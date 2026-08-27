Waarom je een visgraatjas voor winter 2026/2027 wilt hebben: ontdek waarom dit patroon deze winter onverwacht modern en allesbehalve braaf is.

De visgraatjas voor deze winter is allesbehalve braaf. Photo courtesy of Isabel Marant

Je hebt vast al gemerkt dat de modehuizen voor hun nieuwe wintercollecties 2026/2027 rijkelijk hebben geput uit de stoere, klassieke patronen uit de herengarderobe. Vooral de visgraat is deze winter populair. Het patroon duikt opvallend vaak op in de winterjassen trends voor het koude seizoen. Maar denk bij een visgraatjas niet direct aan een keurige, ietwat stoffige wollen mantel uit de kast van oma.

De catwalks voor herfst-winter 2026/2027 lieten een heel ander beeld zien. Het iconische zigzagpatroon is terug, maar dit keer allesbehalve braaf. Ontwerpers gingen er uiterst creatief mee aan de slag en kwamen met verschillende, soms zelfs ongebruikelijke stijlen. De visgraatjas voor winter 2026 2027 is dan ook allesbehalve braaf.

McQueen: sculpturaal en onverwacht sexy

Getailleerde zwart-witte visgraatjas met dubbele rij knopen, sculpturale kraag en uitstaand schootje. Photo courtesy of Alexander McQueen

De ontwerpen bij Alexander McQueen spannen de kroon. De visgraatjassen zijn hier mijlenver verwijderd van het brave imago dat het patroon zo lang heeft gehad. Een fijn zwart-wit visgraatmotief wordt verwerkt in een sterk getailleerd model met een dubbele rij knopen en een opvallend brede, omgeslagen kraag. Vanaf de taille loopt de jas uit in een kort, uitstaand schootje, waardoor hij bijna iets wegheeft van een mini-jurk.

Met de hoge, donkere laarzen eronder krijgt de look een krachtige, uitgesproken vrouwelijke uitstraling. Het materiaal is klassiek, maar de vorm is allesbehalve traditioneel.

Sculpturale tailleur met volumineuze mouwen, brede ceintuur en korte bolvormige rok. Photo courtesy of Alexander McQueen

In een tweede look gaat McQueen nog een stap verder. Hier zien we volumineuze mouwen, een brede ceintuur die de taille benadrukt en een korte, bolvormige rok. Het visgraatpatroon blijft herkenbaar, maar het silhouet is bijna sculpturaal. Zelfs een tailleur krijgt daardoor een verrassend moderne uitstraling. Klassiek materiaal, radicaal andere proporties.

Missoni en Isabel Marant: volume en nonchalance

Oversized visgraatjas met royale trui, wijde broek en grote beige sjaal met zwart streeppatroon. Photo courtesy of Missoni

Bij Missoni krijgt visgraat juist een veel lossere uitstraling. Een oversized jas wordt gedragen over een royale trui met kraag en een wijde broek. Daar gaat nog eens een enorme sjaal in beige met een zwart streeppatroon overheen. De ruime proporties, verschillende lagen en rijke materialen geven de look iets ontspannen en nonchalants en maken de jas ideaal voor de moderne laagjeslooks van deze winter.

De glanzende finish van de broek zorgt ondertussen voor een vrouwelijke tegenhanger van het verder vrij mannelijke silhouet. Het is visgraat zonder de keurigheid die we er zo gemakkelijk mee associëren.

Korte visgraatjas met hoge funnel neck, brede schouders en ceintuur, gecombineerd met een zwarte broek. Photo courtesy of Isabel Marant

Isabel Marant laat vervolgens zien dat beide uitersten prima naast elkaar kunnen bestaan. Een kort model heeft een hoge funnel neck, brede schouders en een ceintuur van hetzelfde materiaal die de taille benadrukt. In combinatie met een zwarte broek krijgt de jas iets krachtigs en eigentijds.

Daartegenover staat een lange, oversized visgraatjas die juist los en open over een spijkerbroek wordt gedragen. Geen ingewikkelde styling, maar een nonchalante lange winterjas in een stoer materiaal die je letterlijk overal over kunt dragen. Kort of lang, getailleerd of ruim: bij Isabel Marant kan het allebei.

N°21, Tod’s en Michael Kors: elegant, masculien en tijdloos

Lange visgraatjas met bontstola, blote benen en puntige pumps. Photo courtesy of N°21

Bij N°21 blijft de visgraatjas dichter bij zijn klassieke oorsprong. We zien een lange, rechte jas met een rij knopen en een klein kraagje, gecombineerd met een reebruine bontstola, in een verfijnde retrostijl. Maar de styling geeft de keurige mantel een onverwachte draai: de benen blijven bloot en puntige pumps maken de look vrouwelijk en sensueel.

Het is meteen een goed voorbeeld van hoe belangrijk de styling is. De jas mag klassiek zijn; de rest van de outfit bepaalt uiteindelijk de mood.

Donkere visgraatjas met brede schouders en leren ceintuur, gecombineerd met een wit overhemd, zijden sjaal en zwarte broek. Photo courtesy of Tod’s

Tod’s kiest voor de moderne, masculiene versie. De donkere visgraatjas valt tot op of net over de knie en heeft scherpe, brede schouders, mannelijke revers en een dubbele overslag. Een leren riem met een metalen sluiting snoert de jas in de taille.

Daaronder zien we een strak wit overhemd, open gedragen met een zijden sjaal in de hals, en een zwarte broek. Het resultaat is krachtig, verzorgd en licht androgyn. Hier wordt de visgraatjas bijna een moderne interpretatie van de klassieke herenmantel.

Lange visgraatjas met laagjes van kasjmier trui, overhemd en coltrui, gecombineerd met een lichte broek. Photo courtesy of Michael Kors

Michael Kors laat vervolgens zien waarom het patroon nooit echt uit de mode raakt. De visgraatjas valt over de knie en wordt open gedragen over een lichte broek met een donkere riem. Daarboven worden een kasjmier trui, een lichtblauw overhemd en een coltrui in laagjes gecombineerd.

Klassiek, tijdloos en een tikje androgyn: dit is misschien wel de meest draagbare interpretatie van de trend. Het soort jas dat je niet één seizoen, maar jarenlang uit de kast blijft halen.

Waarom je een visgraatjas zou willen hebben

Het interessante aan de visgraatjas voor winter 2026/2027 is dan ook niet dat er één bepaald model is dat we allemaal moeten hebben. Juist de manier waarop ontwerpers hetzelfde klassieke patroon telkens een andere uitstraling geven, maakt hem interessant. Bij McQueen wordt visgraat sculpturaal en uitgesproken vrouwelijk, bij Missoni groot en ontspannen, Isabel Marant maakt hem nonchalant en modern, N°21 kiest voor elegantie en Tod’s en Michael Kors benadrukken juist de masculiene, tijdloze kant. Bij Baum und Pferdgarten wordt het patroon zelfs uitvergroot tot een opvallend grafisch element: van een kortere jas met een contrasterende donkere kraag tot een lange jas die verrassend sportief wordt gecombineerd met een hoodie.

Het bekende patroon hoeft zijn klassieke karakter dus niet te verliezen om toch nieuw te voelen. Ontwerpers maken het groter, scherper, vrouwelijker, nonchalanter of juist meer masculien. De visgraatjas is terug, maar wie hem deze winter aantrekt, hoeft er allesbehalve braaf uit te zien.