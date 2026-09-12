Ossenrode nagels met een witte tip: dé French manicure voor de herfst

Ossenrode nagels met een witte French tip zijn dé chique nageltrend voor de herfst. Ontdek hoe je deze manicure van de catwalk zelf nadoet.

Ossenrode French manicure bij Zimmermann tijdens de Paris Fashion Week herfst/winter 2026-2027. Foto Charlotte Mesman

Op zoek naar een mooi herfstkleurtje voor je nagels? Dit najaar kun je twee kanten op. Bare nagels, helemaal zonder nagellak, blijven een opvallende trend, maar daarnaast zien we juist veel rijke, diepe kleuren die perfect bij het seizoen passen. Denk aan bordeaux, bruin en vooral donkerrood. Op de catwalk van het Australische luxe modemerk Zimmermann voor herfst/winter 2026-2027 zagen we een verrassende manier om zo’n herfstkleur te dragen: ossenrode nagels met een witte French tip. Een chique combinatie met een tikje retro, die je bovendien gemakkelijk zelf kunt maken.

Ossenrood met een witte French tip

Model met ossenrode french manicure na afloop van de modeshow van Zimmermann. Foto Charlotte Mesman

De nagellaktrends voor herfst/winter 2026-2027 gaan alle kanten op, maar één ding valt op: het kleurenpalet wordt rijker en dieper. Naast naturel nagels, die in 2026 een belangrijke nageltrend zijn, zien we veel donkere roodtinten, bordeaux, bruin en andere warme kleuren die perfect bij het najaar passen.

Zimmermann laat zien dat je zo’n herfstkleur niet per se op de gebruikelijke manier hoeft te dragen. Tijdens de show kregen de modellen nagels in een diepe ossenrode tint, afgewerkt met een smalle witte French tip.

Model met ongebruikelijke french manicure in ossenrode kleur bij de modeshow van Zimmermann herfst/winter 2026-2027. Foto ADVERSUS

Daarmee wordt de klassieke French manicure eigenlijk omgedraaid. In plaats van een naturel nagel met een witte rand bestaat het grootste deel van de nagel uit een uitgesproken kleur. Alleen het uiteinde blijft wit. Het contrast tussen het donkere rood en het helderwitte randje geeft de manicure een opvallende, maar toch verzorgde uitstraling.

De look past bovendien mooi bij de nieuwe collectie van Zimmermann. De ontwerpster, Nicky Zimmermann, liet zich voor herfst/winter 2026-2027 inspireren door vrouwelijke pioniers, piloten en monteurs uit de jaren twintig. Stoere, praktische elementen werden gecombineerd met romantische en vrouwelijke details. Ook de nagels spelen met die tegenstelling: dieprood voor een vintage twist, een wit randje voor een klassiek accent.

Zo draag je de Zimmermann-nagels zelf

Voor deze manicure heb je eigenlijk maar twee kleuren nagellak nodig: een diepe ossenrode of bordeauxrode tint en een klassieke witte nagellak.

Houd de vorm van je nagels liever natuurlijk. Een korte tot middellange ronde, ovale of zacht amandelvormige nagel past goed bij deze look. Op heel lange nagels kan het contrast tussen rood en wit wat nadrukkelijker worden. Zoals je op de foto’s kunt zien, zijn de nagels van de modellen kort en rond van vorm.

Zo maak je de look

1. Vijl je nagels

Geef je nagels een nette, gelijkmatige vorm. Een zachte ronde of ovale vorm komt dicht bij de elegante uitstraling van de look op de catwalk. Welke nagelvorm het beste bij jouw handen past, lees je hier.

2. Lak je nagels ossenrood

Breng een of twee dunne lagen ossenrode nagellak aan. De kleur mag diep en rijk zijn, ergens tussen rood, donkerrood en bordeaux in. Laat de lak goed drogen voordat je aan de French tip begint.

3. Maak de witte tip

Nu komt de klassieke French tip. Maak met witte nagellak een dun randje langs het uiteinde van iedere nagel. Probeer de lijn de natuurlijke ronding van je nagel te laten volgen.

Een dun nail-artkwastje maakt dit gemakkelijker. Je kunt ook speciale French-tipstickers gebruiken als je moeite hebt om uit de losse hand een strakke boog te maken.

4. Geef de nagels een mooie glans

Werk af met een transparante topcoat. Vooral bij een diepe roodtint zorgt een glanzende finish ervoor dat de kleur er rijk en verzorgd uitziet.

Niet te perfect mag ook

Je hoeft de witte rand trouwens niet ultradun te maken. Een iets duidelijkere French tip geeft juist een leuk retro-effect en laat de combinatie van ossenrood en wit extra goed uitkomen.

Zo krijg je met twee kleuren een herfstige nagellook die er meteen anders uitziet dan de standaard French manicure.