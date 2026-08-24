Total denim maakt een comeback in herfst/winter 2026-2027. Van matching setjes tot opvallende catwalklooks: dit zijn de denimtrends van het seizoen.

Total denim trends voor herfst/winter 2026-2027: de comeback van setjes. Photo courtesy of Fendi

De total denim-look gaat het ook deze herfst en winter weer maken. En dat verbaast ons niet. Het is een tijdloze, maar ook gemakkelijke look. Het kan bijna niet misgaan. Zeker deze winter niet. We gaan namelijk weer voor echte setjes, waarbij top en bottom dezelfde denimtextuur en -kleur hebben. Misschien klinkt dat saai, maar het is het niet, want de jeanstinten en pasvormen zijn inspirerend. We lichten een paar top total denim looks die we op de catwalks spotten uit, zodat je een goed beeld van de total denim trends voor herfst/winter 2026-2027 krijgt. Benieuwd naar de jeans trends voor de winter, lees dan ook ons artikel Jeans op de catwalks voor herfst winter 2026 2027: dit zijn de denimtrends.

Double denim blijft inspireren

Double denim-looks zijn niet nieuw. De trend heeft diepe roots. Al in 1951 kreeg Bing Crosby in Vancouver de toegang tot een hotel geweigerd omdat hij van top tot teen in Levi’s denim liep. Levi’s reageerde door een complete denim tuxedo voor hem te maken – zo ontstond de beroemde ‘Canadian tuxedo’.

In de jaren 90 omarmden sterren als Drew Barrymore (grunge-double denim), Tyra Banks en Pamela Anderson de look vol overtuiging. Zo groeide denim uit van praktische werkkleding tot een cool statement.

Maar het meest iconische double denim-moment moet wellicht worden toegeschreven aan Britney Spears en Justin Timberlake. Hun legendarische matching outfits op de American Music Awards in 2001 – zij in een strapless patchwork denimjurk, hij in een compleet denimkostuum met cowboyhoed – zijn uitgegroeid tot een mijlpaal van de Y2K-mode.

Wat weinig mensen weten: Britney lanceerde het idee als grapje: “Let’s do denim-on-denim!” Maar zowel Justin als de stylisten gingen er volledig voor. Het resultaat was zowel ontzettend ‘fout’ als iconisch. Justin gaf later zelf toe dat je zoiets vooral doet “when you’re young and in love”.

Voor herfst/winter 2026-2027 is double denim opnieuw van de partij, maar volwassener en inspirerender dan ooit. Het zijn vooral de silhouetten die de klassieke denim-op-denim look dit seizoen een moderne, zelfverzekerde twist meegeven.

Double denim-looks: matching setjes in dezelfde wash

Net als vorig jaar winter gaan we ook voor herfst/winter 2026-2027 weer voornamelijk double denim-setjes zien. De modeontwerpers blijven top en bottom matchen zodat we een uniforme look krijgen. Spijkerbroek en bovenlaag zijn op elkaar afgestemd. De looks worden eigentijds door de opvallende wassingen en vormgeving.

Zo zagen we bij Diesel – denimmerk bij uitstek – meerdere total denim-looks. Het merk laat hiermee meteen zien dat je deze winter alle kanten op kunt. Op de catwalk spotten we een extra lange, rechte spijkerbroek met vintage wash die gedragen werd met een spijkerblouse en spijkerjack in dezelfde kleur. Een jaren 90 look ten voeten uit.

Diesel kwam ook met een zwarte denim look die bestond uit wederom een extra lange, rechte jeans met hoge taille, een grijszwarte spijkerblouse en een zwart spijkerjack met beige bontkraag (een andere trend voor deze winter).

Laagjeslook in denim van top tot teen bij Diesel. Photo courtesy of Diesel

Maar de meest opvallende denim-look bij Diesel kwam in een soort gezandstraalde wash, kenmerkend voor het merk. Die was van top tot teen in een laagjeslook doorgevoerd: een spijkerrok, lang recht spijkerjack, lange jas en zelfs hoge laarzen in dezelfde textuur.

Total denim look met gescheurde slim fit jeans en denim jack in vintage wash. Photo courtesy of Acne Studios

Bij Acne Studios was een strakke én gescheurde spijkerbroek met versleten vintage wash gecombineerd met een klassiek spijkerjack in dezelfde wash. Over de spijkerbroek werden lichte, strakke en hoge laarzen gedragen. In deze look zien we niet alleen de denim-op-denimtrend terugkomen, maar ook twee andere opvallende jeanstrends: de comeback van de ripped jeans (gescheurde spijkerbroek) en de skinny pasvorm.

Total denim look met wijde donkere jeans en bijpassende denim blouse bij Fendi. Photo courtesy of Fendi

Meer androgyn is de total denim look die we bij Fendi tegenkwamen. Hier was een wijde spijkerbroek in een nonchalante donkere wash gecombineerd met een klassieke donkere spijkerblouse. Onder het geheel een paar stoere zebralaarzen en in de taille een stoere riem. Een vergelijkbare look showde ook voor de heren. Meer dan androgyn is dit misschien een uniseks look, voor hem en voor haar.

Total denim looks in de streetstyle bij Mugler in Parijs. Foto Charlotte Mesman

Dat brengt ons direct op de matching looks die we tijdens de afgelopen modeweek in Parijs bij Mugler in het straatbeeld zagen. Ideaal voor koppels die van matching looks houden!

Total jeans look bij Isabel Marant met rode spijkerbroek en spijkerjack met rood biesje. Photo courtesy of Isabel Marant

Last but not least signaleren we je de jeans look op de wintercatwalk van Isabel Marant waar we een rode spijkerbroek in combinatie met een denim blue spijkerjack zagen. Het jack was afgezet met een rood biesje. Toch weer een soort setje dus!

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw double denim look voor herfst/winter 2026-2027.

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