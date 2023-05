Na je vijftigste neemt de snelheid van je haargroei per tien jaar ongeveer met 5 tot 10% af. Is het mogelijk om je haargroei te versnellen?

Je haargroei versnellen, ook na je vijftigste. Kan dat?

Als we ouder worden, vertragen onze lichamelijke processen. Ook onze haargroeisnelheid neemt geleidelijk af. Dit komt door lichamelijke en hormonale veranderingen die niet helaas niet bevorderlijk zijn voor de gezondheid van ons haar. Vooral hormonale veranderingen tijdens de menopauze leiden tot meer haaruitval en een vertraging in de haargroei. Daarnaast zijn er leeftijdsgerelateerde medische aandoeningen die haarverlies kunnen veroorzaken of de hergroei ervan kunnen vertragen. We concentreren ons in dit artikel op de vraag of en hoe je je haargroei kunt versnellen.

Hoewel het natuurlijk is dat de haargroei vertraagt met het ouder worden, zijn er dingen die je kunt doen om een gezonde haargroei te bevorderen en het verouderingsproces te vertragen. Bijvoorbeeld door een gezond dieet te volgen, agressieve stylingpraktijken te vermijden of zorg te dragen voor de hoofdhuid. Er zijn ook medische behandelingen en therapieën die de haargroei kunnen stimuleren en de algehele gezondheid van het haar kunnen verbeteren.

Hoe snel groeit haar normaal gesproken?

Gemiddeld groeit je haar met een snelheid van ongeveer 1,2 cm per maand of 15 cm per jaar. De haargroeisnelheid kan echter variëren op basis van individuele factoren zoals leeftijd, genetica en algemene gezondheid.

Over het algemeen is de haargroei sneller bij kinderen en pubers. Na de puberteit begint de groeisnelheid al af te nemen. Bij vrouwen is de haargroei over het algemeen iets sneller dan bij mannen. Hormonale veranderingen tijdens de zwangerschap kunnen ook de haargroeisnelheid versnellen. Naarmate we ouder worden, neemt de groeisnelheid verder af. Dit komt door hormonale veranderingen en een algemene vertraging van het metabolisme. Na je vijftigste neemt de snelheid van je haargroei per tien jaar met zo’n 5 tot 10% af.

Factoren die de haargroei negatief kunnen beïnvloeden

Factoren die de haargroei negatief kunnen beïnvloeden, zijn:

Voedingstekorten . Een tekort aan essentiële voedingsstoffen zoals ijzer (kip, vis, eieren, groenten en vooral gedroogd fruit), zink (vlees, schaaldieren, noten, zaden, spinazie) en biotine (eieren, melk, lever, noten) kan de groeisnelheid van je haargroei afremmen en zelfs tot haarverlies leiden.

. Een tekort aan essentiële voedingsstoffen zoals ijzer (kip, vis, eieren, groenten en vooral gedroogd fruit), zink (vlees, schaaldieren, noten, zaden, spinazie) en biotine (eieren, melk, lever, noten) kan de groeisnelheid van je haargroei afremmen en zelfs tot haarverlies leiden. Hormonale onevenwichtigheden . Ook aandoeningen zoals polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS) of schildklierproblemen kunnen je haargroei vertragen of haarverlies veroorzaken.

. Ook aandoeningen zoals polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS) of schildklierproblemen kunnen je haargroei vertragen of haarverlies veroorzaken. Stress . Veel stress kan de haargroeicyclus verstoren, waardoor je haar dunner wordt en minder snel groeit.

. Veel stress kan de haargroeicyclus verstoren, waardoor je haar dunner wordt en minder snel groeit. Schade door hitte en chemicaliën . Overmatig gebruik van hete stylingtools, haarkleuringen en te agressieve chemische behandelingen kan het haar verzwakken, waardoor het breekt en langzamer groeit.

. Overmatig gebruik van hete stylingtools, haarkleuringen en te agressieve chemische behandelingen kan het haar verzwakken, waardoor het breekt en langzamer groeit. Te strakke en getrokken kapsels . Te strakke paardenstaarten of vlechten kunnen spanning op de haarzakjes veroorzaken wat leidt tot haarbeschadiging en een tragere groei.

. Te strakke paardenstaarten of vlechten kunnen spanning op de haarzakjes veroorzaken wat leidt tot haarbeschadiging en een tragere groei. Zonschade. Niet alleen je huid maar ook je haar heeft van onbeschermende blootstelling aan de zon te leiden. Je haar zou zelfs sneller verouderen dan je huid.

