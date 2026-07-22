Wil je er jonger uitzien? Deze kapsels van de catwalks van herfst/winter 2026-2027 verzachten je gezicht en openen je blik.

Deze kapsels van de catwalks 2026-2027 laten je er jonger uitzien. Photo courtesy of Michael Kors

Er zijn kapsels die vooral trendy zijn. En er zijn kapsels die iets veel interessanters doen: ze doen je gezicht frisser overkomen en zorgen ervoor dat je er jonger uitziet. Dit soort kapsels kwamen we volop op de catwalkshows voor herfst/winter 2026-2027 in Parijs en Milaan tegen. Kenmerkend waren de zachte lagen, luchtige beweging en lokken die het gezicht omlijsten. Dit soort kapsels doen je ogen groter lijken, laten je jukbeenderen mooier uitkomen en maken je gezicht minder zwaar.

Het zijn misschien wel de meest flatterende kapsels van het seizoen – en het goede nieuws is dat bijna iedereen ze kan dragen.

Waarom deze kapsels je jonger laten lijken

Wie ouder wordt, merkt vaak dat niet alleen de huid verandert, maar ook het haar. Het kan wat fijner worden, minder volume krijgen of slapper langs het gezicht vallen. Daardoor lijken de contouren van het gezicht minder gedefinieerd en de oogopslag minder open.

Juist daarom werken de beweeglijke, gewild imperfecte kapsels die we dit seizoen overal op de catwalk zagen zo goed.

In plaats van één zware haarlengte creëren zachte lagen beweging rond het gezicht. Het haar krijgt meer lucht, waardoor de aandacht naar de ogen en jukbeenderen wordt verlegd. Tegelijkertijd zorgt het volume bij de kruin ervoor dat het gezicht optisch iets wordt gelift.

Deze truc werkt niet alleen op de catwalk. Ook in het dagelijks leven zorgen zachte lagen en natuurlijke texturen ervoor dat je gezicht een jongere uitstraling krijgt.

Het geheim zit in zachte, gezichtsomlijstende lagen

Het opvallendste kenmerk van dit soort kapsels is dat de lagen nauwelijks zichtbaar zijn. Ze beginnen vaak rond de jukbeenderen of kin en lopen vloeiend over in de rest van het haar. Daardoor ontstaat beweging zonder dat het kapsel zijn lengte of volheid verliest.

Juist die gelaagde lokken rondom het gezicht zorgen voor een flatterend effect. Ze verzachten de kaaklijn, brengen de aandacht naar de ogen en geven het gezicht meer dimensie. Dat maakt dit kapsel geschikt voor vrijwel iedere leeftijd.

Waar een zwaar, recht kapsel het gezicht optisch naar beneden kan trekken, doet deze vorm precies het tegenovergestelde.

Ook volume bovenop maakt verschil

Niet alleen de lagen spelen een rol.

Backstage kozen veel hairstylisten ervoor om het haar bij de kruin net iets meer volume te geven. Geen overdreven touperen of enorme föhncoupe, maar een natuurlijke lift waardoor het kapsel luchtiger wordt. Zeker bij fijn haar is dat een eenvoudige manier om een jongere uitstraling te creëren.

Halflang haar

Een halflang kapsel met wat volume bovenop en beweging in de haarpunten voor een jongere uitstraling en een mooie kaaklijn. Photo courtesy of 21

Een van de meest flatterende haarlengtes die jonger maakt, is halflang haar. Het weegt minder zwaar dan lang haar waardoor het er voller uitziet. Omdat deze lengte regelmatig moet worden bijgeknipt, voorkom je gespleten haarpunten en is het gemakkelijker om het glanzend en gezond te houden. De gelaagde catwalk-versie is optimaal voor een jongere uitstraling.

Draag je liever een bob? Kies dan voor de ‘expensive bob’

Een expensive bob kapsel met een trendy twist, beweging en volume. Photo courtesy of Gucci

Ook kortere kapsels volgden dezelfde filosofie.

De populaire expensive bob zagen we ook voor het winterseizoen op de catwalks, maar kreeg een zachtere uitvoering dan de strakke, grafische bob die de afgelopen jaren on-trend was.

