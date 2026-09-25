Modetrend: volgens de catwalks gaan we zomer 2027 in beha de deur uit

Nude beha onder ‘rokjurk’ voor zomer 2027 bij MM6 Maison Margiela. Photo by MM6 Maison Margiela

De modeweek in Milaan is in volle gang. Op de catwalks worden de nieuwe collecties voor lente/zomer 2027 gepresenteerd. Prada beet afgelopen dinsdag, 22 september, de spits af met een collectie waarin de rok centraal stond. Die werd op alle mogelijke manieren opnieuw uitgevonden en rijkelijk versierd met borduursels. Maar wat ons minstens zo opviel: de topjes waren in meerdere looks niet veel meer dan een beha.

Prada zet de beha pontificaal in beeld

Rode knielange rok met zwarte opengewerkte beha bij Prada. Photo courtesy of Prada

De toon bij Prada was meteen gezet met de eerste look. Model Tanya Churbanova verscheen in een rechte, helrode rok tot op de knie, gecombineerd met een zwarte kanten beha. Verderop in de show zagen we zwarte beha’s onder openhangende blousons en jassen. Rokken met opvallende prints werden gecombineerd met strapless topjes die op hun beurt óók weer een uitgesproken print hadden. In één look werd zelfs een beha óver een blouse gedragen.

Opvallend waren ook de zijden, strapless topjes met kleine mouwtjes, waarop een – zo leek het althans – zwarte bloem was gespeld. Kortom: lingerie was bij Prada allang geen ondergeschoven kindje meer, maar stond pontificaal in het volle zicht.

Ook Fendi kiest voor lingerie als look

Satijnachtige triangelbeha met bijbehorend broekje op de catwalk van Fendi voor zomer 2027. Photo courtesy of Fendi

Prada was niet het enige modehuis dat met de beha flirtte. Ook bij Fendi, dat afgelopen woensdag showde, kreeg het lingeriestuk een hoofdrol. Daar zagen we kleine triangelbeha’s van gekleurd satijn en zwart kant, gecombineerd met korte zijden broekjes.

Model in lingeriesetje, netkousen tot op de knie en hoge hakken bij Fendi. Photo courtesy of Fendi

De setjes leken zo uit de lingerieafdeling te zijn weggelopen. Soms werden ze gedragen onder een jas, soms gecombineerd met zachte boa’s. Lingerie, maar dan zonder de bedoeling om er lingerie van te maken.

Margiela maakt van de rok een mini-jurk met daaronder… een beha

Beha met kanten details en strikjes onder ‘rokjurk’ voor zomer 2027 bij MM6 Maison Margiela. Photo by MM6 Maison Margiela

Diezelfde middag stuurde MM6 Maison Margiela de modellen de catwalk op in rokken die waren omgeturnd tot mini-jurkjes, met daaronder – je voelt ’m al aankomen – de beha pontificaal in beeld. Dit keer ging het om kleine, delicate beha’s met kant en strikjes, in uiteenlopende kleuren als wit, nude en rood. Juist die onverwachte combinatie maakte de looks zo opvallend: een rok die zich ineens als jurk gedroeg, met de beha eronder gewoon zichtbaar.

Beha met kant onder roze jurk bij MM6 Maison Margiela. Photo courtesy of MM6 Maison Margiela

Drie keer beha in twee dagen

Drie keer beha in de eerste twee showdagen in Milaan. Het is misschien nog te vroeg om nu al van dé trend van zomer 2027 te spreken. Bovendien is lingerie als outerwear natuurlijk niet nieuw. Ook voor herfst/winter 2026/27 zagen we op de catwalks al volop lingerie die uit de slaapkamer naar de straat verhuisde. Lees ook: De nieuwe lingerietrend voor winter 2026-2027: zo style je die

Toch voelt wat we nu in Milaan zien als een nieuwe insteek. Waar lingerie eerder vaak onderdeel was van een complete boudoirlook, een transparante laag of onder een jasje werd gedragen, wordt de beha nu steeds vaker simpelweg het topje. Bij Prada zelfs gecombineerd met een rok als enige bovenstuk, terwijl Fendi de beha onderdeel maakte van een bijna letterlijk lingerieachtig setje en MM6 Maison Margiela hem zichtbaar onder een tot mini-jurk omgetoverde rok plaatste.

De beha mag dus gezien worden – en steeds nadrukkelijker ook gewoon als kledingstuk. Of dit dé trend van zomer 2027 wordt, moeten we nog even afwachten. Maar één ding lijkt duidelijk: wen er maar alvast aan. Misschien trekken we komende zomer niet eerst een topje aan voordat we de deur uitgaan. Misschien trekken we gewoon onze beha aan.