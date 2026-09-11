Ontdek 5 streetstyle denim looks voor herfst 2026. Van distressed en donkere jeans tot witte denim: zo gaan we onze spijkerbroeken dragen.

Deze 5 streetstyle denim looks wil je deze herfst dragen. Foto Charlotte Mesman

Denim is ook komend najaar niet weg te denken uit het straatbeeld. Van distressed jeans en donkere denim tot witte spijkerbroeken: we komen allerlei verschillende stijlen tegen. Afhankelijk van het type jeans dat je kiest, verandert ook de rest van je look. Een donkere jeans krijgt bijvoorbeeld een heel andere uitstraling met een leren jas, terwijl je een witte spijkerbroek mooi kunt combineren met camel. Wij zetten vijf inspirerende streetstyle denim looks voor herfst 2026 voor je op een rij.

1. Distressed denim met militair jasje (Napoleon jacket)

Distressed jeans met militair jasje en opvallende sneakers. Foto Charlotte Mesman

In deze streetstyle look komen we drie actuele modetrends voor najaar 2026 tegen. Allereerst de jeans met scheuren en vintage wassing. Tot onze verbazing is deze stijl weer terug! Ten tweede het militaire jasje. Deze trend was afgelopen voorjaar al volop aanwezig en zet in het najaar door. Trek je Napoleon jacket dus gerust weer aan. Tot slot signaleren we de retro sneakers. We blijven ze ook deze herfst en winter volop dragen.

Tip: kies voor sneakers in een opvallende kleur. Ze zorgen voor een onverwacht kleuraccent in een donkere najaarslook.

2. Donkere jeans met sigarettenpijpen

Donkere jeans met sigarettenpijpen, leren jas en sneakers. Foto Charlotte Mesman

Deze streetstyle look bewijst hoe chic een donkere jeans met sigarettenpijpen is. Dit soort ‘slankere’ spijkerbroeken gaan we steeds vaker in het modebeeld tegenkomen. Voor een ingetogen ‘quiet luxury’-look combineer je de broek met een halflange leren jas. Geraffineerder kan niet!

Tip: laarzen met net iets van hak maken je benen langer maar stem je broekspijpen erop af.

3. Witte denim met camel jas

Witte jeans met camel jas en lichte sneakers. Foto Charlotte Mesman

Ben je nog niet toe aan donkere herfstkleuren? Ga dan voor een witte jeans. Ze zijn in de najaarscollecties volop te vinden. Combineer deze lichte spijkerbroek met een camel jas en sneakers in een lichte kleur voor een fashionable najaarslook waarmee je vooral op zonnige herfstdagen een goed figuur slaat.

4. Donkere denim met hoge laarzen en ruitenjas

Donkere rechte jeans met hoge laarzen en ruitenjas. Foto Charlotte Mesman

Een ideale basic voor de komende herfst en winter is een rechte, donkere jeans die je zowel over als in je hoge laarzen kunt dragen. Helemaal up-to-date wordt je denim look met een ruitenjas. Fantasieën met een mannelijke twist zijn deze winter helemaal on-trend.

5. Fake fur jack met relaxed fit jeans

Relaxed fit jeans met fake fur jack en ballerina’s. Foto Charlotte Mesman

Combineer een relaxed fit jeans met een fake fur jack voor een nonchalante najaarslook. Draag onder het jack een wit T-shirt, zodat het geheel niet al te winters oogt. Haal er tenslotte – als onverwacht detail – een paar ballerina’s bij. Deze look is supercool, juist vanwege het contrast tussen het ‘zware’ jack en de ‘luchtige’ ballerina’s.

Wil je weten welke denimtrends deze herfst het modebeeld bepalen? Bekijk dan ook ons overzicht van de denimtrends voor herfst/winter 2026-2027.