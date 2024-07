En dan is het eindelijk zomer en mogen we uit de kleren. Of doen alsof! Met de nieuwe nude kleuren mode trend voor zomer 2024.

De modetrend voor zomer 2024: nude kleuren. Photo courtesy of Ermanno Scervino, Jil Sander, Alberta Ferretti

Een van de meest sexy mode trends voor zomer 2024 is de ‘nude’ trend. Hierbij moet je niet alleen denken aan nude kleuren maar ook aan nude looks die zo doorzichtig zijn dat je zo ongeveer in je blootje loopt. Een dergelijke look zagen we bij Diesel. Je kunt erover twisten of het mooi is of niet, iedereen zal het erover eens zijn dat zo’n outfit maar weinig draagbaar is.

ABC van de modetrends voor lente zomer 2024. Photo courtesy of Diesel

Gelukkig zijn er veel andere mooie nude looks waar iedereen goed en fatsoenlijk mee wegkomt. We zagen ontwerpen in nude kleuren bij maisons als Jil Sander, Prada, Givenchy, Ermanno Scervino, Acne Studios, Alberta Ferretti, Philosophy by Lorenzo Serafini en N21. Het kleurenpalet loopt uiteen van zachte beige tinten tot warme taupes die soms op subtiele manier met elkaar worden gecombineerd.

De modetrend voor zomer 2024: nude kleuren. Photo courtesy of N21

Het fijne van nude looks is dat ze zich ook heel goed met andere kleuren laten combineren. Je kunt er gedurfde combinaties mee maken met felle toonaarden (bijvoorbeeld acid geel), maar wil je up-to-date zijn ga dan voor total nude looks tot zelfs aan je accessoires toe. Een andere, heel verfijnde combinatie voor zomer 2024 is nude kleuren met wit zoals we dat bij Philosophy by Lorenzo Serafino zagen.

De modetrend voor zomer 2024: nude kleuren. Photo courtesy of Philosophy by Lorenzo Serafini

Stylingtips voor een monochrome nude look

Bekijk de catwalkfoto’s op deze pagina maar eens en laat je inspireren. Verder hebben we nog een aantal stylingtips voor je voor een ​​up-to-date monochrome nude look:

De modetrend voor zomer 2024: nude kleuren. Photo courtesy of Acne Studios

Monochrome look: combineer nude kleurige kleding met accessoires en schoenen in vergelijkbare tinten om een ​​monochrome look te creëren.

Speel met texturen: combineer verschillende texturen binnen hetzelfde kleurenpalet. Laagjes: door verschillende items in verschillende tinten nude te layeren, kun je diepte en dimensie creëren; probeer eens een nude trenchcoat over een lichtere beige jurk te dragen voor een superchique look.

Minimalistische accessoires: ga voor een minimum aan accessoires, houd het ingetogen om de elegantie van het nudepalet te accentueren. Kies voor eenvoudige sieraden, zoals gouden of zilveren items die de nudetinten aanvullen zonder ze te overheersen.

De modetrend voor zomer 2024: nude kleuren. Photo courtesy of Prada

Contrasterende elementen: voor een moderne twist, introduceer je een enkel contrasterend element, zoals een opvallende rode tas of een paar opvallende (groene!) schoenen, om de monotonie te doorbreken en een vleugje kleur toe te voegen.

Make-up en haar: completeer je nude outfit met natuurlijke make-up en zachte, losse kapsels. Nude tinten in make-up, zoals beige oogschaduw en nude lippenstiften maken je look helemaal af.

