Make-up tips voor na je vijftigste: wat verandert er?

Make-up helpt ons om ons beter te voelen, om goed in ons vel te zitten. Naarmate de jaren verstrijken, verandert de rol van make-up niet, maar wijzelf wel. Onze huid is niet meer zo stevig als vroeger, rimpels worden dieper en ook de make-up die we aanbrengen gedraagt zich anders dan voorheen. Als je dit soort dingen merkt, dan is het tijd om je gewoonten, make-uptechnieken en type producten aan te passen. Dat is geen drama, geen probleem, het is een normale en natuurlijke aanpassing aan onze huid en ons gezicht. Iedereen gaat er doorheen, gegarandeerd. In dit artikel nemen de veranderingen in ons gezicht onder de loep en hebben we make-up tips voor na je vijftigste voor je.

Lichte of transparante foundation

Als we ouder worden, wordt onze huid droger en gevoeliger. Zware foundations kunnen fijne lijntjes en diepere rimpels benadrukken en zichtbaarder maken. Daarom is het goed om na je vijftigste te kiezen voor lichte of transparante foundations. Deze foundations zijn speciaal gemaakt om de natuurlijke teint en textuur van de huid te verbeteren waardoor je een jongere uitstraling krijgt. Gebruik een foundation met hydraterende ingrediënten bevatten zoals hyaluronzuur of ceramiden om de huid voller te maken en een natuurlijke glans te geven. Ook een SPF kan nooit kwaad. Maar onthoud wel dat deze filter je dagelijkse zonnebrandcrème niet vervangt!

Welke lippenstift kleuren?

Als het op lippenstift kleuren voor vijftig-plussers aankomt, zijn de meningen verdeeld. Aan de ene kant wordt er wel gezegd dat je het beste zachte kleuren en anti-aging formules – mat maar hydraterend – kunt gebruiken om je lippen voller te doen lijken. Aan de andere kant is er een stroming die meent dat een klassiek make-up product als lippenstift kan helpen om het gezicht op te lichten en een vleugje kleur toe te voegen. Dus voel je er iets voor experimenteer dan eens met levendige en sterke lippenstift kleuren. Dit is niet alleen een leuke manier om nieuwe make-up trends uit te proberen maar ook om op een nieuwe manier je persoonlijkheid te uiten. Rood, roze en koraal zijn kleurtinten die het gezicht oplichten. Ze staan goed bij verschillende huidtinten en voegen een verjongende twist aan je make-up toe. Gebruik verder een lippotlood om de contouren van je lippen te definiëren en te voorkomen dat je lippenstift uitloopt in de fijne lijntjes rond de mond.

Crème-gebaseerde producten

Crème-gebaseerde producten zijn een andere geweldige optie voor vrouwen boven de vijftig. Ze mengen goed met de huid en zorgen voor een natuurlijker en steviger aanzien. Crème blushes, bronzers en highlighters kunnen worden aangebracht met de vingers of met een sponsje. Dat laatste geeft meer controle over waar en hoe het product wordt aangebracht. Deze producten kunnen helpen om het gezicht opnieuw vorm te geven zonder dat het er zwaar of cakeachtig uitziet. Ga ook hier voor producten met hydraterende ingrediënten, zoals sheaboter of kokosolie.

Je huid preppen

Voordat je make-up aanbrengt, is het belangrijk om je huid goed te ‘preppen’ zodat je make-up er egaal en onberispelijk uitziet. Begin altijd met het reinigen van het gezicht met een milde reiniger om vuil of olie te verwijderen. Breng daarna een vochtinbrengende crème aan die geschikt is voor jouw huidtype om te hydrateren en de huid te beschermen. Als je last hebt van verkleuringen of donkere kringen onder de ogen, overweeg dan het gebruik van een gekleurde concealer om de huidskleur egaler te maken. Op deze manier creëer je een perfecte canvas voor de make-up en voorkom je dat de producten zich ophopen in de fijne lijntjes.

Ook na je vijftigste zelfverzekerd door het leven

Make-up kan heel veel voor je uiterlijk doen. Met de juiste producten en technieken is het mogelijk om een jonge en stralende look te creëren die jouw gezicht het beste tot zijn recht doet komen. Het geheim – de nieuwste make-uptrends blijven het benadrukken – is het accentueren van je eigen natuurlijke schoonheid in plaats van het verbergen van onvolkomenheden. Met wat oefening en ervaring zal je, al is het met vallen en opstaan, de juiste routine en de meest geschikte producten voor jouw gezicht vinden. Om mooi en zelfverzekerd door het leven te gaan, op welke leeftijd dan ook. Klik hier voor meer anti-aging tips: Ben jij 50-plus? 16x Anti-aging beauty tips

