Waarom romantiek dé modetrend van herfst/winter 2026-2027 wordt

Van kanten jurken en transparante stoffen tot lange haren en romantische silhouetten: ontdek waarom deze trend de mode van herfst/winter 2026-2027 bepaalt.

IN HET KORT

De nieuwe romantiek is geen terugkeer naar het verleden, maar een moderne vorm van vrouwelijke kracht. Denk minder aan prinsessenjurken en meer aan zelfbewuste vrouwen die zachtheid durven omarmen. De modetrends van herfst winter 2026-2027 bewijzen dat romantiek niet zwak is — het is de meest stijlvolle vorm van rebellie.

Romantische looks op de catwalk van Chloé voor herfst winter 2026 2027. Photo courtesy of Chloé

De modetrends voor herfst winter 2026 2027 krijgen een opvallende twist. De modehuizen gaan voor het koude seizoen op de romantische toer. Ontwerpers die de afgelopen seizoenen experimenteerden met strenge tailoring, strakke lijnen en conceptuele silhouetten, kozen voor het nieuwe seizoen voor emotie, verleiding, en vakmanschap. Romantiek is terug – maar dan met een rauw randje.

Want vergis je niet: dit is geen nostalgische terugblik naar een zoetsappig verleden. De nieuwe romantiek is modern, sensueel en krachtiger dan ooit.

Op de catwalks voor herfst winter 2026 2027

Tijdens de internationale modeweken in New York, Londen, Milaan en Parijs was er duidelijk behoefte aan schoonheid, intimiteit en ambacht. In een wereld die steeds sneller, digitaler en meer door technologie wordt gedreven, komt de mode met tegenbeweging. Het is het antwoord op de vluchtigheid van AI, fast fashion en constante online prikkels.

Romantiek wordt daarmee geen ontsnapping aan de werkelijkheid, maar juist een manier om opnieuw verbinding te maken met emoties, identiteit en authenticiteit.

Chloé leidt de romantische revival

Ruitenblouses en wijde, doorzichtige rokken met stroken bij Chloé voor herfst winter 2026 2027. Photo courtesy of Chloé

Geen enkel modehuis belichaamt deze beweging sterker dan Chloé. Onder leiding van creative director Chemena Kamali presenteerde het Franse merk een collectie die voelde als een droom tussen verleden en heden.

De wintercollectie van Chloé, getiteld Devotion, combineerde invloeden uit negentiende-eeuwse volksdracht en de historische Chloé-archieven. Het resultaat? Een wereld van prairie-ruiten, lange, volle rokken, perzikkleurige blouses, volumineuze chiffon capes en gelaagde silhouetten vol beweging. Om de romantische bohémien spirit te accentueren, hadden de kappers backstage extensies gebruikt om de modellen op de runway extreem lange, vrijgevochten hair looks mee te geven.

Opvallend was ook de aandacht voor ambacht. Florale borduursels, crochet, patchwork en handgebreide details gaven elk ontwerp een bijna erfstukachtige uitstraling. Het haar werd los gedragen en was nonchalant gestyled, alsof de modellen rechtstreeks van een muziekfestival kwamen. Romantisch, maar zeker niet perfect gepolijst.

De romantiek krijgt vele gezichten

Doorzichtige materialen en stroken in de wintercollectie van Chloé. Onder de rok stoere boots. Photo courtesy of Chloé

Chloé is ongetwijfeld de meest uitgesproken ambassadeur van deze trend is, maar we zien romantische invloeden ook terug bij andere grote modehuizen.

Bij Simone Rocha blijft romantiek een vaste signatuur. Etherische jurken, sculpturale vormen, ruches en kant kregen voor dit seizoen een eigentijdse twist dankzij sportieve invloeden. De collectie voelde als een moderne sprookjeswereld waarin vrouwelijkheid en kracht hand in hand gaan.

Romantiek met een donkere twist bij Dolce & Gabbana voor herfst winter 2026 2027. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana koos juist voor een donkerdere interpretatie. Transparant kant, diepe halslijnen en verfijnde korsetten creëerden een sensuele Siciliaanse sfeer. Door oversized blazers te combineren met delicaat kant ontstond een spannende balans tussen kracht en kwetsbaarheid.

Zimmermann bracht ondertussen de slaapkamer naar de straat. Slip dresses, nachtpon-geïnspireerde jurken en boudoir-elementen maakten van intimiteit een stijlstatement. Wat ooit privé was, wordt nu onderdeel van het dagelijks leven.

Bloemmotieven, doorzichtige stoffen en borduursels bij Luisa Beccaria. Photo courtesy of Luisa Beccaria

Waar veel modehuizen dit seizoen romantiek opnieuw ontdekken, is het bij Luisa Beccaria al decennialang het hart van het merk. De modecollectie voor herfst winter 2026-2027 van het Italiaanse modehuis bevestigt opnieuw waarom het geliefd is bij vrouwen die houden van dromerige elegantie. Transparante lagen, bloemmotieven, kant en vloeiende silhouetten creëren een bijna filmische sfeer waarin – ook hier –vakmanschap centraal staat.

De vijf kenmerken van de nieuwe romantiek

1. Kant is terug

Van verfijnde afwerkingen tot complete kanten jurken: kant is overal. Niet als decoratie, maar als luxe ambacht dat transparantie en verfijning combineert.

2. Transparantie zonder vulgariteit

Doorzichtige materialenn zoals organza, tule en transparante zijde creëren een spel van verhullen en onthullen. Sensueel, maar altijd elegant.

3. Nachtponnen als mode-item

Slip dresses en lingerie-geïnspireerde ontwerpen verlaten definitief de slaapkamer. Combineer ze met een grove trui of stoere laarzen voor een moderne uitstraling.

4. Delicate kleuren

Poederroze, ivoor, perzik en neutrale tinten bepalen het kleurenpalet. Deze rustige kleuren versterken het delicate gevoel. Vrouwelijk en een beetje nostalgisch.

5. Lang los haar

De perfecte styling voor deze trend? Natuurlijk vallend los haar met beweging en textuur. Minder perfect gestyled, meer moeiteloos romantisch.

Zo draag je de trend in het dagelijks leven

Het mooie aan deze trend is dat je niet direct een complete romantische garderobe hoeft aan te schaffen. Juist de combinatie van vrouwelijk en stoer maakt de look interessant.

Draag een kanten blouse onder een tailored blazer.

Combineer een satijnen slipdress met biker boots.

Kies voor zachte pastelkleuren en voeg zwarte accessoires toe voor contrast.

Laat romantische details zoals ruches of borduurwerk uitkomen tegen een minimalistische basis.

Draag je haar los en natuurlijk voor een moeiteloze uitstraling.

Waarom deze trend juist nu voet aan de grond krijgt

Mode weerspiegelt altijd de tijdsgeest. De afgelopen jaren stonden in het teken van efficiëntie en controle, maar nu lijkt er meer ruimte te ontstaan voor emotie en menselijkheid. Het is alsof we behoefte hebben aan loslaten, tot aan ons haar toe. De romantische trend van herfst/winter 2026-2027 is daardoor meer dan een esthetische keuze.

Het is een verlangen naar authenticiteit. Naar kleding die verhalen vertelt. Naar ambacht boven snelheid. Naar schoonheid zonder ironie.

En misschien is dat wel de grootste verrassing van dit seizoen: romantiek blijkt geen teken van kwetsbaarheid, maar juist van zelfvertrouwen. Overigens zien we deze stroming niet alleen terug in de mode- en haartrends (lange, natuurlijke lokken en Bridgerton kapsels), maar ook in het interieur in de vorm van Regencycore.