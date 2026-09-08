Blauw blijft de basis, maar rood, kobaltblauw en bruin geven jeans een kleurrijke update. Dit zijn de denimkleuren van herfst/winter 2026-2027.

Jeanskleuren herfst winter 2026-2027: van blauw tot rood. Wat jij? Photo courtesy of Chloé

Blauwe wassingen blijven ook voor deze herfst en winter de basiskleur voor denim. Maar naast de belangrijkste jeans trends voor herfst/winter 2026-2027 zien we dit seizoen ook een opvallende ontwikkeling: kleur. Van authentiek vintage blauw en lichtgewassen denim tot diepere, donkere wassingen: blauw blijft vertrouwd en draagbaar. Maar het mag ook anders. Sommige ontwerpers maakten van de spijkerbroek een statement door voor rood, kobaltblauw of een andere verzadigde tint te kiezen. Gekleurde denim is niet nieuw, maar de kleuren en combinaties zijn deze winter net weer even anders.

Van blue jeans naar rode jeans

Rode jeans met blauw spijkerjack met rode kraag bij Isabel Marant. Photo courtesy of Isabel Marant

Vooral rood springt eruit als een van de belangrijkste kleuren voor gekleurde jeans. Op de catwalk van Isabel Marant spotten we een opvallende rode jeans binnen een collectie waarin denim sowieso een belangrijke rol speelde. De combinatie van blauw en rood kwam op verschillende manieren terug. (Let ook op de pittige laarzen met dierenprint.)

Kobaltblauwe jeans met streepblouse en geruite cape bij Chloé. Photo courtesy of Chloé

Ook Chloé laat zien hoe cool een gekleurde jeans kan zijn. Rode, kobaltblauwe en auberginekleurige spijkerbroeken werden daar gecombineerd met kleurige ruitenoverhemden en zelfs een ruitencape in een bijna westernachtige styling.

Vooral rood en kobaltblauw zijn denimkleuren die je in winter 2026 2027 nog vaak zult tegenkomen. Opvallend is dat gekleurde jeans vaak een rechte, klassieke pasvorm hebben. Juist die eenvoudige snit vormt een mooie tegenhanger voor de uitgesproken kleur.

Gekleurde jeans zagen we al eerder

Het idee van een gekleurde jeans is natuurlijk niet helemaal nieuw. In de zomer van 2022 zagen we al een grote golf gekleurde denim. De trend paste perfect binnen de toen populaire dopamine dressing: na de grijze pandemiejaren waren we toe aan vrolijke, uitgesproken kleuren die direct voor een goed humeur zorgden. Ook wij schreven er destijds al over en besteedden aandacht aan de opkomst van dopamine dressing. Lees hier meer over gekleurde jeans in de zomer van 2022.

Vooral barbieroze, gifgroen, lila, apricot, pistachegroen en lichtgeel waren populair, naast allerlei andere pasteltinten. De kleur werd daarbij vaak letterlijk doorgetrokken in de hele outfit. Denk aan een roze jeans met een bijpassend roze denimjack: een total pink denim look waarin verschillende denimitems dezelfde tint kregen. Het was een speelse en maximalistische manier om denim opnieuw uit te vinden.

Voor herfst/winter 2026-2027 ligt de nadruk echter ergens anders. We kiezen niet meer voor gekleurde denim van top tot teen, maar spelen juist met contrast en kleurcombinaties. Een rode of kobaltblauwe jeans krijgt een denimblauw spijkerjack, wordt gecombineerd met een andere verzadigde kleur of vormt juist een opvallend accent binnen een verder rustige outfit.

Met andere woorden: deze winter gaat het om het combineren van kleuren. Juist die onverwachte contrasten geven de gekleurde jeans een nieuwe, volwassen uitstraling.

Deze winter: felle jeans met denimblauw

Zo zagen we, zoals gezegd, bij Isabel Marant hoe spannend de combinatie van rode en klassiek blauwe denim kan zijn. De ontwerper combineerde een rode jeans met een blauw spijkerjack.

Het resultaat is minder zoet dan de gekleurde total looks van 2022. De outfit voelt stoerder, moderner en meer als een echte herfst-winterlook.

Rode jeans + blauw spijkerjack is daarmee een van de makkelijkste manieren om de trend te vertalen naar de dagelijkse garderobe.

Rood mag ook samen met andere felle kleuren

Maar blauw is niet de enige kleur waarmee we gekleurde jeans kunnen combineren.

Chloé deed Chemena Kamali er nog een schepje bovenop. Zij combineerde spijkerbroeken in felle kleuren met andere uitgesproken kleuren en prints.

