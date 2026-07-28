Ontdek hoe je de modekleuren van herfst/winter 2026-2027 combineert volgens de catwalks. De mooiste kleurcombinaties van dit seizoen.

Modekleuren herfst/winter 2026-2027: zo combineren we de grootste trendkleuren volgens de catwalks. Photo courtesy of Prada

De modekleuren voor herfst/winter 2026-2027 zijn interessant. In de nieuwe modecollecties voor herfst/winter 2026-2027 van New York, Londen, Milaan en Parijs valt op dat de grootste verandering niet zozeer in de kleuren zelf zit, maar in de manier waarop ontwerpers ze combineren. Het winterpalet blijft vertrouwd, met veel zwart, bruin, camel, grijs en donkerblauw. Tegelijkertijd krijgt dat klassieke kleurenpalet nieuw leven door onverwachte combinaties, interessante accenten en rijkere nuances.

Waar de afgelopen seizoenen monochrome outfits vaak de boventoon voerden, laten de catwalks voor de komende winter een gevarieerder beeld zien. Monochroom blijft on-trend, maar krijgt gezelschap van verrassende kleurcombinaties waarin warme wintertinten worden gecombineerd met rood, lichtblauw, zachte geeltinten of zelfs meerdere kleuren in één look. Iets wat we in tijden niet hebben gezien!

Het klassieke winterpalet blijft actueel

Monochrome look in winters bruin op de catwalk van Max Mara. Bruin is opnieuw één van de belangrijkste modekleuren voor de winter. Photo courtesy of Max Mara

Ben je op zoek naar compleet nieuwe modekleuren, dan kom je dit seizoen bedrogen uit. Vrijwel alle grote modehuizen hebben gekozen voor een typisch winterpalet. Zwart blijft een belangrijke basis, naast chocoladebruin, karamel, camel, grijstinten, donkerblauw, ivoor, olijfgroen en bordeauxrood. Bruin blijft één van de favoriete kleuren.

Vooral Hermès bij Hermès komen we de donkere winterkleuren in schitterende nuances – bruin, zwart, donkerblauw, diepe paarstinten, karamel – tegen, soms aangevuld met lichtblauw. Ook Max Mara, Gucci, Ferragamo, Tod’s en Louis Vuitton bouwen hun collecties op rond deze tijdloze kleuren. Zelfs Fendi en Dolce & Gabbana blijven grotendeels trouw aan donkere, sobere tinten. De modecollectie van Dolce & Gabbana was zelfs total black, slechts een paar keer onderbroken door jeans items.

De eerste belangrijke conclusie voor herfst/winter 2026-2027 is dan ook: de winterkleuren veranderen nauwelijks. De vernieuwing zit niet in de afzonderlijke kleuren, maar in de manier waarop ze worden gecombineerd.

Monochroom blijft, maar krijgt concurrentie

Een compleet rode look op de catwalk van Isabel Marant. De bruine laarzen maken de look stoer. Photo courtesy of Isabel Marant

De afgelopen winters zagen we in veel collecties ton-sur-ton en monochrome outfits. Die trend verdwijnt niet. Max Mara en Tod’s presenteren nog altijd prachtige total looks in bruin, camel of grijs, terwijl Isabel Marant en Celine laten zien hoe krachtig een volledig rode outfit kan zijn.

Toch is er iets veranderd. Ontwerpers durven opnieuw kleuren met elkaar te combineren. Niet langer blijft het bij één tint van top tot teen; steeds vaker zagen we op de catwalks outfits waarin twee, drie of zelfs vier kleuren harmonieus waren samengebracht.

Juist die verschuiving geeft de wintergarderobe van 2026-2027 een nieuwe dynamiek.

Rood is de kleur die overal opduikt

Rood als kleuraccent op de catwalk van Prada. Ook in deze look meerdere trendkleuren naast elkaar. Photo courtesy of Prada

Als er één kleur is die zich dit seizoen nadrukkelijk tussen de klassieke wintertinten nestelt, dan is het rood.

Opvallend is dat ieder modehuis er een eigen interpretatie aan geeft. Celine combineert rood met zwart of dierenprints, terwijl Chloé rood juist laat samengaan met ruiten. Ferragamo en Prada gebruiken rood als krachtig accent tussen rustige winterkleuren. Bij Michael Kors spotten we de kleur tussen camel, zwart en wit, terwijl Isabel Marant laat zien dat een volledig rode look verrassend draagbaar kan zijn.

Rood is daarmee veel meer dan een trendkleur. Het is een stijl tool geworden dat zowel als accent, als statement en zelfs als complete monochrome outfit wordt ingezet.

Lichtblauw zorgt voor een frisse verrassing

Lichtblauw als verfrissende tegenhanger voor de klassieke modekleuren voor herfst/winter 2026-2027. Photo courtesy of Hermès

Misschien nog verrassender is de terugkeer van lichte blauwtinten.

