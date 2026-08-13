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Trendystyle.net | Lifestyle | Interieur trend: tv aan de muur voor een strak interieur

Interieur trend: tv aan de muur voor een strak interieur

Tv aan de muur: ontdek waarom deze woontrend zorgt voor een strak, ruimtelijk en modern interieur.

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Trendystyle.net
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Interieur trend: tv aan de muur voor een strak interieur
Interieur trend: tv aan de muur voor een strak interieur

Misschien ben je bekend met de interieurtrend van de ‘zwevende meubels’: meubels die we gewoonlijk op de grond plaatsen worden los van de vloer gemonteerd om een ruimtelijk gevoel en rustig effect te creëren. Een tv aan de muur past ook bij deze minimalistische ontwikkeling waarin we streven naar visuele rust en lichte, open ruimtes. Ook de manier waarop je je tv ophangt, wordt hiermee een interieurkeuze. Tegenwoordig bestaan er tv-beugels om je tv zo harmonieus mogelijk in je inrichting te verwerken.

Meer ruimte, zonder te verbouwen

In moderne interieurs streven we vooral naar rust en openheid. Door de televisie aan de muur te bevestigen blijft de vloer vrij en komt de ruimte groter over. Bovendien ontstaat er meer vrijheid om andere meubels een mooie plek te geven, zonder dat een groot tv-meubel de aandacht opeist.

Vooral in kleinere woonkamers of open leefruimtes maakt dat een zichtbaar verschil. De televisie wordt onderdeel van de wand, waardoor het geheel rustiger en beter in balans aanvoelt.

Bijkomende voordelen van een tv aan de muur zijn dat je de vloer ook gemakkelijker kunt schoonhouden. Je hoeft niet met de stofzuiger en zwabber onder een kastje door. Bovendien verklein je met een stevige muurmontage het risico dat de televisie wordt omgestoten door kinderen of huisdieren.

Welke tv-beugel past bij jouw interieur?

De uitstraling van de ruimte hangt mede af van het type tv-beugel dat je kiest.

Houd je van een minimalistische uitstraling dan is een vaste muurbeugel perfect. De televisie hangt dicht tegen de muur, waardoor het scherm weinig opvalt.

Een kantelbare beugel biedt net wat meer flexibiliteit. Dat is handig wanneer de televisie wat hoger hangt, bijvoorbeeld in de slaapkamer of boven een haard. Daarnaast kun je hinderlijke lichtinval of reflecties eenvoudiger verminderen.

Heb je een open woonkamer of kijk je vanaf meerdere plekken televisie? Dan is een draaibare muurbeugel een logische keuze. Je draait het scherm eenvoudig naar de bank, eettafel of keuken, zodat je de kijkhoek eenvoudig kunt aanpassen aan je zitpositie..

Er zijn ook elektrische tv-beugels die de televisie automatisch naar een vooraf ingestelde kijkpositie bewegen en na gebruik weer netjes tegen de muur terugplaatsen. Dat zorgt voor een extra luxe gevoel.

Een harmonieus geheel

Een tv aan de muur komt het beste tot zijn recht wanneer hij past bij de rest van het interieur. Daarbij is de montage minstens zo belangrijk als de televisie zelf.

Hang de tv op een comfortabele kijkhoogte, zodat je ontspannen kunt kijken. Werk daarnaast de bekabeling netjes weg. Loshangende snoeren trekken al snel de aandacht en doen afbreuk aan een strak interieur.

Ook een dunne OLED- of QLED-televisie versterkt het minimalistische effect. Dankzij het slanke ontwerp sluiten deze schermen mooi aan op een vlakke muurbeugel.

Ook voor de toekomst

Een kwalitatieve tv-beugel gaat jarenlang mee. Stap je later over op een grotere televisie of richt je de woonkamer opnieuw in, dan zijn veel muurbeugels nog steeds geschikt of eenvoudig aan te passen aan een nieuwe situatie. Daardoor is een tv-beugel niet alleen een stijlvolle, maar ook een duurzame keuze.

Veiligheid en installatie

Voordat je tot aankoop overgaat, is het belangrijk om je even goed te informeren, want een tv-beugel moet natuurlijk vooral veilig zijn. Kwalitatieve tv-beugels worden uitvoerig getest op draagkracht en veiligheid. Dat geeft extra zekerheid.

Tv-beugels worden doorgaans geleverd met montagemateriaal en een handleiding. Welke bevestigingsmaterialen je nodig hebt, hangt echter af van de muur en het type beugel. Toch is het verstandig om bij twijfel (vooral bij holle wanden of zware televisies) iemand met ervaring te laten helpen of de juiste bevestigingsmaterialen te gebruiken.

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