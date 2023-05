Dit zijn de grootste badmode trends voor zomer 2023

Badpak of bikini? Wat voor een model? Welke kleur? Glamour of minimalistisch? Dit zijn de grootste badmode trends voor 2023.

Badmode trends voor zomer 2023. Photo courtesy of Moschino, Max Mara, Luisa Beccaria

Zie jij jezelf al op het strand liggen? Heerlijk chillen onder de zon? Bij de voorpret hoort ook het uitzoeken van een trendy badpak of een spetterende bikini. We zetten de grootste badmode trends voor zomer 2023 voor je op een rijtje. We kunnen je nu al verklappen dat ze uiteenvallen in grofweg twee categorieën: aan de ene kant gaan we voor glamour looks, aan de andere kant zien we een terugkeer naar minimalistische modellen.

Metallics

Badmode trends voor zomer 2023. Photo courtesy of Antonio Marras

Goud, zilver. De metallics die we in de modecollecties voor lente zomer 2023 zien, komen we ook in de beachwear tegen. Deze trend is goed voor een glamour look. Het goudkleurige setje (bikini of evening wear? – wat jij wilt!) dat de Italiaanse modeontwerper Antonio Marras met een kort kimonojasje de catwalk opstuurde, zet de toon. Korte kimono jasjes zijn overigens ook een trend. Marras ziet het goed: het lenen zich perfect voor een interessante strandlook. Behalve goud en zilver gaan we in de badmode voor lente zomer 2023 ook bikini’s en badpakken in gekleurde metallics – groen, oranje – zien.

Pailletten

Een andere glam look is: pailletten. Steeds vaker zien we in de badmode pailletten terug. Bikini’s, badpakken, maar ook badpakken met modellerend effect. Er is voor iedereen wel een geschikt model te vinden. De badpakken en topjes kun je ook heel mooi met een spijkerbroek of op een zwierige maxi-rok dragen.

Cut-out badpakken

Superchic en geraffineerd zijn ook de cut-out badpakken. Dit is geen nieuwe trend maar ook dit jaar horen ze erbij. Ga voor een effen kleur – zwart, wit, donkerbruin – en combineer het met een statement accessoire: een grote hoed, een opvallend bijou. Je bent klaar voor Cannes of Saint-Tropez.

Bikini met strikbroekje

Hello, zeroes! De jaren ‘00 drukken hun stempel op de mode en dat zien we ook in de swimwear terug. Denk hierbij aan bikini’s met triangeltopjes en strikbroekjes. Yep, die bikini’s die we ook al in de jaren ’70 droegen (toen je broertje plagend de strikjes lostrok, weet je nog?). Een stap verder zijn de bandjesbikini’s die we de afgelopen zomers al droegen. Die bikini’s hebben topjes met extra lange bandjes die je op originele manier om je bovenlichaam draait. Let ook op de ‘gordijntjes’-broekjes die je opzij kunt schuiven zodat een spannend stukje lies tevoorschijn komt. Waar de klassieke strikbroekjes vooral knipogen naar onze kindertijd, zijn die gedrapeerde broekjes een héél stuk volwassener (lees: gewaagd).

Badpak en bikini’s met fantasie

Badmode trends voor zomer 2023. Photo courtesy of Luisa Beccaria

Of het nu om een vrolijke blommenprint of een psychedelische afbeelding gaat, badpakken en bikini’s met een fantasie of print doen het deze zomer goed. We signaleren je de van top tot teen bloemenstrandlook van de Italiaanse ontwerpster Luisa Beccaria en de wel heel opzichtige beachwear looks van Moschino.

Badmode trends voor zomer 2023. Photo courtesy of Moschino

Moschino’s modecollectie stond eigenlijk helemaal in het teken van strand- en zeepret. In nagenoeg elke outfit had Jeremy Scott (inmiddels geen creatief directeur van het maison meer) opblaasbare zwembandjes of details verwerkt, tot zelfs in de sandalen toe!

Zwart badpak

Tegenhanger van deze flamboyante strand looks is het sportieve badpak dat mooi afkleedt. Ga voor een effen kleur. Zwart is een grote favoriet maar mag je ook aan neonkleuren wagen.

Retro

Retro badpak van Max Mara. Photo courtesy of Max Mara

Ook retro badkleding ontbreekt deze zomer niet. De hype van de hoge taille broekjes en retrotopjes met brede schouderbanden is een beetje overgewaaid maar dit soort bikini’s hebben inmiddels een blijvend plaatsje in de badmode veroverd. Hetzelfde geldt voor de retro badpakken. Die komen we in verschillende versies tegen. Max Mara kwam met ‘preutse’ badpakken die aanhaken bij de badmode uit de eerste decennia’s van de vorige eeuw. Een modehuis als Versace lanceerde badpakken met ceintuur in de taille waar we onze moeder of grootmoeder al in gezien hebben. Deze badpakken accentueren de taille. Versace sneed ze wat hoger op de heup op voor extra lange benen. Moschino creëerde hetzelfde idee maar dan met gouden kettingen in het middel.

Gehaakte swimwear

Voor liefhebbers van de jaren ’70 en de boho stijl zijn er gehaakte bikini setjes. Maak er een heerlijke boho look van met rieten tassen en vlechtjes in je haar. Op weg naar het strand draag je een zwierige maxi-jurk. Schelpjes om je enkel zijn nog steeds een must voor deze look.

Populaire kleuren

Qua kleuren kun je eigenlijk alle kanten op. Effen zwart, optisch wit (ook heel chic!), neonkleuren, roze (think Barbiecore), metallics in alle mogelijke kleuren en fantasieën.

Het is een heleboel en misschien hebben we je het er niet gemakkelijker op gemaakt. Aan de andere kant zit in het uitzoeken van je nieuwe strand look ook juist de meeste voorpret. Dus geniet er maar van!

Klik hier voor modetrends voor de heren op ADVERSUS