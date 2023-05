5x Kapsels bij Prada om je door te laten inspireren. Op deze foto Jenny Walton. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de Fashion Weeks kijken we niet alleen naar de looks van de modepeopletjes maar laten we ons ook graag inspireren door de kapsels. Wij spotten vijf hairdo’s bij de modeshow van Prada die een goed beeld van de kapsel trends voor zomer 2023. We lopen je er even doorheen.

Lange vlecht

5x Kapsels bij Prada om je door te laten inspireren. Op deze foto Caroline Daur. Foto Charlotte Mesman

Vlechten zijn een grote kapsel trend voor zomer 2023. Vooral lange vlechten doen het goed. Heb je van jezelf geen lang haar ga dan voor een haarstuk of nepvlecht. Maak een hoge, halfhoge of lage paardenstaart en verwerk het haarstuk of de nepvlecht erin. Een nieuwigheid: de vlechten van nu zijn niet zozeer dik – vlecht je haar heel strak – maar vooral lang. Werk netjes en leg je haar strak en geordend om je haar voor een chique influencer look.

Chique knot met details

5x Kapsels bij Prada om je door te laten inspireren. Foto Charlotte Mesman

Een andere influencer hair look die we veel tegenkomen, is de nette knot. Ook hier gaat het er weer om dat je héél precies te werk gaat. Maak een scherpe middenscheiding, breng je haar naar achteren, bind het samen in een paardenstaart en draai het tot een knot. Gebruik gel en een fijne kam om het haar op zijn plaats te dwingen. Je kunt een paar pieken uit de knot lostrekken voor een extra twist. Voor een slanker gezicht neem je de voorste haarlokken niet mee in je knot. Style ze zodat ze mooi vallen. Tot slot kun je nog wat accessoires toevoegen zoals een paar statement oorbellen en een bijvoorbeeld – zoals op onze foto – een speldje met kettinkje.

Twee speldjes

5x Kapsels bij Prada om je door te laten inspireren. Foto Charlotte Mesman

Voor een snelle update voor hair look ga je voor twee speldjes. Maak een middenscheiding en zet je haar aan weerszijden vast. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je het gewassen en mooi geföhnd hebt. Stem je oorbellen af op je speldjes en je hebt een verfijnde en coole hair look.

Lage paardenstaart

5x Kapsels bij Prada om je door te laten inspireren. Op deze foto Niki Wu Jie. Foto Charlotte Mesman

Een lage paardenstaart met middenscheiding is nog altijd de grote favoriet van de influencers. Deze eenvoudige look krijgt allure als je je haar – ook hier weer – heel mooi föhnt en het gladjes naar achteren brengt. Zet het strak vast en trek dan het haar boven het elastiekje iets eruit zodat het van achteren opbolt. Als je wilt, kun je ook hier de voorste haarlokken weer los laten hangen (tendrils) om je gezicht te stroomlijnen.

Halve paardenstaart

5x Kapsels bij Prada om je door te laten inspireren. Op deze foto Tamara Kalinic. Foto Charlotte Mesman

Een kapsel dat momenteel heel populair is, is de halve paardenstaart. Dit kapsel is heel gemakkelijk na te doen. Scheid je voorste en bovenste haarlokken van de onderlaag en zet de bovenste laag hoog op je hoofd vast met een elastiekje.

Retro kapsel

Ben je handig in het stylen, steel dan de show met een retro kapsel zoals dat van influencer Jenny Walton (zie onze coverfoto). Dit kapsel is het meest geschikt voor wat korter haar en het geheim zit ‘m in een goed stylingsproduct dat je haar stevigheid geeft en de naar buiten gekrulde haarpunten.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren!

Klik hier voor kapsel trends voor de heren op ADVERSUS