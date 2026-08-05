Deze schoenentrends voor herfst/winter 2026-2027 mag je niet missen

Ontdek de grootste schoenentrends voor herfst/winter 2026-2027: de naaldhak is terug, laarzen zijn cooler dan ooit. Zo style je de must-haves van het seizoen.

De schoenentrends voor herfst/winter 2026-2027 zijn opvallend creatief. Zilvergeschubde pumps onder een spijkerbroek op de catwalk van Isabel Marant. Photo courtesy of Isabel Marant

De schoenentrends voor herfst/winter 2026-2027 maken het er ons niet gemakkelijker op. Je kunt natuurlijk nog steeds gedachteloos in je sneakers of enkellaarzen schieten, maar er is veel meer gaande. Schoenen zijn deze winter niet alleen functioneel, maar krijgen een statementrol. Je steelt er de show mee. De sneaker verdwijnt niet uit het straatbeeld, maar is niet langer de vanzelfsprekende keuze.

Niet één model domineert de mode. We zijn in ons showmateriaal gedoken en stuitten op gigantisch veel variatie. Van elegante pumps tot stoere boots, van klassieke loafers tot sculpturale fantasiehakken en van draagbare lieslaarzen tot hybride ontwerpen die zich niet meer in één categorie laten plaatsen: schoenen mogen weer karakter hebben. Je mag er zelfs een beetje mee shockeren.

Op de catwalks zien we bovendien ook een ultravrouwelijke stroming. Elegante hakken keren terug, pantykousen maken een opvallende comeback en schoenen worden opnieuw zorgvuldig afgestemd op de rest van de outfit, vooral op je tas. De tijd van de universele sneaker lijkt voorbij. In plaats daarvan kiezen ontwerpers voor diversiteit, creativiteit en persoonlijkheid.

Welke schoenen gaan we deze winter dragen? En hoe gaan we ze stylen? Hieronder vind je een overzicht van de grootste schoenentrends voor herfst/winter 2026-2027.

1. Elegantie met spitse neus

We kunnen er niet omheen: elegantie is terug. Supervrouwelijke pumps en slingbacks waren op bijna elke catwalk wel vertegenwoordigd. Het meest kenmerkend aan deze schoenen voor het winterseizoen waren de uiterst spitse neuzen die soms zelfs eindigden in een messcherpe punt.

Pump met metallic detail en siersteen bij Ferragamo. Photo courtesy of Ferragamo

De modellen liepen uiteen van klassiek tot modern en zelfs artistiek, zoals de pumps bij Prada die versierd waren met allerlei kralen, pareltjes en andere tierlantijnen maar ook met Victoriaanse korsetveters. Bij Ferragamo zagen we pumps met metallic details en sierstenen. Ontdek meer over de comeback van de pump.

Ook de combinaties op de catwalks waren opmerkelijk. Soms was de vrouwelijke mood in de hele look doorgevoerd, zoals bij Gucci, maar soms ook werden spitse pumps gecombineerd met casual outfits voor spannende out of the box contrasten, zoals bij Prada. Om het nog maar niet te hebben over de zilvergeschubde pumps onder een spijkerbroek bij Isabel Marant!

De pump is daarmee terug van nooit echt weggeweest, maar krijgt wel een eigentijdse invulling die soms zelfs bijna sexy en in ieder geval stukken minder braaf is dan een paar seizoenen geleden.

2. De naaldhak verovert opnieuw de catwalk

Jarenlang maakten blokhakken, grove zolen en comfortabele sneakers de dienst uit. Dit seizoen durven ontwerpers weer te kiezen voor de klassieke stiletto. Gucci laat zien hoe actueel de naaldhak opnieuw is, terwijl Mugler de hak gebruikt om een krachtig, bijna architectonisch silhouet neer te zetten.

Opvallend is dat de naaldhak niet uitsluitend wordt gedragen onder avondkleding. Ook bij dagelijkse looks, wijde broeken en zelfs gebreide outfits zorgt de hoge hak voor een elegante spanning. De boodschap is duidelijk: vrouwelijkheid mag weer gezien worden. Dames, het wordt weer wiebelen geblazen!

3. Kitten heels en bijzondere hakvormen

Gelukkig zijn niet alle hakken voor herfst/winter torenhoog. Celine kwam met moderne kitten heels op de proppen. Daarnaast gaan we bij verschillende modehuizen – Celine, Isabel Marant – ook halfhoge, schuine hakken dragen die je enkele centimeters meer geven zonder dat je op comfort moet inboeten.

Hakken als moderne kunstwerken op de catwalk van Jean Paul Gaultier. Photo courtesy of Jean Paul Gaultier

Jean Paul Gaultier maakte van de hak kleine kunstwerken die om een talent voor evenwicht en balans vragen. Mugler kiest voor sculpturale vormen die perfect aansluiten bij de futuristische uitstraling van de collectie. Ferragamo koos voor een sleehak met een kleine welving waardoor het er net wat gestroomlijnder uitziet.

Futuristische schoen met sleehak bij Sportmax. Photo courtesy of Sportmax

Natuurlijk zullen deze uitgesproken ontwerpen niet letterlijk in de winkels verschijnen. Toch zijn ze belangrijk, omdat ze laten zien welke richting de mode uitgaat: de schoen mag weer gezien worden. Ook in de collecties van draagbare merken zullen we deze invloed terugzien in bijzondere hakvormen, metalen accenten en onverwachte details.

