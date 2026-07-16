Ontdek de leukste blush microtrends van dit moment. Van boyfriend blush en blonzing tot blush tailoring en sunset blush.

Blush microtrends 2026: van blush tailoring tot boyfriend blush. Foto Charlotte Mesman

Blush is bezig aan een enorme comeback. Niet alleen op de internationale catwalks, maar ook op TikTok en in de beautywereld. Het is allang niet meer alleen een beetje kleur op de wangen. De plaatsing, de kleur en zelfs de manier waarop je blush aanbrengt, bepalen tegenwoordig de hele uitstraling van je gezicht.

Celebrity make-up artists, beauty creators en modehuizen experimenteren volop met nieuwe technieken. Daardoor ontstaan er steeds weer nieuwe blush microtrends. Sommige verdwijnen net zo snel als ze kwamen, andere groeien uit tot technieken die uiteindelijk ook op de catwalks terugkomen.

Dat blush weer volop in de belangstelling staat, is overigens geen toeval. Op de catwalks voor herfst/winter 2026-2027 zagen we dat make-up na jaren van minimalisme opnieuw een hoofdrol opeist. Naast lippenstift en eyeliner is ook blush terug als volwaardig onderdeel van de complete make-uplook.

Dit zijn de leukste blush microtrends van dit moment.

1. Boyfriend Blush

Een typisch voorbeeld van boyfriend blush zagen we op de catwalk van Nina Ricci voor herfst winter 2026 2027. Foto Charlotte Mesman

Boyfriend blush is misschien wel de bekendste blushtrend van de afgelopen jaren.

De trend ging in 2024 viraal op TikTok en is ook in 2025 en 2026 nog volop populair. De inspiratie? De natuurlijke blos die je krijgt na een wandeling, een fietstocht of een potje tennis. Sommige make-up artists verwijzen ook naar de frisse, natuurlijke blos waar prinses Diana in haar jonge jaren om bekendstond.

In tegenstelling tot de klassieke manier van blush aanbrengen, waarbij de kleur hoog op de jukbeenderen wordt geplaatst, zit Boyfriend Blush juist lager op de wangen en meer in het midden van het gezicht. Soms loopt de kleur zelfs over de neusbrug door.

Het resultaat oogt sportief, gezond en heel natuurlijk, alsof je net buiten bent geweest. Daarmee sluit deze microtrend naadloos aan bij de make-up op de catwalks voor herfst/winter 2026-2027. Bij modehuizen als Chloé zagen we dezelfde frisse, natuurlijke blos terug, terwijl ook de romantische blushes die lager op de wangen werden aangebracht – zoals bij Nina Ricci – perfect in deze ontwikkeling passen. Het idee van een ‘weathered’ of door de buitenlucht gekleurde huid zien we dit seizoen dan ook opvallend vaak terug.

Heb je een rijpere huid? Dan kun je deze trend iets aanpassen door de blush net wat hoger op de jukbeenderen aan te brengen. Zo behoud je het frisse effect, maar creëer je tegelijk een liftend effect voor je gezicht.

2. Sunburn Blush

Alsof je net een middag op het strand of een lange wandeling in de zon achter de rug hebt – dát is het effect van Sunburn Blush. Natuurlijk zonder de schadelijke gevolgen van de zon.

In tegenstelling tot Boyfriend Blush, dat vooral lager op de wangen wordt aangebracht, loopt Sunburn Blush breder over het gezicht. De kleur wordt aangebracht op beide wangen én over de neusbrug, soms zelfs in een zachte W-vorm. Zo ontstaat een natuurlijke, zongebruinde blos die eruitziet alsof de zon je gezicht heel licht heeft gekleurd.

Het effect is warm, fris en jeugdelijk. De blush hoeft daarbij niet perfect egaal te zijn. Juist een zachte, diffuus vervaagde applicatie maakt de look geloofwaardig en geeft die ontspannen uitstraling die momenteel zo populair is.

Ondanks de naam hoeft de kleur niet felrood te zijn. Warme perzik-, koraal-, terracotta- of roodroze tinten geven meestal het mooiste resultaat. Crème- en vloeibare blushes lenen zich hier uitstekend voor, omdat ze mooi met de huid versmelten.

Roodroze blush bij Nina Ricci voor een jeugdig en romantisch resultaat. Foto Charlotte Mesman

Ook deze trend sluit perfect aan bij de make-up op de catwalks voor herfst/winter 2026-2027. Bij Chloé zagen we een warme, natuurlijk ogende blos die bijna het hele gezicht leek te verwarmen. De blush was subtiel vervaagd en versterkte de romantische, folkloristische uitstraling van de collectie. Net als veel andere make-uptrends van dit seizoen draait Sunburn Blush niet om perfectie, maar om een geloofwaardige, gezonde gloed alsof je net buiten bent geweest.