De lengte blijft vrij compact, maar dankzij bijna onzichtbare interne laagjes (ghost layers) beweegt het haar veel natuurlijker. Dat geeft het kapsel een luxe uitstraling én voorkomt dat het gezicht hard of streng overkomt.

Lang haar blijft mooi – als het maar beweegt

Lang haar met zachte lange lagen en een natuurlijke haartextuur bij Chloé. Photo courtesy of Chloé

Goed nieuws voor liefhebbers van lang haar: je hoeft je haar niet per se kort te knippen om er jonger uit te zien.

Sterker nog, ook lange kapsels zagen we veel terug tijdens de modeweken, ook voor modellen die niet piepjong meer waren. Ook hier was het haar vaak in lange lagen geknipt voor meer beweging en volume.

Face framing lokken en een Olsen tuck bij Sportmax. Photo courtesy of Sportmax

Voor een extra verjongende twist, kun je je lange haar dragen in een faux bob, ook wel de ‘Olsen tuck’ (naar Elizabeth Olsen) genoemd. Deze stylingtechniek was onder meer te zien op de catwalk van Sportmax tijdens de modeweken.

Door de haarpunten losjes in de kraag van een coltrui, jas of sjaal te stoppen, lijkt het alsof je een korte bob draagt, zonder ook maar één centimeter af te knippen.

Tegelijkertijd ontstaat er meer volume boven op het hoofd en aan weerszijden van het gezicht. Dat zorgt voor een luchtiger silhouet en verdoezelt een wat minder strakke kaaklijn. Een eenvoudige stylingtruc dus, waarmee je in een paar seconden kunt ontdekken hoe een korter, voller kapsel je gezicht een jongere uitstraling kan geven.

Vraag dit aan je kapper

Wil je de gelaagde look zoals we die ook op de catwalks zagen laten knippen? Vraag dan niet simpelweg om ‘laagjes’, maar om:

zachte gezichtsomlijstende lagen vanaf de jukbeenderen of kin (face framing);

lange, bijna onzichtbare lagen voor natuurlijke beweging (ghost layers);

licht volume bij de kruin;

een zachte, luchtige afwerking zonder harde overgangen.

Zo blijft het kapsel modern, natuurlijk en makkelijk te stylen. Ben je over de vijftig, ontdek dan welke kapsels nog meer bij je staan in onze complete gids Korte kapsels voor vrouwen over de vijftig: zo kies je de meest flatterende coupe.

Deze kapsels kunnen je juist ouder laten lijken

De catwalks maakten ook duidelijk welke kapsels langzaam naar de achtergrond verdwijnen.

Dat zijn vooral kapsels die weinig beweging hebben, zoals:

één zware lengte zonder lagen;

extreem steil haar dat strak langs het gezicht hangt;

harde, bot afgeknipte lagen;

kapsels die te veel zijn uitgedund waardoor het haar futloos oogt.

Dat betekent niet dat deze kapsels nooit mooi kunnen zijn. Maar wanneer het doel is om een frissere en jongere uitstraling te creëren, zijn vloeiende lijnen meer flatterend.

De grootste haartrend van herfst/winter 2026-2027 draait eigenlijk niet om lengte

Kortom, het gaat dit seizoen niet om kort of lang haar. Ook niet om een specifieke pony of een spectaculaire kniptechniek.

De echte trend zit in beweging. Zachte lagen, luchtige texturen en lokken die het gezicht omlijsten zorgen ervoor dat je haar minder zwaar overkomt en je gezicht meer openheid krijgt.

Wie er jonger uit wil zien, hoeft dus niet op zoek naar een compleet nieuw kapsel. Soms is een paar strategisch geplaatste lagen al genoeg om het verschil te maken. Dat maakt deze catwalktrend misschien wel de meest draagbare én flatterende haartrend van herfst/winter 2026-2027.

Lees ook

Haartrends 2026. Deze kapsels maken dun haar voller én flatteren jouw gezichtsvorm

Haartrends 2026. Deze wavy bob is hot en staat iedereen goed

De mooiste kapsels voor vrouwen van 50+ in 2026. Dit is echt verjongend

Wat gebeurt er met je haar als je ouder wordt? Alles over dunner, droger en grijs haar