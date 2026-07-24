De wintertrui krijgt een nieuwe rol. Van sculpturale knitwear tot layering: ontdek hoe we wintertruien stylen in herfst/winter 2026-2027.

Nieuwe volumes en styling ideeën voor de wintertruien voor herfst winter 2026 2027. Photo courtesy of Missoni

De wintertrui is niet langer een basic

Als je de modecollecties voor herfst/winter 2026-2027 in Milaan en Parijs bekijkt, zal je meteen opvallen dat wintertruien niet langer een basic zijn die je aantrekt zodra de temperatuur daalt. Knitwear krijgt een hoofdrol in de modetrends voor deze winter.

Truien worden sculpturaler en krijgen een bijna coutureachtige uitstraling. Tegelijkertijd verzachten ze de nieuwe tailoring, spelen ze een belangrijke rol in gelaagde outfits en worden ze gecombineerd met materialen die je misschien niet meteen zou verwachten.

Juist die nieuwe styling maakt knitwear een van de interessantste ontwikkelingen van het seizoen. De trui staat niet langer in dienst van de jas of blazer, maar bepaalt steeds vaker de uitstraling van de hele look.

Dit zijn de vijf stylingideeën, vijf truientrends voor herfst/winter 2026 2027, die ons tijdens de modeweken het meest opvielen.

1. De wintertrui wordt een statement

Jarenlang was de wintertrui vooral een comfortabele basis. Dit seizoen krijgt dit item de hoofdrol.

Stylingtip: een sculpturale trui voor een up-to-date look. Photo courtesy of Max Mara

De mooiste voorbeelden spotten we misschien wel bij Max Mara, waar luxe kasjmieren truien sculpturale vormen kregen. Denk aan hoge, architectonische kragen, afgeronde schouders, coconachtige volumes en bijzondere mouwconstructies. Het resultaat is knitwear die bijna de allure van haute couture krijgt, maar tegelijkertijd heerlijk draagbaar blijft.

Ook bij Missoni speelde vormgeving een belangrijke rol. Ook hier ging het minder om decoratie en meer om het silhouet. Een trui hoeft geen opvallend patroon of felle kleur te hebben om bijzonder te zijn; de vorm spreekt voor zich.

Zo vertaal je deze trend naar je eigen garderobe

Je hoeft natuurlijk niet meteen een sculpturale designertrui te kopen. Ook een trui met een opvallende col, een iets bredere schouderlijn of extra volume in de mouwen geeft je outfit al een eigentijdse uitstraling.

Stylingtip

Laat de trui de hoofdrol spelen. Combineer hem met een eenvoudige wollen broek, een rechte rok of een minimalistische jeans. Juist doordat de rest van de outfit rustig blijft, komt de bijzondere vorm van de knit volledig tot zijn recht.

2. De coltrui vervangt de blouse onder tailoring

Strakke coltruitjes maar ook grote volumes in combinatie met leer. Photo courtesy of Tod’s

Nog zo’n opvallende ontwikkeling: de blouse verdwijnt steeds vaker onder de blazer.

In plaats daarvan kiezen ontwerpers voor een fijne coltrui of een dunne kasjmieren knit. Daardoor krijgt tailoring een veel zachtere uitstraling. Een gebreide trui in combinatie met een broekpak of tailleur staat moderner en toegankelijker.

Dat sluit perfect aan bij de nieuwe tailoring die we dit seizoen overal zagen. De schouders blijven krachtig, maar de stoffen vallen soepeler en de silhouetten zijn minder streng dan de afgelopen jaren.

De knit vormt daarin de verbindende factor. Truien zorgen voor warmte, textuur en zachtheid in een outfit die anders al snel formeel zou worden.

Gespot op de catwalk

Bij Acne Studios spotten we gekleurde, strakke coltruien, ook met fantasie, onder blazers en korte truien. Ook bij Tod’s in Milaan en bij Celine in Parijs zagen we volop coltruien als belangrijk onderdeel van de looks. Meer stylingtips voor het dragen van een coltrui, vind je in ons artikel Het coltruitje is terug en ineens wil iedereen het weer dragen.

Mooie combinaties

een antracietkleurige coltrui onder een grijs pak;

een ecrukleurige kasjmieren trui onder een camel blazer;

een fijngebreide zwarte coltrui met een krijtstreeppak.

Stylingtip

Kies voor een dunne knit die mooi aansluit op het lichaam. De trui moet moeiteloos onder een blazer vallen zonder extra volume toe te voegen.

3. Juist weer een blouse ónder je trui

Misschien klinkt het tegenstrijdig. Eerst verdwijnt de blouse onder de blazer, vervolgens zien we hem weer terug onder de trui.

Toch is dat precies wat de modehuizen laten zien. Het draait allemaal om layering – het spelen met laagjes, texturen en proporties.

Een witte poplin blouse onder een ronde hals, een gestreept overhemd onder een kabeltrui of een blouse met een opstaande kraag onder een V-hals: de blouse is terug, maar in een nieuwe rol. Hij hoeft niet meer volledig zichtbaar te zijn. Vaak zie je alleen een scherpe kraag, een paar manchetten of een stukje zoom. Juist die details maken een eenvoudige knit veel interessanter.

