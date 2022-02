Valentijnsdag. Hoe begrijp je of het liefde op het eerste gezicht is?

Geen periode is gevaarlijker dan die voorafgaat aan 14 februari, Valentijnsdag, de dag van de (opgelegde) liefde. De liefde lijkt wel aan de bomen te groeien, iedereen lijkt verliefd. En wie nog niet ‘voorzien’ is, zal er van alles aan doen om op 14 februari toch goed beslagen ten ijs te komen. Naarstig wordt naar een partner gezocht om de jaarlijkse deadline te halen (we willen toch niet weer een Valentijnsdag zonder geliefde doorbrengen). Maar haastige spoed… Dat weten we allemaal, is zelden goed en kan leiden tot fatale fouten.

Het grootste risico schuilt in de vermeende ‘liefde op het eerste gezicht’-ontmoetingen. Iets wat ons maar enkele keren in ons leven zal gebeuren. Een ‘liefde op het eerste gezicht’-ontmoeting kan leiden tot een belangrijke liefdesrelatie, zeker als de liefde ook wordt beantwoord. Maar soms gebeurt het dat cupido zijn pijlen op de verkeerde persoon richt. We ‘investeren’ dan in een persoon die we onder normale omstandigheden geen blik waardig zouden hebben geacht.

Herken je de situatie? Als het je nog nooit gebeurd is, geloof ons dan. Je kunt je in de liefde lelijk vergissen. Op basis van onze ervaringen en die van onze lezers die ons regelmatig op de hoogte houden van hun liefdesperikelen, hebben we een korte ‘checklist’ opgesteld die je altijd bij de hand kunt houden om te beoordelen of je te maken heb met een echte ‘liefde-op-het-eerste-gezicht’-ontmoeting of met een lelijke streek van cupido. De checklist geldt voor hem én voor haar. Loop het lijstje in geval van een ontmoeting in gedachten nog even snel af en je zult behoed blijven voor lelijke vergissingen.

Is hij single? En zo ja, waarom is hij nog alleen? (Deze vraag moet je jezelf altijd stellen.)

Hoeveel jaar schelen we eigenlijk? Dit ‘criterium’ van onze checklist is niet discriminerend bedoeld, maar geeft gewoon blijk van gezond verstand.

Kijkt hij echt naar mij of kijkt hij scheel?

Kijkt hij echt naar mij of heb ik gewoon teveel gedronken?

Kijkt hij naar mij omdat hij mij interessant/aantrekkelijk vindt of heb ik misschien een etensrestje tussen mijn tanden?

Kijk ik naar hem omdat ik hem interessant vind of heb ik vanavond te diep in het glaasje gekeken?

Hoeveel personen heeft hij vanavond geprobeerd te versieren voordat hij het met mij aanlegde?

Hoeveel personen heb ik vanavond geprobeerd te versieren (wees eerlijk!) voordat ik probeerde met hem oogcontact te maken?

Als het niet de avond van Valentijnsdag was, en ik niet single was, zou ik me dan nog tot hem aangetrokken voelen?

Negen kritische vragen die je in staat stellen om te beoordelen of je hier met ‘een mogelijke ware liefde’ of gewoon met een poging tot ‘one-night-stand’ te maken hebt. Een belangrijke checklist, zeker als je op zoek bent naar de ware liefde en je je op Valentijnsdag extra kwetsbaar en alleen voelt.

Mocht het allemaal op niets uitlopen, wees dan niet teleurgesteld en bedenk je dat je de liefde niet moet zoeken. De liefde is iets wat je overkomt. Vroeg of laat zal de liefde jou wel zoeken (als je er tenminste zin in hebt om gevonden te worden, natuurlijk). Want de liefde discrimineert niet, let niet op leeftijd, afkomst en uiterlijk en is ongevoelig voor de druk die vrienden en familie op je leggen om nu zo snel mogelijk met iemand op de proppen te komen.

