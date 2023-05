Update je kapsel met een pony volgens de haartrends voor 2023

Pony’s volgens de haartrends voor 2023. Foto Charlotte Mesman

Als je naar de influencers en het modevolk bij de Fashion Weeks kijkt, dan zijn de kapsels met pony’s op één hand te tellen. Misschien 10% van het modevolk kiest voor een pony. Toch hoort de pony tot de nieuwste haartrends voor 2023. We gaan ‘m in alle mogelijke lengtes en vormen dragen. We vertellen je hoe de pony’s volgens de haartrends voor 2023 eruit zien en welke het beste bij jouw gezichtsvorm past.

Haat-liefde

Anna Wintour met haar signatuur pony. Foto Charlotte Mesman

Als het op de pony aankomt, is het vaak een haat-liefde verhouding. Vanaf het moment dat je ‘m hebt, wil je hem bij wijze van spreken weer laten uitgroeien. Dat komt volgens ons omdat je met een pony een heel uitgesproken uiterlijk krijgt. Het is dé manier om een statement look te creëren. Sommige vrouwen zoals de legendarische Anna Wintour, directrice van Vogue US, hebben er dan ook hun signatuur van gemaakt.

Snelle update volgens de nieuwste haartrends voor 2023

Gordijntjespony met jaren ’70 feeling. Foto Charlotte Mesman

Een pony is niet alleen goed voor een statement look, het is ook een snelle manier om je kapsel te updaten en er iets nieuws aan toe te voegen. De stap is minder groot dan je denkt want een pony, vooral als-ie lang is, groeit snel uit. Het leuke daarvan is dat je door allerlei groeifasen heengaat die je op nieuwe ideeën kunnen brengen.

Wil je op safe gaan, ga dan voor een gordijntjespony. Deze pony staat te boek als de meest flatterende pony. Omdat je hem open draagt, is-ie minder aanwezig dan bijvoorbeeld een blunt pony.

Welke soorten pony’s

Pony’s volgens de haartrends voor 2023. Foto Charlotte Mesman

Volgens de haartrends voor 2023 kun je kiezen uit allerlei pony’s:

de blunt pony: een kaarsrechte pony;

de krullende pony : voor iedereen die krul of slag heeft (we gaan deze pony’s dus niet meer glad stylen);

: voor iedereen die krul of slag heeft (we gaan deze pony’s dus niet meer glad stylen); de rafelige pony : alsof je hem zelf en met niet al te vaste hand hebt geknipt;

: alsof je hem zelf en met niet al te vaste hand hebt geknipt; de gordijntjespony : deze curtain bangs vallen in het midden open;

: deze curtain bangs vallen in het midden open; de korte pony : deze is supertrendy maar je hebt er wel een flinke dosis lef voor nodig;

: deze is supertrendy maar je hebt er wel een flinke dosis lef voor nodig; de lange pony : deze is stijlvol en voor min of meer intensiteit kun je spelen met de breedte en dikte;

: deze is stijlvol en voor min of meer intensiteit kun je spelen met de breedte en dikte; de volle pony : dit is een echte statement pony, ook hier kun je weer spelen met de breedte;

: dit is een echte statement pony, ook hier kun je weer spelen met de breedte; jelly fish bangs: deze pony is op dit moment populair en wel heel uitgesproken omdat het hier om twee pony gaat, een klassieke pony plus korte en recht afgeknipte lokken ter hoogte van je mond waardoor je een heel grafisch trapsgewijs effect krijgt.

Welke pony past bij jouw vorm gezicht?

Pony’s volgens de haartrends voor 2023. Foto Charlotte Mesman

Maar welke pony past bij jouw vorm gezicht? Hier zijn een paar vuistregels:

Heb je een rond gezicht ga dan voor een blunt pony. Juist omdat de lijnen in jouw gezicht wat minder gedefinieerd zijn, kun je zo’n kaarsrechte, strakke pony heel goed hebben.

Heb je een wat korter voorhoofd, ga dan voor een baby bangs.

Omgekeerd geldt: heb je een wat hoger voorhoofd, ga dan voor een langere pony.

Wil je je ogen accentueren, ga dan voor een pony vlak boven je wenkbrauwen of langer.

Heb je scherpe of hoekige gezichtstrekken, ga dan voor een pony met zachte vormen, bijvoorbeeld een ietwat ronde pony, of curtain bangs.

Gordijntjespony’s (curtain bangs) staan iedereen goed.

Hebben we je over de streep getrokken? Misschien wel :-)

