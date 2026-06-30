Dun haar? Ontdek welke kapsels in 2026 meer volume geven, jouw gezichtsvorm flatteren en zorgen voor een frisse, jeugdige uitstraling.

Haartrends 2026. Deze kapsels maken dun haar voller én flatteren jouw gezichtsvorm. Foto Charlotte Mesman

Dun haar vraagt om een andere aanpak dan dik of stug haar. Waar zwaar haar vaak baat heeft bij uitdunnen, geldt voor fijn of dun haar juist het tegenovergestelde: het doel is om zoveel mogelijk volume, beweging en optische dichtheid te creëren. Maar minstens zo belangrijk is dat een kapsel past bij jouw gezichtsvorm. Het juiste kapsel kan je gezicht zachter maken, meer balans creëren en zelfs een verjongend effect hebben.

Gelukkig hoef je niet te kiezen tussen volume en flatteren. Sommige kapsels doen namelijk allebei. We vertellen je welke kapseltrends voor 2026 goed werken bij dun haar en jouw gezichtsvorm.

Waarom dun haar om een andere kniptechniek vraagt

Naarmate we ouder worden, verandert niet alleen de kleur van ons haar maar vaak ook de haarstructuur. Je haar wordt dunner, verliest volume en valt sneller plat. Dat is volkomen normaal en heeft onder andere te maken met hormonale veranderingen en de natuurlijke veroudering van… de haarfollikels.

Juist daarom zijn zware lijnen en lange, massieve kapsels niet altijd de beste keuze. Een goed kapsel voor dun haar creëert luchtigheid, beweging en de illusie van meer haar.

Heb je een ovaal gezicht? Dan heb je geluk

Een ovaal gezicht wordt vaak gezien als de meest ideale gezichtsvorm: vrijwel ieder kapsel staat goed, waardoor je vooral kunt kijken naar wat je haar nodig heeft.

Voor dun haar werken vooral:

een lange bob net boven de schouders;

zachte lagen rondom het gezicht;

een luchtige pony of curtain bangs;

losse golven voor extra volume.

Vermijd extreem lang en steil haar zonder lagen. Dat kan dun haar juist platter en futloos laten lijken.

Een rond gezicht vraagt om hoogte en lengte

Een rond gezicht komt het mooist tot zijn recht met lengte en verticale lijnen. Kapsels met volume bovenop het hoofd zorgen ervoor dat het gezicht optisch langer lijkt.

Goede keuzes zijn:

een lange bob die onder de kaak eindigt;

zachte lagen vanaf jukbeenhoogte;

een zijscheiding;

langere curtain bangs.

Let op: een compacte, rechte bob op kinlengte kan een rond gezicht voller laten lijken.

Een vierkant gezicht wordt zachter met beweging

Een krachtige kaaklijn mag gezien worden, maar zachte lijnen in het haar kunnen het geheel wat meer balans geven.

Mooie opties zijn:

losse lagen;

zachte slag;

een langere bob met beweging;

een schuine pony.

Vermijd harde, rechte lijnen die precies op kaakhoogte eindigen. Die kunnen de kaaklijn extra benadrukken.

Een lang gezicht heeft baat bij breedte

Bij een langwerpige gezichtsvorm wil je juist wat meer breedte creëren.

Dat lukt goed met:

een klassieke bob;

een kapsel op schouderlengte;

volume aan de zijkanten;

een pony of curtain bangs.

Niet doen: heel lang haar zonder lagen kan een lang gezicht optisch nog langer maken.

De bob blijft de grote winnaar bij dun haar

Vraag kappers naar het meest flatterende kapsel voor fijn haar en de kans is groot dat het antwoord ‘de bob’ luidt.

Dat is niet zonder reden.

Een bob:

haalt gewicht uit het haar;

creëert automatisch meer volume;

komt verzorgd over;

werkt voor vrijwel iedere leeftijd;

heeft vaak een verjongend effect.

Vooral de Italiaanse bob, de zachte layered bob en de zogenaamde soft bob behoren momenteel tot de populairste varianten.

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Ook de pony maakt een comeback

Vaak wordt gedacht dat een pony het haar nog dunner doet lijken. In werkelijkheid kan een goed gekozen pony juist meer volume suggereren.

Voor fijn haar zijn vooral geschikt:

curtain bangs;

een luchtige pony;

langere gezichtslagen (faceframing).

Een zware, volle pony vraagt vaak meer haar dan dun haar kan missen.

Het geheim zit vaak in de styling

Zelfs het beste kapsel heeft hulp nodig van de juiste styling.

Voor meer volume geldt:

föhn het haar ondersteboven droog;

gebruik volumemousse bij de haaraanzet;

kies voor lichte producten die het haar niet verzwaren;

werk met rollers of een ronde borstel voor extra lift.

Te veel olie of zware verzorgingsproducten kunnen dun haar juist slap maken.

Het mooiste kapsel is uiteindelijk het kapsel dat bij jou past

Trends komen en gaan, maar een kapsel dat rekening houdt met jouw haarstructuur en gezichtsvorm blijft altijd flatterend.

Dun haar hoeft geen beperking te zijn. Met de juiste lengte, zachte lagen en een coupe die jouw gezicht ondersteunt, kan fijn haar verrassend vol, levendig en jeugdig ogen.

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