De Japanse manicure is dé nageltrend van het moment

In de Japanse manicure staat de gezondheid van je nagels centraal. Het is een techniek waarbij de nagelplaat van je nagels wordt ingewreven met een speciale pasta. Daarover gaat dan een laagje poeder. Deze manicure zou je nagels versterken en ze een mooie rozige glans meegeven. De Japanse manicure is op dit moment razend populair op TikTok. Het is dé nageltrend van het moment.

Herkomst van de Japanse manicure

Er wordt wel gezegd dat deze manicure meer dan een techniek een ritueel is waarbij voedende stoffen in je nagels worden gemasseerd. Om dit te begrijpen moeten we terug in de tijd. De hedendaagse Japanse manicure is terug te voeren op een traditionele Japanse techniek, tsume-migaki, uit de Edo periode (zo’n 400 jaar geleden). In die periode stonden persoonlijke lichaamsverzorging en schoonheid in Japan in een hoog vaandel (nu nog steeds trouwens).

Maar zoals gezegd gaat het om meer dan een schoonheid. Samurai krijgers bijvoorbeeld stonden erom bekend hun nagels niet alleen te lakken voor een verzorgd uiterlijk maar ook als een vorm van meditatie en discipline. Verder sluit tsume-migaki aan bij het Japanse esthetische principe van wabi-sabi dat schoonheid vindt in eenvoud en natuurlijke imperfecties. De methode is dan ook gebaseerd op een eenvoudige aanpak met als doel de nagels te voeden, te versterken en te verfraaien met behulp van natuurlijke ingrediënten zoals bijenwas, zeewierextract en parels.

Moderne Japanse manicure

De moderne Japanse manicure bestaat uit verschillende stappen:

1. Voorbereiding: de nagels worden gereinigd, oude nagellak en vuil wordt verwijderd. Deze stap kan ook een zachte peeling omvatten om dode huidcellen te verwijderen.

2. Nagelriembehandeling en nagelpolijsten: de nagelriemen worden behandeld, overtollige velletjes worden verwijderd en vervolgens wordt met een buffer het nageloppervlak glad gemaakt waardoor de natuurlijke glans van de nagels wordt versterkt.

3. Aanbrengen van een natuurlijke pasta: een speciale pasta gemaakt van natuurlijke ingrediënten zoals bijenwas, vitaminen en mineralen wordt aangebracht en in de nagels gemasseerd. Deze pasta helpt de nagels te versterken en te herstellen.

4. Polijsten: de nagels worden gepolijst met een fijn poeder, vaak met talk of extra vitamines. Deze poeder houdt de ingrediënten uit de pasta vast en zorgt er bovendien voor dat het resultaat langer behouden blijft en beter bestand is tegen water of schoonmaakmiddelen. Bovendien legt de poeder een zacht glanzende finish over je nagels.

5. Hydrateren: tot slot worden oliën en serums op de nagels en nagelriemen aangebracht voor extra voeding en hydratatie.

Voordelen en nadelen

Net zoals alles heeft de Japanse manicure voordelen en nadelen. Voordelen zijn dat deze methode, zoals gezegd, je nagels herstelt en versterkt maar ook de bloedcirculatie stimuleert. Het gebruik van natuurlijke ingrediënten gaat broosheid en splijten tegen waardoor je nagels gezonder worden maar er ook mooier gaan uitzien. Dat is meteen een ander groot voordeel. Je nagels zien er rozig, glanzend en verzorgd uit zonder dat er synthetische chemicaliën of nagellak aan te pas hoeven te komen. Daardoor is deze methode ook geschikt voor mensen met een gevoelige huid of allergieën. Door de diepe voeding van de nagels kan het effect bovendien wekenlang aanhouden.

Een nadeel is dat het een nauwkeurige proces is dat meer tijd kan kosten dan een gewone manicure. Er worden geen elektrische tools gebruikt maar alleen handmatige tools die met zachte hand worden gehanteerd. Omdat de focus ligt op natuurlijke schoonheid van je nagels is je keuze beperkt. Houd je van spannende, felle kleuren of ingewikkelde nail art dan is dit misschien niet jouw ding. Er zijn overigens wel wat variaties in te vinden.

DIY Japanse manicure tips

Je kunt een Japanse manicure ook zelf thuis doen. Tegenwoordig bestaan er kant-en-klare DIY kits. Een van de bekendste is P.Shine. Hier enkele tips:

1. Ga voor natuurlijke ingrediënten: gebruik natuurlijke pasta’s of crèmes zoals bijenwas, vitamines, mineralen en plantenextracten zonder synthetische chemicaliën.

2. Gebruik zachte tools: kies voor niet-schurende buffers en nagelvijlen om schade aan de nagels te voorkomen. Denk hierbij aan tools als keramische nagelvijlen, kalfsleren polijstunits en sinaasappelboomstokjes.

3. Volg de stappen nauwkeurig: reinig en vijl je nagels, behandel je nagelriemen en masseer ze met jojoba-olie, breng de natuurlijke pasta aan, polijst met een fijn poeder en werk af met hydraterende oliën.

4. Wees geduldig: neem de tijd voor elke stap om de beste resultaten te garanderen.

