Ontdek welke make-upkleuren het mooist passen bij grijs haar. Van de beste lippenstift en blush tot oogmake-up en wenkbrauwen.

Welke make-upkleuren bij grijs haar? Zo voorkom je een fletse uitstraling

Misschien zijn wij erop gefocust, maar het lijkt wel of echt steeds meer vrouwen voor grijs haar kiezen. Ook zien we steeds mooiere grijstinten op straat voorbijkomen. Wat ons betreft begint het langzaam in te zinken: grijs haar is stijlvol en tijdloos. Kies je ervoor, vergeet dan niet om je make-up aan te passen aan je nieuwe haarkleur. Naarmate je haar grijzer wordt, verandert namelijk ook het contrast in je gezicht. Met de juiste make-upkleuren kun je die kleurbalans eenvoudig herstellen. Dit zijn de make-uptrends en tips die het mooist combineren met natuurlijk grijs haar.

Waarom grijs haar om een andere make-upkleuren vraagt

Wanneer je haar grijs of zilverwit wordt, verdwijnen de warme pigmenten rondom je gezicht. Ook wenkbrauwen en wimpers worden vaak lichter en de huid verandert met de jaren. Daardoor kunnen kleuren die je jarenlang hebt gedragen ineens minder mooi staan.

Dat betekent gelukkig niet dat je je hele beautyroutine hoeft om te gooien. Vaak maken een paar kleine aanpassingen al een groot verschil.

1. Geen zware foundation

Wanneer je haar grijs wordt, verandert vaak ook de balans tussen je haarkleur en je huid. Daarom is het belangrijk om een foundation te kiezen met een ondertoon die mooi aansluit bij je teint. Heb je een koele huidondertoon, kies dan voor een foundation met een roze of neutrale basis. Bij een warmere huid staan juist foundations met een gouden of perzikkleurige ondertoon vaak mooier. Twijfel je? Een neutrale ondertoon is meestal de veiligste keuze.

Het belangrijkste is dat je foundation naadloos overloopt in je hals en niet te geel of juist te roze oogt. Zo blijft je teint fris en natuurlijk en vormt je make-up een harmonieus geheel met je grijze haar. Meer tips voor het opmaken van de rijpere huid vind je in ons artikel Foundation voor de rijpere huid (50+): zo kies je de juiste formule.

2. Blush voor een ‘bonne mine’

Een zachte blush brengt direct warmte terug in het gezicht. Mooie kleuren zijn zachtroze, rozenhout, perzikroze en koel oudroze. Rozetinten doen het niet alleen goed bij grijs haar, maar we associëren ze ook met jeugdigheid en een gezonde blos omdat ze een goede doorbloeding suggereren.

Tip: breng de blush net iets hoger op je jukbeenderen aan voor een licht liftend effect. We hebben nog meer blush-tips voor je in ons artikel Blush na je 50e: de make-upfout waardoor je gezicht ouder kan lijken (en de eenvoudige oplossing).

3. Lippenstift geeft direct meer contrast

Grijs haar zorgt voor minder contrast tussen haar, huid en gezicht. Net zoals blush zorgt ook een goed gekozen lipkleur voor meer contrast en diepte. Kleuren die vaak prachtig combineren met grijs haar zijn oudroze, berry, framboos, koel rood en rozenhout. Dit zijn ook kleuren die we in de lippenstifttrends voor 2026 tegenkomen.

Let op: heel lichte nude-tinten kunnen het gezicht juist wat vlak maken, zeker wanneer ook de huid een koele ondertoon heeft.

4. Zet je wenkbrauwen niet te hard aan

Wenkbrauwen bepalen voor een groot deel de expressie van je gezicht. Omdat ze met de jaren vaak lichter en dunner worden, kunnen ze bij grijs haar gemakkelijk wegvallen. Vul ze daarom mooi in met een potlood of poeder in een taupe- of zachtgrijze tint. Maak er geen ingetekende vlakken of blokken van maar teken haartjes met een scherp potlood. Vermijd heel donkere kleuren; die kunnen onnatuurlijk ogen naast zilvergrijs haar. Lees ook De grootste wenkbrauwfouten na je 50e (en hoe je ze voorkomt).

5. Kies zachte oogmake-up

Zwart is niet altijd de meest flatterende kleur wanneer je haar grijs wordt. Het kan hard overkomen. Zachtere tinten geven vaak een natuurlijker resultaat. Denk aan taupe, grijsbruin, mauve, pruim, antraciet en zachte chocoladebruin. Mooi vervagen is nog altijd het geheim. Vermijd harde lijen. Ook een donkerbruine eyeliner oogt vaak vriendelijker dan een diepzwarte lijn. Je kunt met de juiste oogmake-up je ogen zelfs groter laten lijken.

6. Vergeet mascara niet

Mascara zorgt ervoor dat de ogen weer meer definitie krijgen. Zwart blijft een klassieker, maar donkerbruine mascara kan bij lichtgrijs of zilverwit haar verrassend mooi en natuurlijk staan. Benieuwd waarom?

Heb je erg lichte wimpers? Dan kan een wimperverf of lash lift ook een mooie oplossing zijn.

7. Stem je make-up af op je haartint

Niet elk grijs haar is hetzelfde. De ondertonen kunnen verschillen. Ook de techniek – grey blending of natuurlijk grijs haar met zilvershampoo – speelt mee.

Koel zilvergrijs haar laat zich heel mooi combineren met koele roze tinten, zoals mauve, bessenkleuren en zilvergrijze oogschaduw.

Warmer grijs of peper-en-zouthaar staat vaak mooier met zachte perziktinten, warm roze, taupe en neutrale bruintinten.

Door rekening te houden met de ondertoon van je haar ontstaat een harmonieuzer geheel.

8. Less is more

Een van de grootste beautytrends van dit moment is een natuurlijke uitstraling. Dat sluit perfect aan bij grijs haar. In plaats van zware contouring of heel matte make-up gaat het om een frisse huid, geraffineerde kleuren en zachte accenten. Juist die eenvoud laat natuurlijk grijs haar prachtig tot zijn recht komen.

Lees ook