Bare nails zijn dé nageltrend van 2026. Op catwalks en rode lopers zien we steeds vaker gezonde, verzorgde nagels zonder opvallende nagellak.

Bare nails zijn dé nageltrend in 2026 die niemand zag aankomen. Photo courtesy of Sportmax

De grootste nageltrend van 2026 heeft geen kleur, geen glitters en geen nail art nodig. Sterker nog: hoe minder zichtbaar de manicure, hoe moderner je nagels. Op foto’s van modeshows, filmpremières en in reclamecampagnes valt het steeds vaker op: nagels zonder glanzende gellak, geen chrome finish, geen ingewikkelde nail art. Soms is er een transparante lak gebruikt, soms helemaal niets. Kortom: bare nails winnen terrein.

Nude nagels met transparante hoogglans lak op de catwalk van Vivetta. Photo courtesy of Vivetta

De trend lijkt eenvoudig, is belangrijk en vertelt ons veel over de richting waarin beautytrends van 2026 zich bewegen. Het gaat om bewuste keuzes maken en alleen dingen toevoegen die de kwaliteit van je lichaam (huid, haar, nagels) verbeteren.

Van catwalk naar rode loper

Tijdens de recente shows in Paris, Milan en New York viel op dat veel modellen op de catwalks korte, natuurlijke nagels hadden. De nail stylists backstage hadden bewust gekozen voor een verzorgde nagelplaat met een lichte glans in plaats van een kleur die de aandacht opeist.

Model met bare nails backstage bij Roberto Cavalli. Photo courtesy of Roberto Cavalli

Ook op de rode lopers zien we tegenwoordig minder nail art en veel rustigere nail looks. Zendaya verscheen de afgelopen jaren meerdere keren met vrijwel ongelakte nagels, net als Jennifer Lawrence en Kendall Jenner. Zelfs beroemdheden die jarenlang bekendstonden om opvallende manicures kiezen steeds vaker voor een verzorgde nagel zonder uitgesproken kleur. Met andere woorden: more is less is dé nageltrend van 2026.

De manicure volgt de huid en het haar

Bare nails staan niet op zichzelf. Binnen huidverzorging heeft het begrip skin quality de afgelopen jaren een vaste plaats gekregen. De conditie van de huid is belangrijker geworden dan het verbergen van de huid of corrigeren van imperfecties.

Bij haar gebeurt iets vergelijkbaars. Onder de noemer hair rewilding kiezen we steeds meer voor onze eigen haartextuur en laten we chemische behandeling voor wat het is. Er is ook een terugkeer naar de natuurlijke haarkleur, zelfs als het om grijs haar gaat. Ook dat verbergen we steeds minder vaak. Nagels volgen nu dezelfde tendens.

Een gezonde nagelplaat, sterke nagels en verzorgde nagelriemen worden belangrijker dan de kleur die erop zit.

Hoe zien bare nails eruit?

Korte, gezonde nagels zonder opvallende nagellak zijn dé nageltrend van 2026. Photo courtesy of Elisabetta Franchi

Bare nails betekenen niet dat nagels er onafgewerkt uitzien. Sterker nog, de verzorging is belangrijker dan ooit, omdat er geen kleurtje of nail art is die de aandacht van details afleidt.

De meeste varianten zijn daarom juist heel verzorgd. De nagels zijn meestal kort of middellang, licht afgerond en egaal van vorm. Nagelriemen worden goed onderhouden en de nagelplaat heeft vaak een natuurlijke glans.

Sommigen kiezen voor een transparante versteviger of een bijna onzichtbare roze tint die de natuurlijke kleur iets frisser maakt. Anderen laten de nagels volledig ongemoeid.

Het effect is vergelijkbaar met een goede huidverzorgingsroutine waarbij niemand ziet welke producten je gebruikt, maar wel dat je huid er goed uitziet.

Waarom juist nu?