4. Laarzen in alle denkbare vormen

Als één schoenencategorie is waar we deze winter keuzestress van gaan krijgen, dan zijn het wel de laarzen. Er is niet één dominante vorm. Integendeel, vrijwel alles lijkt mogelijk.

Hoge laarzen met rand van schapenvacht bij Chloé. Photo courtesy of Chloé

Hermès presenteert draagbare dijhoge laarzen met een platte zool, die ondanks hun lengte verrassend stijlvol zijn. Chloé kiest juist voor imposante boots met een royale rand van schapenvacht (ze doen ons denken aan een soort zevenmijlslaarzen) die met gekleurde spijkerbroeken of leren broeken werden geshowd. Het klinkt heftig maar de romantische blousons halen het scherpe randje ervan af.

Dior koos voor wijde, halfhoge suède enkellaarzen met een brede schacht waar je je dagelijkse 10.000 stappen met gemak op haalt en bij Miu Miu zagen we halfhoge, doorleefde boots die een clochard niet zouden misstaan. Ook Isabel Marant speelt met materiaal en print. Stoere laarzen met een opvallende dierenprint – die doet denken aan zebra – geven zelfs de eenvoudigste outfit pit.

Van klassieke rijlaarzen tot opvallende statement boots, van strakke laarzen tot afzaklaarzen, van enkellaarzen tot hoge laarzen: over de verschillende laarzentrends zouden we met gemak een apart artikel kunnen vullen (en misschien gaan we dat ook wel doen). Over het optisch effect van de hoge laarzen voor winter 2026/2027 (lees: langere benen) hebben we trouwens al wél geschreven.

5. Sneakers blijven, maar delen het podium

Wie dacht dat de sneaker volledig zou verdwijnen, hoeft zich geen zorgen te maken. Sneakers blijven onderdeel van de garderobe, maar verliezen hun vanzelfsprekende hoofdrol.

In plaats van de standaardoplossing voor iedere outfit worden ze één van de vele mogelijkheden. Dat maakt ruimte voor meer variatie en voor schoenen die bewust gekozen worden om een bepaalde uitstraling te creëren.

Deze schoenentrends uit de nieuwste Tod’s collectie zijn nu al actueel. Photo courtesy of Tod’s

Een geliefde trend voor de winter is nog steeds de retro sneakers van boterzacht leer met een soepele zool. Niet één van de warmste schoenen maar wel eigentijds en cool.

6. Hybride schoenen en laarzen blijven verrassen

Ontwerpers blijven bovendien experimenteren met hybride ontwerpen die verschillende schoentypen met elkaar combineren. Denk aan sneakers met de kenmerken van een balletschoen. Daardoor ontstaan verrassende modellen die zich moeilijk laten omschrijven.

Een mocassinlaars bij Tod’s voor herfst winter 2026-2027. Photo courtesy of Tod’s

Etro toont bijvoorbeeld een laars waarvan de basis doet denken aan een Birkenstock en Tod’s verraste het modepubliek met strakke soklaarzen met een mocassin-neus en kwastje.

Zulke ontwerpen illustreren hoe vrij ontwerpers tegenwoordig omgaan met traditionele categorieën. Ook loafers en mocassins krijgen steeds fantasierijkere vormen, nieuwe materialen en onverwachte details.

7. Zelfs sandalen horen bij de winter

Opvallend genoeg verdwijnen ook sandalen niet uit het winterbeeld. Verschillende ontwerpers stuurden hun modellen in blote benen op hooggehakte sandalen onder winterkleding de catwalk op. Helemaal praktisch is dat misschien niet, maar het onderstreept wel dat de catwalk vooral bedoeld is om een sfeer en een modebeeld neer te zetten.

Stylingideeën: speel met pantykousen, leggings en sokken

Maar we hoeven deze winter niet per se kou te lijden, want een andere opvallende ontwikkeling is de terugkeer van de pantykous. Bij Gucci zagen we ragfijne zwarte panty’s in pumps met naaldhakken in jaren 80-stijl. Bij Hermès zien we gekleurde leggings die mooi aansloten bij de hoge laarzen.

Samen met pumps, slingbacks en hoge hakken zorgen ze voor een vrouwelijk silhouet dat we lange tijd nauwelijks hebben gezien.

Voor een moderner silhouet mag je spelen met sokken. Prada kwam met kniehoge sokken met margrietjes rond de enkels, Dolce & Gabbana wisselde zwarte wollen stay-ups met een ribbeltje af met fijne kousen die tot halverwege het onderbeen in lakzwarte veterschoenen of slingbacks met een Mary Jane-achtig bandje rond de enkel.

Helemaal gewaagd was de combinatie bij Jean Paul Gaultier die witte futuristische schoenen met kunstige hakken met dikke, grijze kniekousen de catwalk opstuurde.

Tot slot noemen we nog de stoere leren veterschoenen met sleehak die Isabel Marant showde met knalrode kabelsokken, nonchalant afgezakt rond de enkels.

Wie de schoen past…

Kortom, de grootste schoenentrends van herfst/winter 2026-2027 laten zich niet samenvatten in één model. Na jaren waarin de sneaker het modebeeld bepaalde, krijgt de schoen opnieuw een eigen identiteit. Ze is weer een volwaardig mode-item dat je outfit karakter en persoonlijkheid geeft. En hiermee is de cirkel rond en zijn we terug bij overall mood die we tegenkomen in nagenoeg alle modetrends voor herfst winter 2026 2027. Door middel van kousen, sokken of panty’s kun je de look verder naar jouw smaak uitwerken.