Deze manier van stylen geeft een klassieke wintertrui bovendien direct een frisse, verzorgde uitstraling.

Gespot op de catwalk

Stylingtip: een trui met daaronder een blouse onder je blazer. Photo courtesy of Prada

Bij Prada en Miu Miu speelde layering een belangrijke rol. Ook andere modehuizen combineerden gebreide truien met overhemden en blouses, waarbij de verschillende materialen – zachte wol tegenover crisp katoen – voor een spannend contrast zorgden.

Mooie combinaties

een witte poplin blouse onder een grijze ronde hals;

een blauw-wit gestreept overhemd onder een oversized kabeltrui;

een blouse met een subtiele opstaande kraag onder een V-hals trui.

Stylingtip

Laat niet alleen de kraag zien, maar ook de manchetten en eventueel een stukje van de onderzoom. Juist die kleine details geven een outfit een modieuze uitstraling zonder dat het geforceerd oogt.

4. De kabeltrui krijgt een luxe update

De kabeltrui is misschien wel het meest klassieke breisel dat er bestaat. Jarenlang droegen we hem vooral casual: op een jeans, met stevige boots of tijdens een winterwandeling. Op de catwalks van herfst/winter 2026-2027 krijgt hij echter een compleet nieuw leven.

Ontwerpers halen de kabeltrui uit zijn vertrouwde omgeving en combineren hem juist met elegante, vrouwelijke kledingstukken. Het contrast tussen een grove gebreide structuur en een verfijnde stof als satijn, chiffon of soepel leer maakt de outfit spannend en eigentijds.

Juist dat spel van tegenstellingen is kenmerkend voor de nieuwe styling van knitwear. De wintertrui hoeft niet meer netjes binnen één stijl te blijven. Hij mag stoer én chic tegelijk zijn.

Gespot op de catwalk

Stylingtip: een grote kabeltrui op een kanten rok en daarover een lange wintermantel. Photo courtesy of Etro

Bij Etro in Milaan zagen we rijke en zware breisels die met luchtige rokken waren gecombineerd. Ontdek meer over de rokkentrends voor herfst/winter 2026-2027.

Mooie combinaties

een crèmekleurige kabeltrui met een satijnen midirok;

een grove wollen trui met een geplooide rok;

een oversized kabeltrui met een leren kokerrok;

een chunky knit met een soepelvallende pantalon.

Stylingtip

Houd de rest van de outfit rustig. De kracht zit juist in het contrast tussen de grove trui en de verfijnde materialen. Een elegante pump, een slanke laars of een minimalistische tas maken de look af.

5. Speel met volumes

Nog een stylingles van de catwalks: durf te spelen met proporties.

Jarenlang draaide mode om oversized óf juist strak. Dit seizoen zoeken ontwerpers veel vaker naar balans. Een volumineuze trui krijgt een rechte rok of een slanke broek als tegenhanger. Een korte knit wordt gecombineerd met een wijde pantalon met hoge taille. En een oversized coltrui valt losjes over een smalle midirok. Je mag het ook omdraaien en een klassieke rechte trui met een volumineuze rok combineren.

Een klassieke trui op een rok met speelse volumes. Photo courtesy of N21

Door met volumes te spelen ontstaat een silhouet dat modern oogt zonder ingewikkeld te zijn.

Gespot op de catwalk

Bij Max Mara kregen royale kasjmieren truien een elegante tegenhanger in slanke rokken en lange jassen. Prada experimenteerde met klassieke volumes die op aparte rokken en slank afkledende broeken werden gecombineerd.

Mooie combinaties

een korte kasjmieren trui met een wijde pantalon;

een oversized coltrui met een rechte midirok;

een volumineuze knit met een slanke leren broek;

een boxy trui met een lange geplooide rok.

Stylingtip

Kies één kledingstuk dat volume heeft en houd de rest van de outfit slanker. Zo blijft het silhouet in balans en oogt de look moeiteloos chic.

De rode draad: knitwear krijgt een nieuwe rol

Misschien is dat wel de belangrijkste conclusie van de modeweken in Milaan en Parijs. De wintertrui is niet langer het kledingstuk dat je aantrekt omdat het koud is. Knitwear is uitgegroeid tot een volwaardig mode-item dat de uitstraling van een outfit bepaalt.

Soms gebeurt dat met een sculpturale trui die bijna de allure van haute couture heeft. Soms met een fijne coltrui die de klassieke blouse onder een blazer vervangt. En soms juist door een blouse onder een gebreide trui te dragen, waardoor een spannend spel van laagjes ontstaat.

Ook de manier waarop knitwear wordt gecombineerd verandert. Grove kabeltruien krijgen een elegante partner in satijn of leer, terwijl zachte kasjmieren truien de nieuwe tailoring een ontspannen uitstraling geven. De wintertrui is daardoor niet langer een ondersteunend kledingstuk, maar steeds vaker het vertrekpunt van de hele outfit.

En het leuke: een mooie coltrui, kabeltrui of kasjmieren knit heb je vast al. Door hem op een nieuwe manier te combineren, geef je je wintergarderobe een update die helemaal past bij herfst/winter 2026-2027.