Rode jeans met gele fantasieblouse en hoge laarzen bij Chloé. Photo courtesy of Chloé

Een van de meest opvallende combinaties op Chloé’s catwalk was de rode jeans met hoge lichtleren laarzen met een faux-fur rand, gecombineerd met een ruitenblouse in het felgeel. De look was een mix van bohemien en western style.

Dat is een heel andere manier van omgaan met kleur. Niet alles hoeft bij elkaar te passen. Juist het combineren van verschillende felle kleuren zorgt voor de modieuze spanning.

Rood met geel. Rood met blauw. Kobaltblauw met andere felle kleuren. Denim wordt deze winter een kleuraccent waarmee je een outfit kunt opbouwen. Deze manier van stylen sluit aan bij de trend van intentional layering: bewust verschillende kleuren, prints en lagen met elkaar combineren om zo verrassende effecten te creëren.

Welke kleuren worden belangrijk voor jeans?

1. Klassiek denimblauw

Blauw blijft de belangrijkste kleur. Denk aan authentieke middentonen, vintage wassingen en klassieke indigotinten. Het voordeel: deze jeans is de perfecte basis voor de rest van de garderobe.

Ook lichtere wassingen blijven relevant. De trendrapportages voor herfst-winter 2026 laten zien dat light-wash denim niet alleen een zomerkleur is, maar ook in het najaar en de winter doorzet.

2. Wit, grijs, zwart en bruin

Naast blauw blijven ook wit, grijs, zwart en bruin belangrijke kleuren voor jeans. Deze rustige en natuurlijke tinten vormen een mooie tegenhanger van de uitgesproken rode en kobaltblauwe jeans die we dit seizoen zien.

Vooral grijze, zwarte en bruine denim past goed bij de herfst- en wintergarderobe. Ze geven jeans een stoerdere, meer ingetogen uitstraling en zijn bovendien makkelijk te combineren. Bruin voegt daar een warme, natuurlijke dimensie aan toe en sluit mooi aan bij het bredere herfstpalet.

Ook witte jeans blijven onderdeel van het denimbeeld. Misschien minder voor de hand liggend voor de winter, maar juist mooi in combinatie met donkere tinten, denimblauw of warme bruintinten.

3. Rood

Rood is dé kleur die de blauwe jeans dit seizoen uitdaagt.

Van helder rood tot diepere, intensere roodtinten: de rode jeans maakt van een vertrouwd kledingstuk een statement. Isabel Marant en Chloé laten ieder op hun eigen manier zien hoe draagbaar de kleur kan zijn.

Auberginekleurige spijkerbroek met hoge laarzen en blauw-bruine ruitenblouse bij Chloé. Photo courtesy of Chloé

Combineer rood met denimblauw voor een toegankelijke versie of ga juist all-in met andere felle kleuren.

4. Kobaltblauw

Kobaltblauw is een interessante tussenkleur. Het blijft blauw, maar voelt totaal anders dan de klassieke jeanskleur. De intensiteit maakt de jeans direct een eyecatcher.

Bij Chloé werd ook een kobaltblauwe jeans gesignaleerd als een van de opvallende gekleurde denimlooks voor herfst 2026.

5. Andere verzadigde kleuren

Naast rood en kobaltblauw zien we ook andere kleuren. Zo zagen we bij Diesel voor de heren zelfs een gele en een groene spijkerbroek. Denim komt deze winter niet alleen in de traditionele indigokleur!

De nieuwe manier om gekleurde jeans te dragen

Het belangrijkste verschil met de gekleurde-jeanstrend van 2022 zit uiteindelijk niet alleen in de kleuren, maar vooral in de styling. Toen was het idee vaak: als we voor roze gaan, doen we alles roze. Voor herfst/winter 2026-2027 is het eerder: als we voor rood gaan, welke kleur zetten we daar dan tegenover?

Dat kan denimblauw zijn. Maar ook geel, zoals bij Chloé. Of een neutrale kleur die de jeans alle aandacht geeft. Of juist een tweede uitgesproken kleur voor een maximaal fashion-effect. Met gekleurde jeans kun je deze winter alle kanten op.

Denim wordt weer een kleurstatement

De conclusie voor herfst/winter 2026-2027 is dan ook duidelijk: blauw blijft de basis, maar kleur wordt steeds belangrijker.

De klassieke blue jeans blijft onmisbaar, van vintage light wash tot diep indigo. Maar daarnaast krijgen rode en kobaltblauwe jeans een plek in de garderobe. En het interessante is dat we ze niet meer noodzakelijk als onderdeel van een monochrome denimlook dragen. De gekleurde jeans mag juist botsen, contrasteren en verrassen.