Tips om haar sneller te laten groeien

Laten we realistisch zijn. Het is niet mogelijk om de natuurlijke groeisnelheid van je haar aanmerkelijk te versnellen. Er bestaan helaas (nog?) geen wondermiddelen of trucs om het haargroeiproces aanzienlijk te boosten. Maar er zijn wel een aantal dingen die je kunt doen om een gezonde haargroei te ondersteunen en er in ieder geval voor te zorgen die niet meer dan normaal afneemt. Dit kun je doen:

Volg een uitgebalanceerd dieet . Zorg ervoor dat je dieet rijk is aan eiwitten, vitamines en mineralen en andere bouwstenen voor de haargroei. Ga voor voedingsmiddelen als noten, zalm, eieren, spinazie, bessen en avocado.

. Zorg ervoor dat je dieet rijk is aan eiwitten, vitamines en mineralen en andere bouwstenen voor de haargroei. Ga voor voedingsmiddelen als noten, zalm, eieren, spinazie, bessen en avocado. Integreer je voedingspatroon desnoods met voedingssupplementen . Overweeg supplementen waarvan de effectiviteit is bewezen om haargroei te bevorderen, zoals biotine, zink en foliumzuur .

. Overweeg supplementen waarvan de effectiviteit is bewezen om haargroei te bevorderen, zoals . Hoofdhuidmassages . Het regelmatig masseren van de hoofdhuid kan helpen om de bloedstroom naar de haarfollikels te stimuleren waardoor de haargroei wordt bevorderd.

. Het regelmatig masseren van de hoofdhuid kan helpen om de bloedstroom naar de haarfollikels te stimuleren waardoor de haargroei wordt bevorderd. Knip je haar regelmatig . Hoewel het misschien tegenstrijdig lijkt, kan het knippen van je haar elke zes à acht weken gespleten haarpunten en breuk voorkomen waardoor je haar er langer en gezonder uitziet.

. Hoewel het misschien tegenstrijdig lijkt, kan het knippen van je haar elke zes à acht weken gespleten haarpunten en breuk voorkomen waardoor je haar er langer en gezonder uitziet. Vermijd warmte- en chemische schade . We hebben het al eerder gezegd. Beperk het gebruik van warmtestylingtools en chemische behandelingen en gebruik altijd een hittebeschermende spray voordat je je haar met de hete föhn of steiltang bewerkt. Vermijd ook het borstelen van nat haar omdat nat haar eerder breekt. Gebruik een kam met wijde tanden of een ‘ontwarrende’ borstel om schade tot een minimum te beperken. Begin altijd met het borstelen van de haarpunten en werk van daaruit naar de haarwortels. Begin je bij de haarwortels dan doe je niet anders dan de klitten naar beneden verplaatsen wat extra stress voor je haar betekent.

. We hebben het al eerder gezegd. Beperk het gebruik van warmtestylingtools en chemische behandelingen en gebruik altijd een hittebeschermende spray voordat je je haar met de hete föhn of steiltang bewerkt. Vermijd ook het borstelen van nat haar omdat nat haar eerder breekt. Gebruik een kam met wijde tanden of een ‘ontwarrende’ borstel om schade tot een minimum te beperken. Begin altijd met het borstelen van de haarpunten en werk van daaruit naar de haarwortels. Begin je bij de haarwortels dan doe je niet anders dan de klitten naar beneden verplaatsen wat extra stress voor je haar betekent. Verminder stress . Door middel van stressmanagementtechnieken zoals meditatie, yoga of lichaamsbeweging help je je lichaam om een gezonde haargroeicyclus te behouden.

. Door middel van stressmanagementtechnieken zoals meditatie, yoga of lichaamsbeweging help je je lichaam om een gezonde haargroeicyclus te behouden. Er zijn verschillende medicijnen die effectief zijn gebleken bij het bevorderen van haargroei. Sommige van deze medicijnen worden lokaal (dus op de hoofdhuid) toegepast, terwijl andere oraal worden ingenomen. Vraag advies aan je arts.

Tot slot nog dit. Hoewel er veel dingen zijn die we kunnen doen om ons haar te helpen, vooral om het een gezonder aanzien mee te geven, moeten we geen wonderen verwachten. Wetenschap onderzoek wijst nu eenmaal uit dat we niet al teveel aan de natuurlijke haargroeisnelheid kunnen veranderen. Er bestaat geen magisch drankje om haar sneller te laten groeien. En ook ontkom je niet aan een afname van de groeisnelheid na je vijftigste. En toch kun je, zoals je ziet, wel dingen doen om je haargroei te ondersteunen. Als je je haarverzorging, voeding en levensstijl optimaliseert, kom je weliswaar niet meer op het niveau van toen je jong was, maar al met al zou het je wel eens een verbetering van ongeveer 10-15% ten opzichte van je huidige groeisnelheid kunnen opleveren.

Maak je je zorgen over de langzame groei van je haar, of heb je last van abnormaal haaruitval, dan is het beste advies dat we je kunnen geven om contact op te nemen met een gespecialiseerde arts en hem of haar te vragen je persoonlijke situatie te beoordelen.

