Lentemode 2023. Deze modetrends en street style foto’s dagen je uit

Lentemode 2023 – Modetrends en street style foto’ s 2023 – Foto Charlotte Mesman

Geen mode inspiratie door het slechte lenteweer? Laat je niet ontmoedigen. Wij hebben een paar streetstyle looks en een heleboel spannende modetrends voor je. De lentemode 2023 is kleurrijk en inventief. Doe mode ideeën op voor jouw mode look. Bekijk onze street style foto’s maar eens.

Wit en beige tinten

Wit en beige tinten zijn dit seizoen waanzinnig populair, ook als het weer grijs en somber is. Draag die witte spijkerbroek met dat witte spijkerjack. Trek die witte blazer over die crèmekleurige top aan. Of ga voor satijnen cargopants in een gebroken witte of poederroze kleur met een lichte top. Mix wit en naturels voor een lichte lentemode 2023 look.

Total black

Ben je een dark type, dan is de total black trend iets voor jou. Ook als je gewoonlijk meer kleur draagt, kan het leuk zijn om met deze look te experimenteren. Draag zwart op zwart, speel met verschillende texturen, vooral doorzichtige kledingstukken doen het in de lente en zomer goed. Laat je fantasie gaan.

Een goede investering? Zwarte loafers. Ze zijn nog steeds hot hot hot!

Denim en dopamine dressing

Lentemode 2023 – Modetrends en street style foto’ s 2023 – Foto Charlotte Mesman

Denim is hotter dan ooit. Je draagt denim met denim, maar er veel meer mogelijk. Draag eens een broek in een felle kleur onder je spijkerjack. Of combineer je spijkerbroek met een felgekleurde top. Ga voor gekleurde schoenen. Dopamine dressing is ook deze zomer dé modetrend.

Kleuraccenten en fun accessoires

Lentemode 2023 – Modetrends en street style foto’ s 2023 – Foto Charlotte Mesman

Een andere manier om je look op te leuken en je humeur op te krikken, is: spelen met onverwachte kleuraccenten en fun accessoires. Draag een roze kitsch riem bij je gebruikelijke spijkerbroek, haal die roze tas uit de kast. (Ongetekende heeft onlangs een tas in de vorm van een groot roze knuffelkonijn gekocht en wordt daar zo blij van!).

Je kantoorbroek als basis

Lentemode 2023 – Modetrends en street style foto’ s 2023 – Foto Charlotte Mesman

Tot slot dagen we je uit om inspirerende lentemode looks met je nette grijze broek als basis te creëren. Draag er een mooi jack op en haal er ugly shoes bij. Bij mooi weer is zo’n broek met een tanktop en een paar slippers supertrendy.

Probeer, juist als het (lente)weer je niet inspireert, om uit je comfort zone te komen en extra leuke looks te creëren die het leven voor jezelf en anderen zoveel gezelliger maken. Juist als je met laagjes werkt (in tegenstelling tot een klein zomerjurkje bij puffend heet weer) kun je de coolste combi’s maken.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS