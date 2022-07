6x Professionele haarverzorgingstips in de vorm van Q&A’s over mooi zomerhaar en de juiste haarproducten. Als je van je haar weet dat het zeer gevoelig is en de chloorlucht is erg sterk, duik dan de…

Haarverzorging in de zomer. 6x Tips voor glanzend mooi zomerhaar

In de zomer is het nòg belangrijker dan anders dat je haar er glanzend en gezond uitziet. Een zongekust huidje en mooi zomerhaar zijn de enige sieraden die je in dit seizoen nodig hebt. Maar de zomer vergt ook veel van ons haar. Net zoals we verantwoordelijk moeten zonnen, moeten we ook verstandig met ons haar omspringen en het op de juiste manier behandelen. Vooral het gebruik van specifieke haarverzorgingsproducten is in de zomer heel belangrijk.

Hier zijn 6 professionele zomertips in de vorm van Q&A’s over mooi zomerhaar en de juiste haarproducten.

Tip 1: Gebruik een haarproduct met UV-filter

VRAAG: Vraagt de zomer (zon, zeezout, zwembadwater, hoge temperaturen) om andere haarproducten dan die we ’s winters gebruiken? Met andere woorden: moeten shampoo en conditioners worden aangepast aan het seizoen en de omstandigheden?

ANTWOORD: Ja, extreme weersomstandigheden zoals vrieskou en hitte hebben grote invloed op hoofdhuid die dan meer vocht en voeding nodig hebben. Het grote verschil in de haarverzorging in de zomer ten opzichte van de winter is dat je ’s zomers producten met UV filter moet gebruiken en dat je je haar tegen uitdroging moet beschermen.

Tip 2: Een goed geknipte haarcoupe is het belangrijkst!

VRAAG: Zijn er haarproducten/stylingsproducten of haarstylingsinstrumenten die je ’s zomers beter niet kunt gebruiken? Is het bijvoorbeeld inderdaad zo dat je beter haarproducten die alcohol bevatten kunt vermijden?

ANTWOORD: Alcohol in producten creëert bepaalde effecten wat andere producten niet kunnen maar je haar wordt er zo droog van dat we het liever vermijden. Vooral in gekleurd of gekruld haar, dat zijn de meest gevoelige soorten. Haartrends in de zomer zijn vaak wat losser en dus hoeven er niet al te veel tools aan te pas te komen voor een mooi eindresultaat. Goed geknipt zijn is het belangrijkste!

Tip 3: Gebruik een leave-in conditioner

VRAAG: Welk soort haarproduct mag ’s zomers niet in je toilettas (koffer) ontbreken?

ANTWOORD: Leave-in conditioners zijn fantastisch! Het zijn instant oppeppers. Je gebruikt een leave-in conditioner op nat haar. Sommige leave-in producten werken op basis van hitte, dus als je het gaat föhnen of stijlen met de stijltang dan geef je alleen nog maar meer voeding aan je haar. Belangrijk: na het zwemmen wel opnieuw bescherming aanbrengen!

Tip 4: Pas op met zwembadwater met veel chloor

VRAAG: Blond haar kleurt in de zomer soms groen op. Wat kunnen we doen om dit te vermijden? En wat kunnen we aan het einde van de zomer doen om deze kleur weg te werken?

ANTWOORD: Als je van je haar weet dat het zeer gevoelig is en de chloorlucht is erg sterk, duik dan de zee in. Ga je toch in het zwembad, maak je haar dan eerst nat met kraanwater zodat het minder chloorwater opneemt (dit geldt trouwens ook voor een duik in de zee – maak je haar eerst nat met kraanwater). Mocht je haar dan toch groen worden, dan is het belangrijk om het bij de kapper te laten repareren. Groen is iets hardnekkigs en als het er niet op de goede manier eruit gehaald wordt, kan het zijn dat het steeds terugkeert na andere kleurbeurten.

Belangrijk: haar wordt minder snel groen door zwembadwater als het in goede conditie is. Verzorg je haar daarom goed!

Tip 5: Stel grote kleurveranderingen uit tot na de zomer

VRAAG: Is het beter om je haar vòòr aanvang van een zonvakantie te kleuren of erna?

ANTWOORD: Dat hangt van je kleurbeurt af. Grote metamorfoses zoals van blond naar donker of ineens knalrood kun je beter uitstellen tot na de vakantie. Dat soort kleurveranderingen met een enthousiaste zon erop is het ideale recept voor een uitgebleekte haarkleur. Voor alle andere kleurbehandelingen is het belangrijk om goede verzorging te gebruiken met UV filter dat geeft een beschermende glanslaag over je haar.

Daarmee zal het nog steeds iets lichter worden maar op een mooie manier. Voor extra kleurbehoud kun je ook vragen bij de kapper om een after colour treatment. Dit zorgt ervoor dat de kleur van je haar geseald wordt waardoor je er langer plezier aan beleeft.

Tip 6: Ga voor een losjes opgestoken kapsel of een nonchalante vlecht

VRAAG: Na een heerlijke dag aan het strand hebben we vaak geen zin om ons haar urenlang te stylen. Wat kunnen we met ons haar doen?

Antwoord: Vaak is haar op zijn mooist (qua volume/ textuur/ stevigheid) na een dag zon, zee en strand. Kneed er wat haarolie in voor een zomerse glans en voor de verzorging van de haarpunten. Steek het daarna losjes op of draai er een nonchalante vlecht in voor het ultieme zomergevoel.