit. Zo raakt het borsteltje minder snel je ooglid.

Heb je toch een vlekje gemaakt? Wacht dan tot de mascara volledig droog is. Daarna kun je het eenvoudig verwijderen met een schoon borsteltje of een wattenstaafje zonder de rest van je oogmake-up te beschadigen. Heb je last van hangende oogleden? Lees dan ook onze tips over make-up voor hangende oogleden.

Wenkbrauwen vragen om kleine bewegingen

Probeer je wenkbrauwen niet in één lange lijn te tekenen. Werk met korte, haarachtige streepjes en controleer tussendoor steeds het totaalbeeld. Zo voorkom je dat één wenkbrauw ongemerkt veel donkerder of dikker wordt dan de andere.

Een opmaakbril kan het verschil maken

Blijft opmaken, ondanks deze tips, lasting, dan kan een opmaakbril een handige oplossing zijn.

Een opmaakbril heeft één glas. Terwijl je het ene oog opmaakt, kijk je door het glas naar je spiegel. Daarna klap je het glas eenvoudig naar de andere kant om het andere oog op te maken. Zo kun je van dichtbij blijven zien zonder dat een brillenglas in de weg zit.

Een opmaakbril is vooral handig voor priegelwerk, zoals het aanbrengen van eyeliner, mascara, oogpotlood of het epileren van je wenkbrauwen. Voor foundation of blush is hij meestal minder noodzakelijk.

Een opmaakbril is vaak ook een comfortabel alternatief voor contactlensdragers omdat je geen contactlenzen hoeft te dragen tijdens het aanbrengen van je make-up.

Een opmaakbril lost natuurlijk niet alles op, maar kan heel praktisch zijn als het aanbrengen van oogmake-up steeds lastiger wordt.

Draag je een bril? Dan gelden nog een paar extra aandachtspunten

Een bril verandert niet alleen hoe jij jezelf ziet, maar ook hoe anderen jouw ogen zien.

Min-glazen, die worden gebruikt bij bijziendheid, laten de ogen optisch kleiner lijken. Daardoor mag oogmake-up vaak iets meer aanwezig zijn. Een mooie eyeliner (eyeliner is terug en de eyeliner trends voor winter 2026 2027 zijn inspirerend), goed gekrulde wimpers en zorgvuldig gevormde wenkbrauwen zorgen ervoor dat je ogen achter de glazen mooi zichtbaar blijven.

Plus-glazen vergroten de ogen juist. Dan oogt zware oogmake-up al snel intenser dan zonder bril. Zachte overgangen en dunne laagjes geven meestal het mooiste resultaat.

Let ook op de lengte van je wimpers. Wanneer mascara de wimpers erg lang maakt, kunnen ze tegen de brillenglazen aantikken, wat niet alleen vervelend is maar ook vlekken op de glazen kan veroorzaken.

Contactlenzen? Eerst de lenzen, daarna de make-up

Draag je contactlenzen, dan luidt het algemene advies om ze eerst in te doen voordat je begint met opmaken. Zo verklein je de kans dat make-updeeltjes onder de lenzen terechtkomen. Kies bij voorkeur voor producten die weinig poeder afgeven, zeker als je gevoelige ogen hebt.

Toch maak ik hier zelf soms een uitzondering op. Ben ik bijvoorbeeld bezig met een make-uplook die heel precies moet zijn, bijvoorbeeld voor foto’s, dan breng ik eerst mijn oogmake-up aan terwijl ik nog geen contactlenzen draag. Zonder lenzen kan ik van heel dichtbij in de spiegel werken en zie ik de kleinste details beter. Pas als ik tevreden ben over het resultaat, doe ik mijn contactlenzen in en bekijk ik de complete look nog eens op normale afstand. Kleine correcties zijn dan altijd nog mogelijk.

Eén regel staat wat mij betreft wél vast: haal je contactlenzen altijd uit voordat je je make-up verwijdert. Zo voorkom je dat make-upresten of reinigingsproducten onder de lenzen terechtkomen en je ogen irriteren.

De belangrijkste les

Je zicht verandert, maar dat betekent niet dat je minder mooi kunt opmaken.

Met goede verlichting, een praktische werkwijze en een paar kleine aanpassingen wordt make-up aanbrengen vaak veel eenvoudiger. Gun jezelf bovendien de tijd. Zelfs professionele visagisten werken stap voor stap en controleren hun werk voortdurend vanaf verschillende afstanden.

Je hoeft dus niet perfect te zien om een mooie make-uplook te creëren.

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