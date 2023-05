Neutrals, lichtblauw en bloemen. Dit zijn de trends voor zomer 2023

Modetrends lente 2023: kleur! – Foto ADVERSUS

Elk seizoen heeft zo zijn karakteristieke kleurcombinaties. Ook in de trends voor zomer 2023 zijn er weer spannende combinaties van modekleuren te vinden. Een trend die we de laatste tijd veel zien, is de combinatie van neutrals, lichtblauw en bloemenpatronen. Met dit kleurentrio creëer je frisse en vrouwelijke looks om in de warmere maanden in te schitteren. We vertellen je meer over deze trendkleuren en fantasieën voor zomer 2023.

Delicaat kleurenpalet

Modetrends lente 2023: kleur! – Foto Charlotte Mesman

Een modehuis dat neutrals en pastels als lichtblauw volop met fantasieën combineert, is Zimmermann. In de streetstyle rond de Parijse showlocatie van het Australische maison kwamen we volop looks in naturel tinten, lichtblauw – think korenbloemblauw, blauwpaars en hemelsblauw – en bloemige prints tegen.

Ook op de front row in Le Petit Palais waar de influencers en modevakmensen plaatsnamen om de nieuwe collectie voor herfst winter 2023 2024 te bewonderen, domineerde deze frisse en romantische combinatie.

Romantische mood

Modetrends lente 2023: kleur! – Foto ADVERSUS

Zimmermann heeft een heel eigen, vrouwelijke maar niet al te zoetsappige glamour stijl waar we heel wat mode inspiratie van kunnen opdoen. Niet alleen de kleurstellingen zijn interessant ook de looks zelf zijn voer voor fashionista’s. Dit zijn de trends voor zomer 2023 die we in de streetstyle bij Zimmermann tegenkwamen:

maxi-jurken en lange uitwaaierende rokken

vloeiende, vrouwelijke silhouetten

dramatische strokenjurken

bloemenprints

witkanten jurken en lange witkanten rokken (witkanten jurken gaan dit seizoen een toptrend worden!)

mini-jurken met uitwaaierende rokken en pofmouwen

chique blazers over mini-jurken of op lange rokken

blousons met romantische roesjes en stroken

chique broekpakken in combinatie met kanten blouses

grote strikken

lichtblauwe denim

neutrals

pastels

Wil je deze stijl zelf interpreteren, houd het dan licht en luchtig. Ga voor delicate stoffen die gemakkelijk en zwoel opwaaien, grote volumes, roesjes en stroken, en vrouwelijke silhouetten.

Als het op de mode accessoires aankomt, geldt ‘Less is more’. Ga voor een paar eenvoudige witte sandalen, een paar gekleurde pumps, een pastelkleurige tas of misschien wel een rieten tas of mand. Natuurlijke materialen als riet, stro, raffia en touw – top modetrends voor lente zomer 2023 – doen het uitzonderlijk goed bij neutrals, pastels en bloemen. Een enkel goed gekozen goudkleurig statement bijou maakt je look extra feestelijk. Je kunt je er overal mee vertonen, of je nu naar een zomerse lunchafspraak gaat of een avondje uit.

Bloemenprints

Modetrends lente 2023: kleur! – Foto ADVERSUS

Zoals gezegd, zijn bloemenprints goed vertegenwoordigd in de modetrends voor lente zomer 2023. We zetten een paar grote bloementrends voor je op een rijtje:

Grote bloemen : oversized bloemenprints zijn hot. Maak een statement maxi-jurken, jumpsuits en wijde broeken in grote-bloemen-fantasieën.

: oversized bloemenprints zijn hot. Maak een statement maxi-jurken, jumpsuits en wijde broeken in grote-bloemen-fantasieën. Combineer verschillende bloemenprints met elkaar: wees niet bang om verschillende bloemenpatronen in dezelfde outfit te mixen en matchen. Je creëert er opvallende en unieke looks mee.

met elkaar: wees niet bang om verschillende bloemenpatronen in dezelfde outfit te mixen en matchen. Je creëert er opvallende en unieke looks mee. Van top tot teen in de blommen : trek één enkele bloemenprint in je hele outfit door, als je wilt zelfs in de accessoires. Fleuriger kan niet!

: trek één enkele bloemenprint in je hele outfit door, als je wilt zelfs in de accessoires. Fleuriger kan niet! Bloemenborduursels : voor een subtielere benadering van de bloementrend, kies je voor delicate bloemenborduursels. Je vindt ze op van alles, van transparante blouses tot spijkerjacks. Ze voegen een zomerse en speelse twist aan je look toe.

: voor een subtielere benadering van de bloementrend, kies je voor delicate bloemenborduursels. Je vindt ze op van alles, van transparante blouses tot spijkerjacks. Ze voegen een zomerse en speelse twist aan je look toe. Update je broekpak met een bloemenprint: voeg een up-to-date touch aan je broekpak toe door er een bloemige top onder te dragen.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

