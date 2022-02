Een jongere huid? Stel je skin care routine bij met deze anti-aging tips

Een jongere huid? Stel je skin care routine bij. Check deze anti-aging tips

Als de jaren verstrijken, verandert onze huid. Dit komt door externe factoren (zon, luchtvervuiling) maar ook door veranderingen in ons lichaam. De huidcellen worden minder actief; door de afname van oestrogeen (essentieel voor de hydratatie en bescherming van je huid) wordt je huid droger, kwetsbaarder en gevoeliger. Ook de hoeveelheid collageen neemt af waardoor je huid dunner en minder elastisch wordt. Al deze processen zorgen voor veranderingen en daar moet je je skin care op afstemmen.

1. Reinigen. Een drogere huid vraagt om een zachter reinigingsproduct. Kies milde producten, ook als je onverhoopt last hebt van acne (dit kan ook in de volwassen periode van je leven opspelen). Sla het reinigen van je huid nooit over. Het is een belangrijke stap, niet alleen om make-up resten, deeltjes luchtvervuiling en bacteriën te verwijderen, maar ook om je huid voor te bereiden op je crème. Kies een reinigingsproduct met een lage pH en vermijd agressieve ingrediënten als SLS (sodium lauryl sulfate). Breng het product aan met zachte, ronddraaiende bewegingen en spoel het goed af met lauwwarm water. Wees in alle opzichten lief voor je huid. Ga er voorzichtig mee om.

2. Scrubben/peeling. Scrub je huid één keer per week met een milde scrub om dode huidcellen te verwijderen en de teint te verlevendigen. Of kies voor een chemische scrub op basis AHA (alfahydroxyzuren). Deze actieve stof bestrijdt vroegtijdige huidveroudering en zonschade (onder meer pigmentvlekken).

3. Actieve stoffen. Let goed op de ingrediënten in je crèmes. Om je huid te boosten heb je werkzame stoffen nodig. Niet alleen AHA maar ook vitamine A (retinol) tegen fijne lijntjes en pigmentvlekken, vitamine C (ascorbinezuur en afgeleiden daarvan) en vitamine E (tocopherol) om je huid tegen schadelijke factoren van buitenaf te beschermen. Je kunt kiezen voor een crème die deze vitamines – die ook een anti-oxiderende werking hebben – bevat of voor een apart serum.

3. Altijd bescherming tegen de zon met een UV-filter. Het is en blijft belangrijk: bescherm je huid dag na dag tegen de schadelijke invloed van de zon, ook in een land als het onze.

4. Hydrateren. Als je huid in de loop der tijd droger is geworden, is het tijd voor een vettere crème. Denk hierbij aan crèmes op basis van glycerine of petrolatum die het vocht in je huid goed vasthouden. Let wel op dat je deze crèmes altijd op een schone huid aanbrengt want anders sluit je ook bacteriën en andere vuil in.

5. Geef nieuwe huidverzorgingsproducten de tijd. Een nieuwe skin care routine kan in het begin tot een wat onrustige huid leiden, zeker als je met werkzame stoffen aan de slag gaat. Bouw het gebruik van bijvoorbeeld vitamine A langzaam op. Begin eerst met twee of drie keer per week. Maar geef het gebruik van nieuwe producten niet te snel op want je huid heeft de tijd nodig om eraan te wennen. Verder kun je beter niet te veel nieuwe ingrediënten tegelijkertijd introduceren anders is het moeilijk te achterhalen hoe je huid op de verschillende ingrediënten reageert.

6. Vergeet verder niet om je huid mooi te eten. Denk hierbij aan vis (omega-3-vetten), mager vlees, peulvruchten en bonen, groenten en fruit (voor de vitaminen) maar ook tomaten voor de lycopeen (tegen vroegtijdige huidveroudering als rimpels en zonnebrand).

