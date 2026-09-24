Pluis mag! Zo gaan we kort haar in 2027 stylen

Hoe gaan we kort haar stylen in 2027? Van superglad en strak tot natuurlijk, volumineus en lekker pluizig: ontdek de nieuwste haarstyling.

Korte dameskapsels 2027: van glad tot lekker pluizig. Photo courtesy of Prada

Als je dacht dat pluis vooral iets was om met een stijltang te bestrijden, dan moet je even naar de nieuwste runwayfoto’s van Prada kijken. Op de catwalk voor lente/zomer 2027 zagen we ronduit pluizige kapsels voorbijkomen. Geen haartje dat keurig in het gareel zit, maar textuur, volume, zelfs hier en daar een getoupeerde coupe, en een flinke dosis eigenzinnigheid. En dat is goed nieuws voor wie kort haar heeft: ook in 2027 valt er met korte dameskapsels verrassend veel te spelen.

Model met kort kapsel met pluizige textuur op de catwalk van Prada voor zomer 2027. Photo courtesy of Prada

Want kort haar hoeft allang niet meer één vaste coupe of vorm te hebben. Je kunt het glad en glanzend dragen, nonchalant laten vallen, je natuurlijke slag of krul benadrukken – of de boel juist lekker laten pluizen. Ja, zelfs haar dat normaal gesproken nét iets te eigenwijs lijkt, mag nu de show stelen.

Kort haar, veel mogelijkheden

Het lijkt soms alsof je met kort haar minder mogelijkheden hebt, maar de styling maakt een wereld van verschil. Met een gladde finish krijgt dezelfde coupe een strakke, bijna architectonische uitstraling. Als je het haar naar achteren brengt, zodat de haarpunten niet te zien zijn, kan het zelfs lijken alsof je lang haar hebt. Laat je de natuurlijke textuur spreken, dan wordt het kapsel zachter en losser. En voeg je daar volume en pluis aan toe, dan krijgt het ineens een heel ander karakter.

Het draait in 2027 dus niet alleen om wélk kort kapsel je kiest, maar vooral om hoe je het draagt.

Van superglad tot ongegeneerd pluizig

Superglad kapsel met nét een lokje dat over het voorhoofd valt bij Hermès herfst/winter 2026-2027. Foto Charlotte Mesman

Glad en strak haar blijft een favoriet, vooral van de influencers. Het is fotogeniek, verzorgd en geeft een korte coupe een krachtige, duidelijke vorm. Maar tegenover die gepolijste look staat een trend die steeds meer voet aan de grond krijgt: haar dat niet gladgeföhnd hoeft te worden. Je hoeft er ook niet altijd de stijltang op los te laten.

Model Noor Khan met glad kapsel en krullende haarpunten bij Hermès herfst/winter 2026 2027. Foto ADVERSUS

Denk aan losse haarlokken, natuurlijke slag, springerige krullen en textuur die niet altijd doet wat je er normaal van verwacht. Soms ook zie je combinaties van glad haar en textuur, zoals bij Hermès voor herfst/winter 2026-2027. Bij Prada voor zomer 2027 krijgt die beweging zelfs een extra uitgesproken dimensie: pluis! Pluis is hier geen stylingfoutje dat nog even weggewerkt moet worden, maar juist onderdeel van de look. Hiermee bewijst Prada meteen dat intentional imperfection ook in 2027 on-trend blijft.

Model met kort haar en gewild imperfecte haarstyling op de catwalk van Celine herfst/winter 2026 2027. Photo courtesy of Celine

En eerlijk: soms is het best bevrijdend als je haar niet meewerkt – en je besluit dat het er gewoon bij hoort. Is die onverwachte regenbui meteen ook wat minder erg, toch?

Ook jouw korte coupe mag een beetje eigenwijs zijn

Het leuke aan deze ontwikkeling is dat je niet meteen een nieuw kapsel nodig hebt om mee te doen. Een korte bob, pixie of gelaagde coupe kan er met een andere styling al compleet anders uitzien.

Draag je haar glad voor een strakke, gepolijste uitstraling. Benadruk je natuurlijke slag of krul voor meer beweging. Of laat de textuur juist wat vrijer, met volume en pluis als bewust onderdeel van je look.

Niet iedere coupe hoeft perfect glad te liggen om mooi te zijn. Soms zit de charme juist in dat eigenwijze randje – en in 2027 mag dat randje best een beetje pluizen.