De hoge paardenstaart voor een instant anti-aging effect

Haartrends 2023. De hoge paardenstaart is anti-aging. Foto Charlotte Mesman. Streetstyle bij Prada

De lage paardenstaart met middenscheiding mag dan de topper van het seizoen zijn, ook hoge paardenstaarten zijn in de streetstyle mode goed vertegenwoordigd. Dat laat zich gemakkelijker verklaren. De hoge paardenstaart geeft je gezicht een instant lift en werkt verjongend. Het is dé anti-aging truc bij uitstek.

Verjongend

Haartrends 2023. Hoge paardenstaarten. Foto Charlotte Mesman. Streetstyle bij Prada

Door je haar glad en strak uit je gezicht naar achteren en omhoog te brengen, zoals je dat voor een chique paardenstaart doet, trekt je je gezichtshuid ietwat aan en omhoog. Kleine rimpeltjes strijk je daarmee glad en je ogen krijgen een net ietwat meer opwaartse lijn. Het gaat om millimeters, fracties ervan en toch heeft het effect.

Hoge paardenstaart versus lift stickers

Haartrends 2023. Foto Charlotte Mesman. Streetstyle bij Prada

Vergelijk het een beetje met die lift stickers die op dit moment helemaal trending zijn. Die doorzichtige stickers breng je aan op je slapen en zijn onderling verbonden met een elastiek dat, verborgen onder je haar, achter je hoofd omloopt. Zo trek je de stickers ietwat aan waardoor er een beetje spanning op komt te staan en je huid glad trekt. Datzelfde effect kun je dus ook een een hoge paardenstaart bereiken.

Voordeel van de paardenstaart hoog achter op je hoofd is dat het volkomen natuurlijk is en dat je niet riskeert dat de stickers op foto’s of in video zichtbaar zijn.

Opwaartse lijnen

Verder is de paardenstaart natuurlijk ook verjongend vanwege de opwaartse lijnen. Want zoals je weet, maken opwaartse lijnen vrolijk en jong, terwijl neerwaartse lijnen heel chic kunnen zijn maar dit effect missen. Vergelijk het een beetje met je mond. Opwaartse mondhoeken zijn vele malen positiever dan afhangende mondhoeken. Verder zwaait zo’n paardenstaart bij elke pas blij heen en weer wat ook weer bijdraagt aan die jolige, speelse look.

De bekende haarlok

Om je paardenstaart extra te liften, gebruiken de influencers de ‘haarlok’-truc. Maak een lok uit je paardenstaart vrij en draai die om het elastiekje. Hoe dikker de lok, hoe groter het liftende effect waardoor de staart boven je hoofd uitkomt, wat ook heel jong en speels staat.

Hoge paardenstaart met vlechtjes of pony

Haartrends 2023. Paardenstaart met vlechtjes. Foto Charlotte Mesman. Streetstyle bij Prada

In plaats van je haar strak naar achteren te kammen, kun je ook een paar rijen vlechtjes maken en die hoog achter op je hoofd vastbinden. Ze kun je je gezichtshuid extra aantrekken. Vlechtjes zijn bovendien een enorme haartrend. Het voegt iets extra’s aan je look toe.

Haartrends 2023. Paardenstaart met pony. Foto Charlotte Mesman. Streetstyle bij Prada

Een ander haardetail dat bovendien ook heel verjongend werkt, is de pony. Die doet het enorm goed met een paardenstaart hoog op je achterhoofd omdat de balans tussen los haar en vast haar heel goed is. Maar de pony is ook fantastisch om voorhoofdsrimpels en kraaienpootjes te camoufleren. Dit is dan ook een op en top anti-aging kapsel.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw eigen haarlook.

