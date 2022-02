3x Jeansmodellen om in de gaten te houden

Spijkerbroeken trends lente zomer 2022. Photos Blumarine, Missoni, Sportmax

Misschien heb je al een beetje door de nieuwe voorjaarscollecties gestruind en ben je op de nieuwste jeans modellen voor lente zomer 2022 gestuit. Er zitten stoere spijkerbroekjes tussen die je op nieuwe ideeën kunnen brengen.

Natuurlijk kom je nog steeds goed weg met je rechte jaren ’80 broek met hoge taille maar wil je je look boosten, kijk dan eens uit naar iets anders. Het klinkt misschien raar, maar een verandering in je look, kan een verschuiving in je energieveld teweegbrengen en deze nieuwe trillingsfrequentie kan ook je eigenliefde en zelfvertrouwen boosten. Alle reden dus om eens van spijkerbroek te veranderen :-)

Op de catwalks voor lente zomer 2022 merkten we drie jeans modellen op die we bovendien al in de winkels hebben zien hangen (en het vast gaan worden!).

Stoere baggy jeans

Spijkerbroeken trends lente zomer 2022. Photo courtesy of Missoni

Baggy broeken, ook spijkerbroeken, zijn terug in de mode. Ga voor een model met een middenhoge taille, superlange pijpen en een vintage look. Stoerder kan niet. Op deze broek kun je letterlijk alles dragen. Mooie blouses, T-shirts, blazers, naveltruitjes, topjes. You name it.

Spijkerbroek met omslag en vlinderceintuur

Spijkerbroeken trends lente zomer 2022. Photo courtesy of Blumarine

De jaren ’90 vieren hoogtij! Vier de comeback van deze optimistische .com-jaren met een spijkerbroek met hoge omslag en haal er vlinders bij voor een op en top nineties look.

Slouchy jeans

Spijkerbroeken trends lente zomer 2022. Photo courtesy of Sportmax

Laat die spijkerbroek maar slobberen, floor sweeping is de favoriete lengte, maar draag er wel iets supermoois op. Eronder een paar fugly shoes – sandalen, badslippers – en je bent up-to-date.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je inspireren!

