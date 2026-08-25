Met deze 5 kleine haarupdates begin je fris en stijlvol aan het nieuwe herfstseizoen. Je hoeft niet meteen je hele kapsel om te gooien.

Back to work of school? 5 haarupdates voor na de zomer. Foto Charlotte Mesman

Na een zomer vol zon, zout water, chloor en eindeloos buiten zijn, verdient jouw haar een frisse reboot. Niet meteen een totaal nieuw kapsel, dat is vaak niet nodig. Met een of meer kleine ingrepen kun je je zomerse haardos fatsoeneren tot een stijlvolle en gezonde haarcoupe die energie geeft en het moment van back to work/school net even iets gemakkelijker maakt. Zo haal je de droge, doffe zomerlook uit je haar en krijg je weer dat gezonde, verzorgde gevoel waarmee je fris en energiek het nieuwe seizoen in stapt. Vanzelfsprekend nemen we in onze tips ook de actuele haartrends voor herfst/winter 2026-2027 mee.

1. Laat je haar bijpunten

Kapsel met scherp geknipte haarpunten en een verzorgde, geordende uitstraling. Foto Charlotte Mesman

Deze eenvoudige update is misschien wel de beste. Laat de droge of gespleten haarpunten verwijderen en je kapsel weer even mooi in model brengen. Zeker na de zomer kan een kleine knipbeurt al een groot verschil maken. Je hoeft nauwelijks in te leveren op lengte, maar je haar ziet er meteen voller en gezonder uit.

2. Geef je haar een gloss

Een opsteekkapsel is vele malen geraffineerder en luxer met een glanzende finish. Foto Charlotte Mesman

Wil je eigenlijk niets aan je kapsel veranderen? Vraag dan bij de kapper naar een glossbehandeling. Daarmee kun je je bestaande haarkleur wat meer diepte en glans geven zonder meteen voor een drastische kleurverandering te kiezen. Het kan ook een goed moment zijn om eens anders naar je uitgroei te kijken. In plaats van je haar telkens volledig te laten verven, kun je bijvoorbeeld experimenteren met highlights en lowlights die de overgang naar je natuurlijke haarkleur zachter maken en minder zichtbaar uitgroeien.

3. Een pony voor een kleine verandering (met grote impact)

Een lange niet al te volle pony is goed voor een nieuwe look (maar groeit ook snel weer uit). Foto Charlotte Mesman

Een pony is een van de makkelijkste manieren om je gezicht en kapsel ineens een andere uitstraling te geven. Je hoeft daarvoor de rest van je haar niet kort te knippen. Voor de herfst zien we bovendien veel zachte, luchtige pony’s – denk aan een gordijntjespony of Birkin bangs – en andere langere varianten die je gezicht omlijsten en relatief gemakkelijk meegroeien. Je hoeft dus echt niet direct voor een rechte, botte en volle pony te gaan. Er zijn zoveel andere nonchalante en minder ingrijpende alternatieven.

4. Wat laagjes voor meer beweging en volume

Een paar lagen rond het gezicht kunnen je kapsel al boosten. Foto Charlotte Mesman

Heeft je coupe na de zomer wat van zijn vorm verloren? Dan kunnen een paar goed geplaatste lagen uitkomst bieden. Je hoeft niet meteen voor een sterk gelaagd kapsel te kiezen. Met subtiele lagen rond het gezicht of wat meer lengteverschil kun je meer beweging en, afhankelijk van je haartype, meer volume krijgen. En mooi meegenomen: je bent meteen een deel van die droge zomerpunten kwijt.

5. Of ga juist voor een kortere coupe

Een vlot, kort kapsel met langer haar in de nek en een mooie omlijsting van het gezicht. Foto Charlotte Mesman

Wil je echt met een frisse energie aan het nieuwe seizoen beginnen, dan kun je natuurlijk net even wat korter gaan. Een kortere coupe kan zwaar of futloos haar weer meer body en beweging geven. Denk aan een bob, een kortere lob of simpelweg een paar centimeter extra eraf. Korte kapsels blijven ook voor herfst 2026 volop aanwezig, naast juist de beweging en het volume van langere, gelaagde coupes.

Geen zin om te stylen? Laat je inspireren door de Lazy Beauty trend. Lees er meer over in ons artikel Lazy Beauty is dé herfsttrend van 2026: zo creëer je de net-uit-bed-look.

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