Trend alert: de modekleur rood. Maar pas op voor het Red Dress Effect!

Rood is ook voor 2022 een top modekleur. Maar pas op! Er is zoiets als het Red Dress Effect. Ken jij de signalen die je met je rode outfit afgeeft?

Modekleuren lente zomer 2022. Trend alert: rood. Photo courtesy of Valentino

De modekleuren voor de lente en zomer van 2022 zijn opvallend vrolijk en fel. Al vroeg in het voorjaar gaan we ons in knallende eyecatcher kleurtjes hullen. Helrood staat in de top 10 modekleuren van de Amerikaanse kleurspecialist Pantone. Poinciana, zo heet de roodkleur voor 2022, is een warme, krachtige rode tint met een dramatische touch.

Modekleuren lente zomer 2022. Trend alert: rood. Photo courtesy of Valentino

De helrode kleuren en looks zijn natuurlijk bij uitstek geschikt voor een liefdesdate. Hang je rode jurk maar klaar! Maar lees eerst even verder!

Het Red Dress Effect

Rood is een bijzondere kleur en dat is goed om je te bedenken voordat je je van top tot teen in het rood hult. Het is wetenschappelijk bewezen dat een vrouw in rood aantrekkelijker is voor mannen dan vrouwen in andere kleuren. Dit wordt wel het Red Dress Effect genoemd.

Modekleuren lente zomer 2022. Trend alert: rood. Photo courtesy of Saint Laurent

Uit een onderzoek blijkt dat men sneller aanneemt dat vrouwen in rood openstaan voor avances. Dat is goed om te bedenken want je zou met een rode jurk in bepaalde omstandigheden wel eens de verkeerde signalen kunnen afgeven!

Er zijn dan ook een paar gelegenheden waarin rood nu niet bepaald de meest geschikte kleur is. Zo kun je rood beter niet naar een sollicitatiegesprek dragen. Verder is rood not done voor bruiloften en begrafenissen. En er wordt ook wel gezegd dat je je beter niet in rood kunt hullen als je voor het eerst op bezoek gaat bij de ouders van je nieuwe vriendje, maar dat vinden we toch wel een beetje te ouderwets. Wat ons betreft mag je die rode jurk best aan (weten ze gelijk wat voor vlees ze in de kuip hebben :-)).

Rood: sexy en powerful

Modekleuren lente zomer 2022. Trend alert: rood. Photo courtesy of Dsquared2

Rood is een boeiende kleur. Het is de kleur van liefde en passie, maar ook van gevaar. Het is ook de kleur van energie en leiderschap, ja zelfs van macht. Geen wonder dat koningen en keizers en ook kerkelijke leiders zich graag in rood hullen. En geen wonder dat die snelle niet meer zo jonge man graag in een rode sportauto rijdt! En nu begrijp je ook meteen waarom de ‘red carpet’ rood is!

Modekleuren lente zomer 2022. Trend alert: rood. Photo courtesy of Stella McCartney

De betekenissen die we aan rood toedichten, zijn cultureel bepaald. In China bijvoorbeeld staat rood voor geluk en voorspoed (lees: geld). Er zijn ook andere verklaringen voor. Zo wordt wel gezegd dat we rood met seks associëren omdat bij seksuele opwinding bepaalde lichaamsdelen (zoals lippen en andere meer intieme lichaamsdelen!

Rood als modekleur dus (en rood in de make-up!)

Hopelijk durf je nu je rode jurk nog aan! Want rood gaat het echt worden. Rood van top tot teen of rood in combinatie met camel. We gaan voor lange, slank afkledende rode jurken (Valentino), rode catsuits (Saint Laurent) en voor kleine rode mantelpakjes met minirokjes met A-lijntjes (Dior).

De nieuwe modekleuren voor lente zomer 2022. Warmrood. Photo courtesy of Dior

Rood komt dit seizoen ook heel dominant terug in de make-up. Volgens MAC Cosmetics is de kleur rood zelfs één van de vier top make-uptrends van dit seizoen. Niet alleen dragen we rood als lippenstift maar we gaan ook weer volop aan de rode blush en dat doen we dan net even anders dan voorheen: in plaats van de kleur op je jukbeenderen aan te brengen, tippen we wat zoete rode crèmeblush onder onze ogen of op de appeltjes van onze wangen voor een jonge, verliefde blos.

Oh, en dan zijn daar ook nog de rode haarkleuren voor 2022. Van strawberry rood tot koper en diepe paarsrode kleuren. Red is it!

Vuistregels voor het dragen van rood

De vlammende en helle tinten die het meest richting het pure primaire rood gaan, zijn sexy en uitdagend. Wil je het Red Dress Effect afzwakken, ga dan voor warme roodkleuren – daarmee ga je op safe – of voor de meer oranjeroodtinten die lieflijk en minder bedreigend overkomen. Je kunt je er natuurlijk ook toe beperken om een neutrale outfit op te leuken met een rode tas of rode schoenen. En anders is er nog altijd roze, ook een topkleur voor lente zomer 2022. Ook deze tint, die zich overigens ook met liefde en romantiek laat associëren, gaan we weer van top tot teen dragen: total pink dus. Maar dat is weer een heel ander verhaal :-)

