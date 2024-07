In dit artikel vind je een aantal handige tips om de juiste keuze te maken en een haarstyler te kopen die bij je past.

Waar moet je op letten als je een haarstyler koopt?

Als je na elke douchebeurt je haar in model brengt, kan dat een hoop tijd kosten. Gelukkig zijn er steeds meer handige tools om je coupe snel te stylen. Er zijn er zelfs zoveel, dat je misschien door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom vind je in dit artikel een aantal handige tips om de juiste keuze te maken en een haarstyler te kopen die bij je past.

1. Let op je haartype

Haarstyling is voor iedereen anders: de een heeft een weelderige bos krullen die ze willen temmen, de ander heeft fijn haar en droomt van volume. Het soort styling tool dat het beste bij je past is dus erg afhankelijk van je haartype.

Heb je dik haar? Dan zal een stijltang met dunne platen niet of nauwelijks resultaat hebben. Een stijltang met dikke platen of een föhnborstel met grote opzetstukken zijn in dit geval een betere match.

Voor dun haar is het belangrijk om extra voorzichtig te zijn met het soort haarstyler en de temperatuur die deze bereikt. Kies bijvoorbeeld voor dunne platen op je stijltang en krultang waarbij je de temperatuur zelf kan instellen. Zo voorkom je onnodige schade aan je haar.

2. Hoe herken je goede kwaliteit?

Bij het kiezen van een haarstyler kan je budget een belangrijk onderdeel zijn. Toch is het niet altijd verstandig om de goedkoopste keuze te maken. Voor stijltangen en krultangen zijn materialen zoals keramiek en titanium een goede keuze. Niet goedkoop, maar zorgt er wel voor dat de hitte beter verspreid wordt. Hierdoor krijg je betere resultaten en nog belangrijker: je haar loopt minder schade op.

Goedkope haarstylers zijn vaak gemaakt van kunststof. Ze hebben in veel gevallen wel een keramische coating, maar deze slijt bij gebruik. Zorg er dus voor dat de gehele plaat van keramiek of titanium is.

Zorg er bij een haarstyler altijd voor dat je keuze hebt uit meerdere temperaturen. Je haar constant drogen of behandelen met hitte zorgt voor droog en breekbaar haar. Ook kan het handig zijn om te checken of de föhnborstel een CoolShot functie heeft: een ‘shot’ met koude lucht, wat ervoor zorgt dat je haarstijl minder snel uitvalt. Tip: deze functies vind je allemaal terug op deze Dyson Airwrap dupe!

3. Denk aan het design

Je houdt je haarstyler vaak voor langere tijd vast. Bij het ontwerpen van zo’n tool wordt daarom in rekening gehouden met ergonomische ontwerpen die niet te veel wegen. Niet alleen fijn voor als je je haar in model wil brengen zonder kramp in je armen, maar ook als je je haarstyler mee wil nemen op vakantie. Zo sleep je geen onnodig zware bagage mee!

Voor ieder wat wils

Haar is ontzettend persoonlijk. Sommige vrouwen dragen hun haar liefst elke dag in een makkelijke paardenstaart, andere dames vinden het fijn om tijd te besteden aan de perfecte volumineuze haarstijl. Wat je ook wil: er zijn haarstylers die bij elke haartrend passen. Met de bovenstaande tips vind je gemakkelijk een goede match.