Beauty 2026. De jaren 90 zijn terug, maar mooier dan je ze je herinnert

Terracottamake-up, bruine lipliner, glanzende lippen en haar met meer textuur: de beautytrends van zomer 2026 brengen de jaren 90 terug.

Warme make-upkleuren die gezien mogen worden voor ogen, wangen en lippen in moderne jaren 90 stijl. Photo courtesy of Tod’s

Terracottatinten op je wangen, glanzende lippen en haar dat weer mag bewegen: de zomer van 2026 staat in het teken van een onmiskenbare jaren 90-revival. Alleen voelt die deze keer anders.

Waar eerdere nostalgiehypes vooral onze garderobes bereikten, verovert deze comeback de volledige beautyroutine. Make-up wordt warmer, haar minder strak en skincare slimmer. Na jaren van bijna onzichtbare make-up en perfect gecontroleerde kapsels lijkt beauty opnieuw ruimte te maken voor karakter.

Terracotta neemt het over van nude

De afgelopen jaren stonden in het teken van de no make-up make-up look: een vleugje bronzer, een beetje glow en vooral de indruk wekken dat je je nauwelijks had opgemaakt.

Deze zomer verschuift het kleurenpalet naar warmere ondertonen. We gaan kleuren zoals terracotta, kaneel, roestbruin en zacht koper gebruiken voor onze wangen, oogleden en lippen en geven het gezicht meer diepte en warmte.

De nieuwe generatie make-up mag gezien worden, maar het ligt er nooit te zwaar bovenop. Hierdoor blijft de trend heel draagbaar. Eén crèmepigment op wangen, lippen en oogleden is vaak al genoeg om een complete look neer te zetten.

Bruine lipliner in jaren stijl op de catwalk van Gucci voor herfst winter 2026 2027. Photo courtesy of Gucci

Ook de bruine lipliner maakt haar comeback. Niet in de harde, contrasterende versie uit de jaren 90, maar zachter en gecombineerd met gloss en verzorgende lipproducten die het licht vangen zodra de zon erop valt. Een meer uitgesproken knipoog naar de jaren 90 kwamen we tegen op de catwalk van Gucci voor herfst winter 2026 2027.

Minder glass skin, meer satijn

De obsessie met een huid die eruitziet alsof ze net uit het water komt, maakt langzaam plaats voor iets anders.

Make-upartiesten spreken steeds vaker over een satijnen finish: een huid die gezond en verzorgd eruit ziet, met genoeg glans om levendig te blijven, maar zonder het spiegelende effect dat de afgelopen jaren zo dominant was. Ook wordt er wel gesproken over een hybride glow die het middenhoudt tussen glass skin en een matte huid.

Het resultaat voelt moderner, rustiger en vooral draagbaarder tijdens warme zomerdagen waarop hitte en luchtvochtigheid niet altijd vrienden zijn van een ultradewy huid.

Terwijl make-up terugkijkt, kijkt skincare vooruit

Opvallend genoeg haalt beauty haar inspiratie uit het verleden, terwijl skincare juist steeds futuristischer wordt.

Ingrediënten die tot voor kort vooral in esthetische klinieken opdoken, vinden hun weg naar de badkamerkastjes. Een van de namen die steeds vaker opduikt, is PDRN, een ingrediënt afkomstig uit zalm-DNA dat bekendstaat om zijn regenererende eigenschappen.

De focus verschuift verder van snelle resultaten naar huidkwaliteit op lange termijn. Niet alleen hydrateren, maar ook herstellen, beschermen en versterken worden belangrijker.

De huidbarrière krijgt meer aandacht, net als bescherming tegen UV-schade en oxidatieve stress. Zonnebescherming blijft vanzelfsprekend de basis, terwijl geavanceerde werkzame stoffen steeds meer deel uitmaken van de dagelijkse routine.

Haar mag weer leven

Haar hoeft niet meer perfect te zijn en mag vrij bewegen. Photo courtesy of Isabel Marant

Ook op haargebied is er dit jaar één en ander aan het gebeuren.

Ultrasteile lengtes en perfect gladde blow-outs maken plaats voor beweging en textuur. Het haar mag weer zijn gang gaan. Er mag weer een natuurlijke slag of krul in zitten. Dit wordt wel hair rewilding genoemd. Gelaagde kapsels zorgen er bovendien voor dat je kapsel er minder ‘gemaakt’ uit. Een schoolvoorbeeld van deze moderne hairstyling met jaren 90 twist, zagen we op de catwalk van Isabel Marant.

Praktisch is het bovendien ook. Haar dat met zijn natuurlijke textuur meebeweegt, overleeft vochtige zomerdagen meestal beter dan een zorgvuldig gestylede coupe die bij de eerste warme bries instort.

En natuurlijk zijn ook de accessoires terug. Claw clips, grote scrunchies en minimalistische haarkammen maken het makkelijker om je haar snel op te steken zonder hitte of ingewikkelde stylingroutines.

Waarom deze comeback werkt

Misschien omdat we deze keer niet letterlijk kopiëren van de jaren 90.

Wat terugkeert, is niet de exacte look van toen, maar het gevoel erachter: warmte, persoonlijkheid en een zekere nonchalance. Make-up mag gezien worden, haar hoeft niet perfect te zitten en skincare doet ondertussen op de achtergrond het zware werk.

De zomer van 2026 bewijst daarmee dat nostalgie op haar best is wanneer ze wordt gecombineerd met alles wat we sindsdien hebben geleerd.

De boodschap voor dit seizoen is verrassend eenvoudig: kies voor warmere kleuren, zachtere texturen en beauty die iets minder haar best doet – en er daardoor juist beter uitziet.

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