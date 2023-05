Volgens de modetrends voor 2023 gaan we weer aan de broekrok. Oeps! Dat klinkt tuttig. Toch is dat niet zo.

Modetrends zomer 2023. Broek of rok? Of broekrok? Foto Charlotte Mesman

De broekrok werd begin vorige eeuw populair toen de dames nog gewoon waren om in hun (bijna) dagelijkse kledij te gaan tennissen of paardrijden. Korte rokjes en strakke broeken waarin je je vrij kon bewegen, waren er nog niet bij. De broekrok was een eerste stap vooruit en maakte het eenvoudiger om op je paard te springen. Vandaag de dag geldt de broekrok als elegant maar comfortabel, ook voor op je stalen ros :-)

Hoe ziet de broekrok voor zomer 2023 eruit?

Hoe ziet de broekrok voor zomer 2023 eruit? Heel anders dan je zou verwachten! Allereerst heeft de broekrok voor zomer 2023 zijn tuttige uitstraling van zich afgegooid. De nieuwe broekrokken zijn superchic of juist heel cool. We lopen je door een paar modellen heen. Misschien zit er iets voor jou tussen.

Modetrends zomer 2023. Broek of rok? Of broekrok? Foto Charlotte Mesman

Een topper is de witkanten lange broekrok die we in Parijs zagen. Deze broekrok heeft een vrij hoge taille en wijduitlopende pijpen zodat vaak niet te zien is of het een broek of een rok is. Zo’n broek is superchic en doet het geweldig op feesten of bruiloften. Combineer ‘m met een donkere blazer en top en je ziet er picobello uit.

Kenmerkend voor de broekrokken voor zomer 2023 is dat het op het eerste gezicht vaak niet duidelijk is of het een broek of een rok is.

Modetrends zomer 2023. Broek of rok? Of broekrok? Photo courtesy of Max Mara

Een andere topper is de linnen broekrok, ook deze weer met superlange en superwijde pijpen en hoge taille. Een dergelijk exemplaar zagen we op de catwalk van Max Mara. Je kunt dit soort broekrokken heel mooi combineren met andere naturel tinten en mode accessoires in riet, stro, raffia of touw.

Verder zien we in de kledingcollecties ook wijde satijnen broeken met ultralange pijpen (vaak ook met elastische taille) die officieel ‘broek’ zijn maar door de grote massa aan materiaal ‘rok’ lijken. Dit soort broeken zijn super met T-shirts en hoodies maar ook met een chique blouse of blazer.

Modetrends zomer 2023. Broek of rok? Of broekrok? Foto Charlotte Mesman

Fans van de klassieke broekrok die charmant net boven de enkel valt, komen ook aan hun trekken. Dit seizoen zien we ze zelfs met geplisseerde broekspijpen. Superstoer zijn de leren broekrokken zoals het paarse exemplaar op onze streetstyle foto. Combineer dit kledingstuk met pumps voor een ultravrouwelijke look.

Tot slot signaleren we de spijkerbroeken met zulke wijde (flared) pijpen dat het wel rokken lijken. De oversize trend die al jaren aan de gang is, wordt hier uitvergroot. Cool!

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

