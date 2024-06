Heb jij krullen? Dan zijn er ingrediënten die je beter niet in je haarproducten kunt hebben. Lees meer over producten waarmee je op safe gaat.

Heb jij krullen? Mijd dan deze ingrediënten in je haarproducten

Heb jij krullen, dan heb je bepaald niet de gemakkelijkste haarsoort, maar dat zul je zelf ook wel weten. Jouw haar heeft baat bij een milde haarverzorgingsroutine die de natuurlijke schoonheid van je krullen versterkt en vochtinbrengend werkt. De haarproducten die in deze routine passen bevatten, mogen geen ingrediënten bevatten die je haar zouden kunnen beschadigen of verzwaren.

Deze ingrediënten kun je beter niet in je haarproducten hebben

Een van de belangrijkste ingrediënten die je bijvoorbeeld niet in je shampoo, conditioner en haarmasker wilt hebben, zijn sulfaten. Dit zijn agressieve reinigingsmiddelen (verantwoordelijk voor de schuimvorming) die vaak voorkomen in traditionele shampoos. Sulfaten zoals natriumlaurylsulfaat (SLS) en natriumlaurethsulfaat (SLES) zijn effectief maar kunnen overdreven strippend zijn, waardoor niet alleen vuil en olie worden verwijderd, maar ook het natuurlijke vochtgehalte van het haar wordt aangetast. Dit kan leiden tot uitdroging, kroezen en beschadiging, vooral als je krullend haar hebt.

Een andere groep ingrediënten die niet haarvriendelijk zijn, zijn niet-wateroplosbare siliconen. Hoewel siliconen je haar tijdelijk glad kunnen maken en glans kunnen geven, kunnen ze ook een barrière vormen die voorkomt dat vocht de haarschacht binnendringt, wat na verloop van tijd tot uitdroging kan leiden.

Uitdrogende alcoholen zoals isopropylalcohol, gedenatureerde alcohol en ethanol kun je ook beter mijden, omdat ook deze het haar van zijn natuurlijke oliën kunnen ontdoen en uitdroging en kroezen kunnen veroorzaken.

Tot slot noemen we nog de parabenen en minerale oliën. Parabenen zijn synthetische conserveermiddelen die zich in het lichaam zouden kunnen ophopen en hormoonontregelende eigenschappen zouden hebben. In haarproducten kunnen ze irritatie en een droge hoofdhuid veroorzaken. Minerale oliën zoals paraffine, vaseline en petrolatum vormen een ondoordringbare laag op de hoofdhuid die de natuurlijke talgproductie kan verstoren. Ook deze ingrediënten doen je krullen geen goed.

CG haarproducten

Inmiddels is er een haarverzorgingsroutine voor krullend haar die is gebaseerd op het gebruik van haarproducten waarin de bovengenoemde ingrediënten niet voorkomen. Deze routine wordt wel de Curly Girl Methode genoemd. Producten die binnen deze routine passen, zijn CG haarproducten. Deze producten zijn, we zeiden het al, vrij van agressieve ingrediënten die het haar van zijn natuurlijke oliën kunnen ontdoen of product opbouw kunnen veroorzaken, wat kan leiden tot uitdroging, kroezen en verlies van kruldefinitie.

Deze ingrediënten kun je in CG producten tegenkomen

In plaats van de hierboven genoemde ingrediënten bevatten CG producten vaak voedende ingrediënten zoals botanische oliën (bijv. kokosnoot, argan, jojoba), boters (bijv. shea, cacao) en vochtinbrengende ingrediënten (bijv. glycerine, aloë vera) die helpen de krullen te hydrateren en te definiëren zonder ze zwaar maken.

Ze kunnen ook natuurlijke verzachtende ingrediënten bevatten, zoals vetalcoholen en in water oplosbare siliconen zoals dimethiconcopolyol, die je haar doen glanzen zonder productopbouw.

Meer over de Curly Girl Methode

Volgens de Curly Girl Methode pamper je je krullen dus met sulfaatvrije en siliconen vrije shampoos maar ook met haarvriendelijke maskers zoals een curly girl haarmasker. Daarnaast omvat deze methode het gebruik van leave-in conditioners en stylingsproducten, maar ook gezonde leefgewoontes als slapen met een satijnen kussensloop.