Misschien heeft het te maken met manicuremoeheid.

De afgelopen jaren werden afspraken voor BIAB, gellak en nail art voor veel vrouwen net zo vanzelfsprekend als een bezoek aan de kapper. Dat kost tijd, geld en onderhoud. Uitgroei wordt zichtbaar, beschadigingen vallen op en een gemiste afspraak betekent vaak weken rondlopen met nagels die er onverzorgd uitzien.

Bare nails vragen het tegenovergestelde. Een nagelolie, een vijl en af en toe een polijstblok zijn vaak al voldoende. Dat maakt de trend opvallend modern: luxe wordt steeds minder geassocieerd met zichtbare inspanning en steeds vaker met kwaliteit die geen uitleg nodig heeft.

Dat betekent overigens niet dat BIAB verdwijnt. Steeds vaker gebruiken nail artist tegenwoordig een transparante BIAB of een heel lichte verstevigende laag om het effect van gezonde natuurlijke nagels te versterken zonder dat het eruitziet alsof je een manicure hebt laten doen.

Zo draag je bare nails in 2026

Bare nails op de catwalk van Hermes voor herfst winter 2026 2027. Photo courtesy of Hermes

Wie bare nails wil proberen, hoeft niet direct alle kleur af te zweren.

Een verzorgde basis maakt het verschil:

houd de lengte kort tot middellang;

kies voor een ronde of zachte ovale vorm;

verzorg de nagelriemen regelmatig met olie;

gebruik eventueel een transparante versteviger of glanslak;

vermijd afbladderende resten van oude manicures.

Het doel is niet dat je nagels onzichtbaar worden. Het idee is dat ze eruitzien alsof ze van zichzelf al goed zijn. In plaats van te lakken of onze nagels onder gel te verbergen, gaan we investeren in de kwaliteit van onze nagels met extra nagelverzorging en goede voeding.

Misschien verklaart dat ook waarom bare nails zo goed aansluiten bij 2026. Waar beauty jarenlang steeds zichtbaarder werd, lijkt de nieuwe luxe juist te schuilen in dingen die nauwelijks opvallen, maar er wel uitzonderlijk goed uitzien.

Opvallend genoeg keert make-up juist terug

Wat bare nails extra interessant maakt, is dat de trend haaks lijkt te staan op wat er met de rest van de make-up op de catwalk gebeurt.

Na jaren van bijna onzichtbare make-up verschenen tijdens de modeweken voor herfst winter 2026 2027 weer donkere lippen, uitgesproken eyeliner en zorgvuldig opgebouwde teintproducten. Bij verschillende shows kreeg make-up opnieuw een hoofdrol in plaats van een ondersteunende functie. Een sprekend voorbeeld van deze onverwachte maar sterke comeback van make-up voor herfst winter 2026 2027 is de modeshow van Gucci met uitgesproken make-uplooks zoals we die in tijden niet meer gezien hebben.

Juist daardoor vallen bare nails nog meer op.

Waar gezichtsmake-up meer expressie, kleur en karakter krijgt, lijken nagels zich juist terug te trekken naar de achtergrond. Je manicure hoeft niet langer de aandacht op te eisen of een outfit af te maken.

Misschien laat dat zien dat beauty zich steeds minder laat leiden door één overkoepelende trend. Het gezicht mag weer zichtbaar opgemaakt zijn, terwijl haar, huid en nagels tegelijkertijd natuurlijker ogen dan enkele jaren geleden.

Die combinatie zien we steeds vaker terug: een donkere lip met bijna onzichtbare nagels, een zorgvuldig aangebrachte eyeliner naast natuurlijk haar of een opvallende ooglook gecombineerd met een huid die eruitziet alsof er nauwelijks make-up is gebruikt.

Bare nails voelen daardoor niet als minimalisme, maar eerder als een nieuwe vorm van selectiviteit. Niet alles hoeft tegelijk de aandacht te vragen.

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