3. Blonzing

Misschien wel de slimste ontwikkeling van de laatste tijd.

Bij blonzing worden bronzer en blush niet meer apart gebruikt, maar lopen ze in elkaar over.

Eerst breng je bronzer aan op de plekken waar de zon het gezicht van nature raakt: het voorhoofd, de slapen en de kin. Daarna plaats je blush hoog op de jukbeenderen en over de neusbrug, zodat beide producten mooi in elkaar overlopen.

Het resultaat is warmer, zachter en veel natuurlijker dan wanneer contour, bronzer en blush los van elkaar worden aangebracht. Inmiddels verschijnen er zelfs speciale blonzers waarin blush en bronzer al zijn gecombineerd.

4. Blush personaliseren

Blush vermengen met foundation voor een geraffineerd resultaat. Foto Charlotte Mesman

Een van de interessantste ontwikkelingen is dat blush steeds persoonlijker wordt. Dit wordt wel blush tailoring genoemd.

In plaats van een blush rechtstreeks uit de verpakking aan te brengen, mengen steeds meer make-up artists een vloeibare blush eerst met een beetje foundation of een hydraterende primer. Daardoor wordt de kleur transparanter en versmelt hij mooier met de huid.

Het grote voordeel is dat je de kleur helemaal kunt afstemmen op je eigen teint. Vind je een blush te fel? Dan voeg je iets meer foundation of primer toe. Wil je juist wat meer kleur? Dan gebruik je een grotere verhouding blush. Zo creëer je als het ware je eigen blushkleur.

Bovendien bouwt de kleur zich veel geleidelijker op. Dat verkleint de kans op vlekken of de bekende blush blindness – het verschijnsel waarbij je steeds meer blush blijft aanbrengen zonder te merken dat het eigenlijk al genoeg is. Het resultaat is een zachte, natuurlijke blos die bijna van binnenuit lijkt te komen, ook omdat je foundation en blush mooier in elkaar overlopen.

Meer technieken vind je ook in onze complete gids voor make-up voor vrouwen 50+.

5. Underpainting

Deze techniek komt rechtstreeks uit de professionele make-upwereld.

Contour, blush en soms zelfs highlighter worden onder de foundation aangebracht. Daarna volgt pas een dun laagje foundation of skin tint.

Daardoor lijkt de kleur letterlijk uit de huid te komen in plaats van erop te liggen. Vooral bij een rijpere huid levert dat vaak een heel natuurlijk resultaat op.

6. Watercolor Blush

Niet één duidelijke kleur, maar meerdere transparante laagjes.

Dunne laagjes crème- of vloeibare blush worden opgebouwd totdat het lijkt alsof de kleur van binnenuit komt.

Juist omdat de afzonderlijke laagjes nauwelijks zichtbaar zijn, oogt deze techniek veel zachter dan één dikke laag blush.

7. Muted Blush

Hier draait alles om gedempte, zachte kleuren die bijna samensmelten met de huid. Denk aan warme nude-, oudroze- of zachte terracottatinten die op een heel verfijnde manier leven in het gezicht brengen zonder duidelijk als blush of kleur herkenbaar te zijn.

Deze trend sluit mooi aan bij de minimalistische make-uplooks die we de laatste seizoenen veel zagen.

8. Sunset Blush

Waar Sunburn Blush de indruk wekt dat je een dag in de zon hebt doorgebracht, is Sunset Blush juist geïnspireerd op de kleuren van een zonsondergang.

Hier worden meerdere tinten – bijvoorbeeld perzik, roze, koraal en soms zelfs een vleugje oranje – in elkaar geblend. Daardoor ontstaat een zacht kleurverloop dat het gezicht veel warmte geeft.

Het is een opvallendere techniek dan de meeste andere blushtrends en daarom vooral populair op TikTok en in editorial make-up, maar ook hier geldt: gebruik je de kleuren subtiel, dan is hij verrassend draagbaar.

De rode draad

Wat al deze microtrends met elkaar gemeen hebben, is dat blush niet langer alleen bedoeld is om wat kleur aan het gezicht te geven. De plaatsing, de kleur en zelfs de textuur bepalen tegenwoordig de hele uitstraling: romantisch, sportief, zongebruind, verfijnd of juist heel natuurlijk.

Daarmee is blush uitgegroeid tot misschien wel het meest creatieve make-upproduct van dit moment. Ook op de internationale catwalks voor herfst/winter 2026-2027 zagen we dat blush veel meer doet dan de wangen een kleurtje geven. Dit make-upproduct geeft karakter aan je gezicht, zeker als je er creatief mee omgaat.