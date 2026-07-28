Jouw maandhoroscoop voor augustus 2026

Maandhoroscoop augustus 2026

Augustus, de zomer op z’n top. De lange dagen en warme avonden nodigen uit om te genieten van het moment, terwijl de sterren je inspireren om open te staan voor nieuwe kansen, waardevolle ontmoetingen en frisse inzichten. Soms hoef je alleen maar het leven zijn gang te laten gaan om precies te ontdekken wat bij je past. Ontdek in je horoscoop voor augustus 2026 wat de komende weken voor jou in petto hebben. Klik op jouw sterrenbeeld en ontdek welke kansen, ontwikkelingen en inspirerende inzichten de sterren deze maand voor jou in petto hebben. Lees je maandhoroscoop.

HOROSCOOP VAN DE MAAND Ram Stier Kreeft Tweelingen Leeuw Maagd Weegschaal Schorpioen Boogschutter Steenbok Waterman Vissen

Benieuwd hoe jouw week eruitziet? In de weekhoroscoop ontdek je wat de sterren zeggen over liefde, werk en persoonlijke groei – en welke kansen je de komende dagen beter niet laat liggen.



Voor het grote geheel, kun je ook je jaarhoroscoop 2026 raadplegen.