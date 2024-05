Haartrends 2024: halflang haar. Zo krijg je die Française look

Haartrends 2024: halflang haar. Zo krijg je die charmante Française look. Justine Soranzo. Foto Charlotte Mesman

In de haartrends voor zomer 2024 staat de halflange haarlengte opnieuw centraal. Maar daarmee is natuurlijk nog lang niet alles gezegd. Want onder halflang haar vallen lob kapsels (long bob), maar net zo goed shags en andere haarstijlen, zoals de unieke hair look van Justine Soranzo, Frans model en influencer die bekend staat om haar moeiteloze en chique stijl, en vooral om haar kenmerkende kapsel.

Het iconische kapsel van Justine Soranzo

Haartrends 2024: halflang haar. Zo krijg je die charmante Française look. Justine Soranzo. Foto Charlotte Mesman

Justine Soranzo’s haarlook wordt vaak omschreven als het toonbeeld van coole Franse meisjes-haar. Haar kenmerkende stijl bestaat uit warrige, losse krullen met een ietwat rommelige bedhead-sfeer zoals we dat van Françaises gewend zijn.

De sleutel voor deze look is de natuurlijke textuur en beweging in het haar. In plaats van het haar glad te stylen of föhnen, laat Justine haar haar zijn gang gaan. Het Franse model draagt het doorgaans met een middenscheiding en lagen die haar gezicht zacht en dansend omlijsten.

Haartrends 2024: halflang haar. Zo krijg je die charmante Française look. Justine Soranzo. Foto ADVERSIS

Dit kapsel combineert ze met een lange en dikke pony tot vaak over de wenkbrauwen die hoog op het hoofd begint. Hierdoor komen haar ogen extra goed uit. Het is een vrij gewaagde look, zeker als je geen pony hebt en daar ook niet aan gewend bent. In dat geval kun je voorzichtig beginnen met een dunne en niet al te hoge pony en stap voor stap toewerken naar een pony zoals die van Justine.

Karakteristiek voor de haarstyling van Justine is dat de haarpunten er doorleefd uitzien waardoor die zogenaamde ‘moeiteloze’ air krijgt, alsof je met dit kapsel uit bed bent gestapt (maar toevallig zit je haar wel onwijs goed).

Haartrends 2024. Zo krijg je die charmante Française look. Justine Soranzo. Foto ADVERSUS

Wat het kapsel van Soranzo onderscheidt, is ook de combinatie van volume bij de haarwortels en zachte, natuurlijke bewegingen over de verschillende lengtes. Dit geeft haar haar een luchtige, volle look zonder er overdreven gestyled of stijf uit te zien. Het effect is cool en typisch Parijs-chic.

Soranzo’s haarkleur draagt ook bij aan haar interessante hair look. Ze heeft vaak een donkerblonde, warme tint met iets donkerdere wortels. Deze zonovergoten, multi-tonale kleur vormt een perfecte aanvulling op haar beach-achtige waves.

Bij de modeshow van Zimmermann in Parijs had Justine haar kapsel een extra touch meegegeven met een klein, slordig knotje bovenop haar achterhoofd. Door het knotje wat op te drukken, kon ze extra volume bovenop het hoofd creëren. Het is een truc die ook Brigitte Bardot vaak toepaste. En nu we het over B.B. hebben. Doet ook die lange pony niet heel erg aan B.B. denken?

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren.

Klik hier voor de haartrends voor de heren op ADVERSUS