Ben jij in de menopauze en heb je last van meer haaruitval dan gewoonlijk? Loop deze checklijsten langs en ontdek wat je ertegen kunt doen.

Haaruitval in de menopauze en overgang. Dit kun je ertegen doen

De menopauze is een belangrijke levensverandering voor vrouwen die vaak gepaard gaat met verschillende fysieke veranderingen. Zo kan in deze levensfase en de jaren erna, de overgang, je haar aanmerkelijk dunner worden, iets waar niemand blij mee is. Maar het is niet iets om bij de pakken neer te gaan zitten, integendeel.

Hoe de menopauze je haar beïnvloedt

Tijdens de menopauze krijg je te maken met een afname van de oestrogeen- en progesteronniveaus, hormonen die een cruciale rol spelen in de haargroei. Oestrogeen wordt verondersteld de haargroei te bevorderen en de omvang van de haarstrengen in stand te houden. Wanneer het oestrogeengehalte daalt, kunnen haarzakjes krimpen, wat leidt tot dunner haar en een tragere groeicyclus.

Deze hormonale verschuivingen kunnen ook resulteren in een toename van androgenen, mannelijke hormonen die verder kunnen bijdragen tot haaruitval door het krimpen van haarzakjes en het versnellen van de haaruitval.

De impact van de menopauze op het haar verschilt van vrouw tot vrouw. Terwijl sommige vrouwen merken dat hun haar aanzienlijk dunner wordt of uitvalt, ervaren anderen minimale veranderingen. Factoren zoals genetica, je gezondheid, je stressniveau en dieet kunnen de mate van haaruitval tijdens deze periode beïnvloeden.

Redenen voor dunner wordend haar tijdens de menopauze en overgang

Hormonale veranderingen: de belangrijkste oorzaak van dunner wordend haar tijdens de menopauze en overgang is – we noemden het al – de afname van oestrogeen en progesteron, die essentieel zijn voor de haargroei. De daaropvolgende toename van androgenen kan leiden tot haaruitval op de hoofdhuid en mogelijk zelfs ongewenste haargroei in het gezicht veroorzaken.

Natuurlijk verouderingsproces: De menopauze en overgang vallen samen met levensfase waarop ook het natuurlijke verouderingsproces een stempel drukt, waardoor het aantal haren afneemt omdat het aantal haarfollikels en hun activiteit op natuurlijke wijze verminderen. Naarmate je ouder wordt, duurt het langer voordat haarzakjes regenereren.

Voedingstekorten: tijdens de menopauze kunnen veranderingen in het dieet en de opname van voedingsstoffen sneller leiden tot tekorten aan essentiële vitaminen en mineralen die de gezondheid van het haar ondersteunen, zoals ijzer, zink en biotine.

Stress en gezondheidsproblemen: stress kan de hormonale onevenwichtigheden die zich in de menopauze voordoen verergeren, wat kan leiden tot aandoeningen zoals telogene effluvium, waarbij haarzakjes in een rustfase komen en meer haar uitvallen dan normaal. Andere gezondheidsproblemen, zoals schildklieraandoeningen, kunnen ook bijdragen tot haaruitval in deze periode.

Dit kun je tegen dunner wordend haar doen?

Als je haar tijdens de menopauze dunner wordt, kun je proberen het proces te vertragen met een paar proactieve stappen:

Evenwichtige voeding: ga voor een dieet dat rijk is aan volle granen, fruit, groenten en gezonde vetten, de nodige voedingsstoffen voor gezond haar. Voedingsmiddelen die rijk zijn aan omega-3 vetzuren, zoals zalm en walnoten, en voedingsmiddelen die rijk zijn aan vitamine B6 (zalm, mager kippenfilet, bananen, avocado’s) en D (vette vis zoals zalm, makreel en sardines, levertraan, tonijn uit blik, eigeel), kunnen bijzonder heilzaam zijn.

Supplementen: overweeg om supplementen te nemen die de haargroei ondersteunen, zoals biotine, ijzer, zink en vitamine D. Deze kunnen helpen om voedingstekorten aan te vullen die kunnen bijdragen aan haaruitval.

Stressmanagement: regelmatige lichaamsbeweging, yoga of mindfulness kunnen helpen om het stressniveau te verlagen, wat de hormoonbalans kan verbeteren en een gezondere haargroei kan bevorderen.

Topische behandelingen: producten met minoxidil kunnen haargroei bevorderen maar zijn alleen op recept verkrijgbaar.

Overleg met een specialist: overleg met een specialist als de haaruitval aanzienlijk is, niet alleen om te kijken of er oplossingen zijn, maar ook om eventuele onderliggende gezondheidsproblemen die bijdragen aan haaruitval in kaart te brengen (of uit te sluiten).

Nutraceuticals: recente studies suggereren dat speciaal voor vrouwen in menopauze ontwikkelde nutraceuticals de haargroei en -kwaliteit kunnen verbeteren van vrouwen in de menopauze. Deze supplementen zouden de gezondheid van het haar kunnen verbeteren en ook sommige symptomen van de menopauze kunnen verlichten.

Hormoonsubstitutietherapie (HST): een van de mogelijkheden om klachten van de menopauze, waaronder haaruitval, tegen te gaan, is een behandeling waarbij vrouwelijke hormonen worden voorgeschreven. Deze hormonen hebben echter ook bijwerkingen. De afweging van wel of niet hormoontherapie moet door een arts worden gemaakt.

