Nageltrends 2026: dit draagt het modepubliek (nagellakkleuren en -vormen)

Wat dragen de fashion insiders eigenlijk op hun nagels? Als je de streetstylebeelden van 2026 …

Donkergroene nagellak in plaats van zwart voor een geraffineerde nail look. Foto Charlotte Mesman

Wat dragen de fashion insiders eigenlijk op hun nagels? Als je de streetstylebeelden van 2026 bekijkt, zie je meteen een opvallende verschuiving: minder nail art, minder versieringen en vooral veel effen nagellakkleuren. En één tint springt er met kop en schouders bovenuit: melkroze. Maar ook rood blijft de nageltrends 2026 domineren.

De catwalk is natuurlijk een belangrijke graadmeter voor nieuwe trends, maar als je wilt weten hoe de trends naar de ‘straat’ worden vertaald, kan je beter naar het modepubliek kijken. Tijdens fashion weeks zijn het niet alleen de modecollecties die interessant zijn: ook de outfits, beautylooks en manicures van bezoekers, editors en influencers geven een beeld van wat mode-insiders daadwerkelijk dragen. Opvallend genoeg zijn de nagels in 2026 vooral ingetogen.

Geen overdaad aan nail art, steentjes of ingewikkelde dessins, zelfs minder gelnagels, maar vooral effen kleuren en klassieke manicures. De trend draait minder om een opvallend nageldesign en meer om een mooie kleur, een goede vorm en een manicure die onderdeel wordt van de totale look. Benieuwd waar deze tendens vandaan komt, lees dan Waarom natuurlijke nagels de grootste manicuretrend van 2026 worden.

Melkroze is de opvallendste nageltrend van 2026

Middellange amandelvormige nagels in zachte melkroze met glossy finish. Foto Charlotte Mesman

Als één nagelkleur steeds terugkomt in het modebeeld van 2026, is het melkroze. De kleur zit ergens tussen transparant en dekkend in en geeft de nagels een zachte, lichtroze uitstraling. Het effect is verfijnd, maar juist daardoor ziet het er heel bewust uit. Melkroze werkt bovendien met vrijwel iedere outfit: van een minimalistische streetstylelook tot een uitgesproken combinatie van prints, volumes en accessoires.

Medium-korte ovale nagels in doorschijnende melkroze met milde glans. Foto Charlotte Mesman

De milky manicure sluit aan bij de beautytrend van glanzende, doorschijnende nagels die ook buiten de streetstyle volop zichtbaar is. Het is een van die manicures die niet onmiddellijk om aandacht vraagt, maar daardoor juist heel modieus aanvoelt.

Lange amandelvormige nagels met een zachte perzikroze nagellakkleur. Foto Charlotte Mesman

Kortom: wil je een nieuwe nagelkleur proberen, dan kan je dit seizoen nauwelijks om lichte rozetinten heen.

Rood blijft rood

Korte, ronde nagels in helderrood met glossy finish. Foto Charlotte Mesman

Een andere opvallende keuze van het modepubliek is misschien wel de meest klassieke: rood. Helrood blijft een sterke kleur voor de nagels en bewijst opnieuw dat een klassieker niet saai hoeft te zijn. Een effen rode manicure heeft geen extra versieringen nodig om op te vallen.

Donkerrode nagels zijn altijd ultrachic en zijn heel mooi bij lichte grijsblauwe tinten. Foto Charlotte Mesman

Voor het najaar verschuift de kleur richting donkerder rood. Denk aan kersenrood, bordeaux en diepe wijnachtige tinten. Vooral een donkerrode manicure in combinatie met dezelfde kleur op de lippen geeft een uitgesproken fashiongevoel.

Donkerrode nagels in combinatie met donkerrode lippenstift. Matching is terug. Foto Charlotte Mesman

Juist doordat de kleur zo herkenbaar is, voelt een rode manicure in 2026 eerder als een stijlkeuze dan als een tijdelijke hype.