Tussen alle warme bruintinten, bordeauxkleuren en donkere neutrale toonaarden duikt ineens hemelsblauw of kobaltblauw op. Hermès combineert karamel met zacht hemelsblauw en creëert daarmee een van de meest elegante kleurcombinaties van het seizoen. Ferragamo en Prada verwerken lichtblauw als fris accent in hun wintercollecties, terwijl Acne Studios en Mugler kiezen voor krachtig kobaltblauw.

Juist omdat deze blauwtinten zo onverwacht verschijnen, brengen ze licht en frisheid in een verder warm winterpalet.

Hoe gaan we de modekleuren voor herfst/winter 2026-2027 combineren?

Wat vooral opvalt, is dat ontwerpers klassieke winterkleuren steeds vaker combineren met onverwachte accenten. Dit zijn enkele combinaties die regelmatig terugkeren.

Bordeaux met chocoladebruin

Diepe bordeauxtinten en rijke bruintinten versterken elkaar. De combinatie is zachter dan total black, maar minstens zo chic.

Zwart met donkerblauw

Jarenlang gold deze combinatie als een stijlfout. Op de catwalk bewijst Ferragamo juist hoe elegant zwart en nachtblauw samen kunnen zijn.

Karamel met hemelsblauw

Hermès laat zien hoe een warme karamelkleur prachtig contrasteert met een zachte blauwe tint. Een combinatie die tegelijk klassiek en verrassend modern overkomt.

Olijfgroen met mosterd

Etro grijpt terug op warme jarenzeventigkleuren en combineert olijfgroen met mosterdgeel, vaak aangevuld met verschillende bruintinten.

Olijfgroen met perzik

Olijfgroen (met ruiten) in combinatie met een zachte perziktint. Photo courtesy of Chloé

Een van de meest onverwachte combinaties komt van Chloé, waar olijfgroen wordt verzacht door lichte perziktinten. Ook andere typische winterkleuren wordt met pastels bedragen. Het resultaat is vrouwelijk, warm en verfijnd.

Bruin in verschillende nuances

Van camel en karamel tot chocolade en kastanjebruin: meerdere bruintinten in één outfit zorgen voor diepte zonder druk te worden.

Kleur wordt weer een stylinginstrument

Een van de interessantste ontwikkelingen is misschien wel dat kleur opnieuw een belangrijke rol speelt in de styling.

Bij Chloé zien we outfits waarin drie of zelfs vier kleuren samenkomen, iets wat de afgelopen jaren relatief zeldzaam was. Ook Prada kiest vaker voor onverwachte combinaties dan voor volledig monochrome looks, bijvoorbeeld door een gekleurde sjaal of gekleurde borduursels aan de outfits toe te voegen. Etro mengt verschillende warme tinten, dessins en jarenzeventigkleuren tot rijke composities.

Dat betekent niet dat de mode uitbundiger wordt. Integendeel. De combinaties blijven zorgvuldig uitgebalanceerd. De basis is rustig, maar juist daardoor krijgen opvallende kleuren meer impact.

Welke kleurcombinaties passen bij jouw garderobe?

Het mooie aan deze ontwikkeling is dat ze gemakkelijk naar je eigen garderobe te vertalen is.

Heb je veel zwarte kleding? Voeg dan eens chocoladebruin of donkerblauw toe in plaats van opnieuw zwart.

Bestaat je garderobe vooral uit camel en beige? Dan geven olijfgroen of bordeaux direct meer diepte.

Draag je graag denim? Combineer een jeans eens met een bordeauxrode trui of een rode tas.

En wie houdt van monochroom hoeft daar zeker geen afscheid van te nemen. Kies verschillende nuances van dezelfde kleur en speel met materialen als wol, suède, leer en kasjmier om extra diepte te creëren.

Conclusie

Wat mij vooral opviel tijdens het bekijken van de collecties, is dat ontwerpers niet langer proberen één kleur tot dé trend van het seizoen uit te roepen. Sommige modehuizen, zoals Fendi en Dolce & Gabbana, blijven trouw aan een bijna volledig donker kleurenpalet. Andere maisons, waaronder Chloé, Prada en Mugler, experimenteren juist veel vrijer met kleur.

Juist daarin schuilt de belangrijkste ontwikkeling van herfst/winter 2026-2027. Het winterpalet zelf verandert nauwelijks. Zwart, bruin, camel, grijs en donkerblauw vormen nog altijd de basis. Nieuw is vooral de manier waarop die kleuren worden gecombineerd: met rood, lichtblauw, zachte geeltinten of meerdere warme nuances in één outfit.

Misschien is dat wel de meest inspirerende modetrend van dit seizoen. Niet één nieuwe kleur bepaalt het modebeeld, maar de vrijheid om vertrouwde winterkleuren op een verrassende manier met elkaar te combineren.

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