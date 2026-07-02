Van glass slick-backs tot micro bobs en soft shags: de grootste haartrends voor herfst winter 2026-2027 zijn officieel geland.

Drie korte kapsels die iedereen wil dragen in FW 2026. Photo courtesy of Celine

De modeshows voor herfst winter 2026 2027 in Milaan en Parijs lieten zien hoe de korte kapsels voor het nieuwe seizoen eruit zien. Wij lichte drie kapsels van de catwalk van Celine uit. De coupes zijn onderling sterk verschillend en geven een idee van de spannende tegenstelling tussen ultra-gepolijste perfectie en zachte, natuurlijke texturen die we in de haartrends van herfst winter 2026 2027 tegenkomen.

Van een krachtige wet-look slick back tot een futuristische micro bob en een tikje rebelse soft shag: dit zijn de drie korte kapsels voor dames die herfst winter 2026/2027 gaan domineren.

1. De wet-look slick-back: krachtig, vrouwelijk en ultra chic

Kort kapsel met wet-look slick-back styling bij Celine. Photo courtesy of Celine

Het eerste kapsel met wet-look slick-back styling bewijst dat een glad naar achter gestylde coupe allesbehalve streng hoeft te zijn. Het haar is glad naar achter gekamd met een diepe zijscheiding en een bijna spiegelachtige glans die direct doet denken aan de populaire glass hair-trend.

De combinatie van volume bovenop en een semi-natte finish zorgt voor een sculpturaal effect dat de jukbeenderen benadrukt en het gezicht optisch verlengt. Het resultaat is stoer en elegant tegelijk.

Deze look sluit perfect aan bij de ultra-gladde kapseltrend die tijdens de internationale modeweken steeds vaker opdook. Vooral in combinatie met opvallende make-up of statement oorbellen krijgt het kapsel een moderne, vrouwelijke uitstraling.

Zo creëer je de look:

Begin met vochtig haar of maak droog haar licht nat met een spray.

Verdeel een wet-look gel of stylingcrème gelijkmatig van aanzet tot punten.

Maak een diepe zijscheiding en kam het haar glad rond je hoofd naar achteren.

Voeg eventueel wat volume toe bij de kruin.

Werk af met een glansspray en sterke haarlak voor een spiegelende finish.

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2. De gelaagde micro bob: zacht en grafisch tegelijk

Micro bob met futuristische twist dankzij de gelaagde structuur op de catwalk van Celine. Photo courtesy of Celine

Het tweede kapsel laat een compleet andere kant van de korte haartrend voor herfst winter 2026-2027 zien. Geen strakke, geometrische lijnen of klassieke French bob, maar een sterk gelaagde korte bob waarbij luchtigheid, beweging en textuur centraal staan.

De lengte valt tussen een pixie cut en een traditionele bob, met een kortere nekpartij en langere, fijne haarpunten rondom de oren en kaaklijn. De luchtige pony loopt over in de zijkanten, waardoor het kapsel een bijna futuristische uitstraling krijgt.

Juist die gelaagdheid zorgt ervoor dat het kapsel licht oogt en gemakkelijk in model valt zonder veel styling. De losse plukjes rondom het gezicht verzachten de look, terwijl de compacte vorm een krachtige, moderne uitstraling behoudt.

Voor herfst winter 2026 2027 sluit deze coupe perfect aan bij de groeiende vraag naar korte kapsels met meer beweging en minder harde lijnen. De strakke blunt bobs van de afgelopen seizoenen gaan langzaam maar zeker plaats maken voor hair cuts met gesculpteerde lagen, zachte contouren en draagbare textuur.

Zo style je deze look:

Breng een lichte volumemousse aan op handdoekdroog haar.

Föhn het haar met de vingers in plaats van een borstel om de natuurlijke beweging te behouden.

Werk de punten af met een textuurpasta of lichte wax voor definitie.

Gebruik eventueel een kleine stijltang om enkele gezichtsplukken naar binnen te laten vallen.

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3. De soft shag: de comeback van rock-‘n-roll haar

Soft shag met kenmerken van een korte wolf cut op de catwalk van Celine. Photo courtesy of Celine

Waar de wet-look slick-back draait om controle en de gelaagde micro bob om precisie, kiest dit derde kapsel juist voor vrijheid en beweging. Op de catwalk van Celine zagen we deze korte, sterk gelaagde shag die moeiteloos balanceert tussen rock-‘n-roll en Parijse nonchalance. De coupe heeft ook invloeden van de wolf cut en de mullet, maar is verfijnder, zachter en luxer dan de meer uitgesproken versies die we de afgelopen jaren zagen.

Deze soft shag bij Celine wordt gekenmerkt door luchtige lagen rondom het gezicht, volume bovenop en langere, speelse lengtes in de nek. De pony is zacht en opengewerkt. Juist die imperfecte afwerking geeft de look zijn charme.

Het resultaat voelt ontspannen, artistiek en een tikje rebels – alsof het haar vanzelf goed valt zonder uren voor de spiegel te staan.

Voor herfst winter 2026 2027 past deze coupe perfect binnen de groeiende trend van textuur, beweging en persoonlijkheid in het haar. Na jaren van strakke bobs en gladde afwerkingen zien we op de internationale catwalks steeds vaker kapsels die leven, volume en karakter uitstralen en in het teken staan van de zogenaamde gecontroleerde imperfectie esthetiek.

Zo style je de look:

Breng een volumemousse of textuurspray aan op vochtig haar.

Föhn het haar met de vingers of een diffuser voor natuurlijke beweging.

Gebruik een kleine hoeveelheid textuurpasta op de punten voor extra definitie.

Maak het kapsel los met de handen in plaats van met een borstel om de nonchalante uitstraling te behouden.

De soft shag is de opvolger van de wolf cut die in de jaren 2021 tot 2023 zijn piek bereikte.

De grote haartrend van herfst winter 2026 2027? Kies een stijl

De catwalk maakt één ding duidelijk: herfst winter 2026 2027 draait niet om één dominante haartrend, maar om uitgesproken persoonlijkheden. Aan de ene kant zien we hoogglans, strakke lijnen en sculpturale vormen. Aan de andere kant maken textuur, lagen en nonchalante beweging een overtuigende comeback.

Of je nu kiest voor de krachtige wet-look slick-back, de gelaagde micro bob of de rock-‘n-roll soft shag, alle drie de kapsels vangen perfect de sfeer van het nieuwe seizoen: modern, karaktervol en verrassend draagbaar.

Misschien is dat wel de grootste haarles van de Celine-catwalk voor herfst winter 2026 2027: niet je haarlengte bepaalt de trend, maar de uitstraling. Ga je voor gepolijste elegantie, minimalistische precisie of juist voor een vleugje rebellie? Dit seizoen is er ruimte voor iedere stijl.

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