Donkerrode en bruine tinten nagellak doen het goed in de herfst. Foto Charlotte Mesman

Donkergroen neemt het over van zwart

Naast rood zien we ook donkere kleuren opduiken. Een interessante is donkergroen: een diepe tint die van een afstand bijna zwart kan lijken. Het is precies het soort kleur dat goed past bij de ingetogen manicure van dit moment. Geen ingewikkeld patroon, maar één rijke kleur op alle nagels.

Donkergroen werkt bovendien goed met de kleuren die we richting herfst veel zien: zwart, grijs, bruin, crème en donkere denim. Wie wel een donkere manicure wil, maar niet automatisch voor zwart wil kiezen, heeft hiermee een modieuzer alternatief.

En waar is de nail art gebleven?

Wie de nageltrends van een paar jaar geleden vergelijkt met wat het modepubliek nu draagt, ziet vooral een verschil in hoeveelheid.

Zelfs bare nagels – nagels zonder nagellak – mogen tegenwoordig. Foto Charlotte Mesman

Nail art is zeker niet verdwenen. Ook op de catwalk zijn nog steeds opvallende ontwerpen te zien, van bijzondere texturen tot uitgesproken kleuren en decoraties. Zo zagen we voor herfst/winter 2026-2027 onder meer opvallende French manicures op de catwalk bij Zimmermann. Maar buiten de runway lijkt de voorkeur duidelijker uit te gaan naar een effen manicure.

Dat betekent niet dat de nagels voor 2026 saai zijn. Juist de kleur en de afwerking krijgen meer aandacht. Een glanzende finish, een transparante laag of een diepe kleur is vaak al genoeg. Het ontwerp zit niet meer op de nagel, maar in de keuze van de kleur.

Kort en rond, of juist elegant ovaal

Ook de vorm van de nagels loopt uiteen, maar extreme lengtes zijn niet de dominante keuze in het modepubliek.

Veel manicures zijn vrij kort en rond. Dat versterkt het cleane, eenvoudige karakter van de looks en werkt goed met effen kleuren zoals melkroze, rood en donkergroen.

Tegelijkertijd zien we ook langere, ovale nagels. Die geven dezelfde kleuren een elegantere en meer uitgesproken uitstraling. Vooral bij een doorschijnende of melkachtige kleur kan een iets langere ovale vorm mooi uitpakken.

De gemene deler is vooral dat de vorm rond en verzorgd is. Extreme stiletto’s of zeer lange extensions lijken eerder een statement voor specifieke looks dan de standaard van het modepubliek. Wil je weten welke nagelvorm bij jouw handen past, lees dan ons artikel Welke nagelvorm past bij jouw handen? Zo kies je de juiste vorm.

De nageltrend van 2026? Eenvoud met een duidelijke kleurkeuze

Als je de streetstyle van 2026 als inspiratiebron neemt, hoef je dus niet meteen met een ingewikkeld nageldesign naar de salon. De belangrijkste trend is juist verrassend eenvoudig: effen nagels, klassieke kleuren en een vorm die niet alle aandacht opeist. Zelfs nagels zonder nagellak mogen dit seizoen. Zelfs op de catwalks kwamen we bare nails tegen: Bare nails zijn dé nageltrend in 2026 die niemand zag aankomen.

Melkroze is daarbij de meest opvallende keuze, gevolgd door klassiek rood en diepe roodtinten. Voor wie het wat donkerder wil, zijn donkergroen en bijna-zwarte tinten interessante opties. En qua vorm zien we zowel korte, ronde nagels als iets langere ovale varianten.

Dat maakt deze trend bovendien makkelijk te vertalen naar je eigen stijl. Je hoeft niet letterlijk de manicure van een fashion insider over te nemen. Kies een van de kleuren, pas de lengte en vorm aan en je hebt meteen een manicure die aansluit bij wat je in 2026 op straat bij het modepubliek ziet.

Wil je meer lezen over de klassieke French manicure die overigens nog steeds mag, lees dan French manicure trends 2026: nu en toen. Doe inspiratie op!