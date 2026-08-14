Oorbellentrends herfst/winter 2026-2027: statement oorbellen stelen de show

Oorbel geïnspireerd op een lepel bij Vivetta. Statement oorbellen zijn dé trend. Photo courtesy of Vivetta

Vergeet verfijnde knopjes en smalle ringetjes in je oren. Dit najaar geldt: hoe groter, hoe beter. Op de catwalks voor herfst/winter 2026-2027 domineren sculpturale statement-oorbellen die elke outfit naar een hoger niveau tillen. Van faux fur en bloemen tot geometrische kunstwerken – dit seizoen mogen je oorbellen gezien worden.

Minimalistische sieraden maken tijdelijk plaats voor accessoires met impact. Dat zat er ook wel aan te komen. De clean girl esthetiek is niet uit de mode, maar daarnaast is een maximalistische trend in opkomt. Zo krijgen dus ook oorbellen weer een hoofdrol. Designers kiezen massaal voor oversized ontwerpen die niet alleen een interessant mode accessoire zijn, maar een belangrijk onderdeel van de complete look.

Ook in de schoenentrends voor herfst/winter 2026-2027 zien we dezelfde tendens terug; ook daar gaat het om statement pieces.

De grootste trend: maxi statement oorbellen

De opvallendste sieradentrend van herfst/winter 2026-2027 is zonder twijfel de maxi earring. Denk aan grote oorbellen die tot aan de kaaklijn, met sculpturale vormen die bijna als draagbare kunst ogen.

Deze trend herken je aan:

Oversized volumes die direct de aandacht trekken.

Organische, geometrische of artistieke vormen.

Luxe materialen zoals metaal, kristallen, glas, email, parels en faux fur.

Oorbellen die vaak het enige opvallende sieraad van de outfit zijn.

Het resultaat? Een krachtige, moderne uitstraling waarbij één paar oorbellen voldoende is om een complete look af te maken. We zoomen in op een paar vaak terugkerende modellen of details.

De oorbellentrends van herfst/winter 2026-2027

Sculpturale oorbellen: draagbare kunst

De grootste trend van het seizoen laat zich samenvatten in twee woorden: draagbare kunst. Oorbellen worden sculpturen die het gezicht omlijsten en een outfit definiëren. Organische vormen, abstracte silhouetten, bloemen en dieren maken van sieraden echte blikvangers. De ontwerpen zijn groot, driedimensionaal en artistiek, waardoor ze moeiteloos de hoofdrol opeisen.

Kunstige bloemen in de oren van de modellen bij Dior. Dezelfde bloemen komen terug op de sandalen. Photo courtesy of Dior

Saint Laurent zet de toon met indrukwekkende maxi-oorbellen in de vorm van duiven, geïnspireerd op de kunst van Georges Braque. De fonkelende vogels en andere sculpturale creaties behoren tot de meest besproken accessoires van het seizoen. Ook Dior omarmt deze trend met monumentale bloemen en waterlelies die de grens tussen couture en kunst doen vervagen. Marni geeft er een eigen, eigenzinnige draai aan met sculpturale bloemenoorbellen, handbeschilderde details en sieraden die bewust een artistiek en ambachtelijk karakter hebben.

Chunky metaal en opvallende drop earrings

Minimalistische sieraden verdwijnen naar de achtergrond. In plaats daarvan zien we grote metalen oorbellen met een robuuste, bijna handgemaakte uitstraling. Denk aan zware druppelvormen, organische metalen volumes en chunky designs die kracht uitstralen zonder overdadig te worden.

Bij Marni keren de iconische drop earrings terug in een vernieuwde vorm. Ze ogen groot, sculpturaal en ambachtelijk, alsof ze met de hand zijn gevormd. Ook Acne Studios kiest voor krachtige metalen statement-oorbellen, waaronder grove schakels, spikes en kristallen hoops die een stoer accent aan de collectie geven.

Leren oorbellen met reliëf

Leer beperkt zich dit seizoen niet tot kleding en accessoires, maar verovert ook de sieradencollecties. Vooral grote oorbellen met reliëf en een luxe textuur springen in het oog. Het materiaal geeft statement-oorbellen een verrassend moderne en grafische uitstraling.

Statement oorbellen met krokodillenreliëf bij Sportmax. Photo courtesy of Sportmax

Sportmax laat zien hoe sterk deze trend kan zijn met oversized leren oorbellen voorzien van een gekleurd krokodillenreliëf. Ze vormen een krachtig contrast met de strakke silhouetten van de collectie en bewijzen dat leer ook in sieraden bijzonder verfijnd kan zijn.

Andere ongebruikelijke texturen: faux fur verovert de oorlel

Opvallend is de introductie van fluffy materialen in de sieradenwereld. Faux fur geeft grote oorbellen volume en beweging en zorgt voor een verrassend luxueus effect.

Met faux fur overtrokken hoops bij Acne Studios. Photo courtesy of Acne Studios

Acne Studios is de pionier van deze trend. Het modehuis combineert pluizige faux fur-oorbellen met metalen schakels en fonkelende kristallen, waardoor een spannend contrast ontstaat tussen zachtheid en industriële vormen, iets wat we ook in de interieurtrends tegenkomen.

Speelse surrealistische ontwerpen

Naast sculpturale kunstwerken is er ook ruimte voor humor. Oorbellen krijgen de vorm van dieren, gezichten, eieren of alledaagse voorwerpen en brengen een speelse noot in de wintergarderobe.

Een goudkleurige zwaan met een oog als oorbel bij het Italiaanse modehuis Vivetta. Photo courtesy of Vivetta

Vivetta is hierin onovertroffen. Het Italiaanse modehuis vertaalt zwanen, bestek, gezichten en andere onverwachte objecten naar elegante statement-oorbellen die tegelijk surrealistisch en chic aanvoelen.

Glamour met kristallen en parels

Ook klassieke glamour maakt een comeback, maar dan in een eigentijdse uitvoering. Chandelier-oorbellen, fonkelende kristallen, parels en goudkleurige metalen worden gecombineerd met sculpturale vormen, waardoor traditionele luxe een moderne uitstraling krijgt.

Statement-oorbellen bij Roberto Cavalli. Photo courtesy of Roberto Cavalli

Roberto Cavalli vertaalt deze trend naar architectonische ontwerpen met Art Deco-invloeden, terwijl Marni kristallen bloemen en expressieve vormen gebruikt om een meer artistieke interpretatie van glamour neer te zetten.

Verfijnde statement-sieraden

Hoewel oversized oorbellen het modebeeld domineren, is er ook een meer ingetogen interpretatie van de trend. Niet de afmetingen, maar de vorm en het vakmanschap maken hier het verschil.

Verfijnde metalen ringen in contrast met fijnleren outfits bij Hermès. Photo courtesy of Hermès

Hermès blijft trouw aan zijn kenmerkende elegantie met verfijnde metalen oorbellen, leren details en verwijzingen naar de paardensport. Het bewijst dat een sculpturale oorbel niet per se enorm hoeft te zijn om een krachtig statement te maken.

Zo draag je de trend

Omdat de oorbellen zo opvallend zijn, hebben ze weinig concurrentie nodig. Combineer ze met een coltrui, een minimalistische blazer of een eenvoudige zwarte jurk en laat de sieraden het werk doen. Draag je haar in een strakke knot of lage paardenstaart om de oorbellen volledig tot hun recht te laten komen. Zoals altijd gaat het in de mode om contrasten. Als je daarmee weet te spelen, dan creëer je in een handomdraai up-to-date mode looks.

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