Ziet je huid er in september droger, doffer of gevoeliger uit? De seizoenswisseling kan invloed hebben. Zo pas je je skincare aan.

Waarom je huid in september kan veranderen (terwijl je skincare hetzelfde blijft)

Dezelfde crème, dezelfde cleanser, dezelfde routine die je al maanden trouw volgt, en toch lijkt je huid er in september anders uit te zien. Droger op sommige plekken, doffer, soms gevoeliger dan normaal. Dat betekent in de meeste gevallen niet dat een product plotseling niet meer goed voor je huid is. Waarschijnlijker is dat je huid reageert op weersveranderingen die eerder beginnen dan je denkt, vaak al tussen eind augustus en de eerste dagen van september, wanneer de overgang naar een nieuw seizoen merkbaar begint te worden, ook al voelen de temperaturen soms nog zomers aan.

De verandering gebeurt zelden van de ene op de andere dag en is vaak een gevoel dat moeilijk te omschrijven is: make-up die niet meer zo mooi aanbrengt als vroeger, een crème die lijkt te verdwijnen zonder hetzelfde comfortabele gevoel achter te laten, of een deel van je gezicht dat plotseling strak aanvoelt of er doffer uitziet.

Het gaat niet alleen om temperatuur

De overgang van zomer naar herfst kan de huid beïnvloeden door verschillende omgevingsfactoren, vooral veranderingen in temperatuur en luchtvochtigheid. In september verandert het weer geleidelijk. De luchtvochtigheid en temperatuur kunnen anders zijn dan tijdens de warme zomermaanden, maar de omstandigheden verschillen sterk van dag tot dag. Later in het najaar en in de winter kan ook de drogere binnenlucht door verwarming een rol gaan spelen. Kortom, de omstandigheden voor de huid veranderen in de loop van het seizoen geleidelijk (denk ook aan regen en wind).

Dat is ook een van de redenen waarom een routine die in de zomer perfect voldeed, enkele weken later minder comfortabel kan aanvoelen. Een lichte gel-moisturizer kan bijvoorbeeld nog steeds een goed product zijn, maar minder prettig aanvoelen wanneer de huid door veranderende omstandigheden meer behoefte heeft aan hydratatie of een beschermender product. Het is dus niet per definitie het product dat niet meer werkt, maar de veranderde omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat de huid andere behoeften krijgt.

Wat er echt met de huid gebeurt

De overgang naar een nieuw seizoen valt vaak samen met verschillende effecten die elkaar overlappen. Aan de ene kant kan de huid te maken krijgen met andere omstandigheden; aan de andere kant draagt ze nog steeds de gevolgen van de zomermaanden met zich mee.

Na weken of maanden van blootstelling aan zon, warmte, transpiratievocht en hoge temperaturen is het niet ongewoon dat de huid meer uitgedroogd is, de teint minder egaal wordt of verkleuringen en roodheid duidelijker zichtbaar worden. Soms kan de huid ook gevoeliger zijn. In september kan de huid dus nog steeds bezig zijn met herstellen van de stress die zich tijdens de zomer heeft opgebouwd, terwijl de omgeving al begint te veranderen. Juist die overlapping maakt de overgang zo zichtbaar: de huid krijgt niet alleen te maken met de komst van de herfst, maar verwerkt ook nog wat er in de voorgaande maanden is gebeurd.

De drie aanpassingen die echt een verschil kunnen maken

Het is niet nodig om je hele routine om te gooien. In de meeste gevallen is het nuttiger om te kijken hoe je huid verandert en met kleine, gerichte aanpassingen in te grijpen.

De eerste heeft te maken met de textuur van je moisturizer. Als een zeer lichte lotion niet langer hetzelfde comfortabele gevoel geeft, kan het tijd zijn om geleidelijk over te stappen op een rijkere of meer verzachtende formule. Het doel is niet alleen om water aan de huid toe te voegen, maar ook om het vast te houden en de functie van de huidbarrière te ondersteunen.

Ingrediënten zoals ceramiden, glycerine en hyaluronzuur kunnen in deze fase nuttig zijn, vooral wanneer de huid droger aanvoelt of minder comfortabel is dan normaal. Er bestaat echter geen ideale textuur voor iedereen: ook in de herfst heeft een van nature vette huid misschien geen bijzonder rijke crèmes nodig.

Let op met exfoliëren na de zomer

Na maanden van zon, zweet en dagelijkse zonnebescherming kan de huid er doffer en ongelijkmatiger uitzien. In sommige gevallen kan een milde exfoliatie helpen om het uiterlijk van het huidoppervlak te verbeteren en de teint meer uitstraling te geven. Toch moet dit niet worden gezien als een automatische stap voor iedereen.

Als de huid al erg droog, geïrriteerd of gevoelig is, of tekenen vertoont van een verzwakte huidbarrière, kan exfoliatie de situatie verergeren. In dat geval kan het nuttiger zijn om je eerst te richten op hydratatie, comfort en het herstel van de huidbarrière. De belangrijkste regel is daarom matiging. Een exfoliërende behandeling kan nuttig zijn wanneer de huid deze goed verdraagt, maar de frequentie of intensiteit verhogen alleen omdat de zomer voorbij is, is niet altijd de beste keuze.

September kan ook het juiste moment zijn om antioxidanten opnieuw te bekijken

Een ander onderdeel van de routine dat aandacht kan verdienen, is het gebruik van een antioxidant, zoals vitamine C. Niet omdat september per se het moment is waarop je ermee moet beginnen, maar omdat de terugkeer naar een regelmatiger routine na de zomer een gelegenheid kan zijn om producten opnieuw te bekijken die tijdens de warmere maanden minder vaak werden gebruikt of tijdelijk waren weggelaten.

Vitamine C wordt vaak gebruikt in skincare-routines vanwege zijn antioxiderende werking en kan na verloop van tijd bijdragen aan een mooiere uitstraling van de teint en bepaalde verkleuringen minder zichtbaar maken. Zoals altijd moeten de gekozen formule en concentratie wel passen bij de gevoeligheid van je eigen huid.

Dagelijkse zonnebescherming mag ondertussen niet worden stopgezet. Blootstelling aan UV-straling gaat het hele jaar door en breedspectrum zonnebescherming blijft een van de belangrijkste dingen om verdere schade door blootstelling aan de zon te voorkomen en pigmentvlekken en verkleuringen zoveel mogelijk te beperken. Wil je hier meer over weten, lees dan ook Heb jij deze zomer nieuwe pigmentvlekken in je gezicht ontdekt?

Je routine aanpassen (maar niet vernieuwen)

Een huid die er in september anders uitziet, is op zich niet een teken dat iets in je routine niet meer werkt. Vaker is het gewoon het eerste zichtbare effect van een omgeving die verandert voordat we ons daar werkelijk van bewust zijn.

De meest effectieve skincare in deze fase is niet een compleet nieuwe routine, maar vraagt om gerichte aanpassing. Een net iets comfortabelere textuur, wat extra aandacht voor de huidbarrière en meer voorzichtigheid met agressievere behandelingen kunnen voldoende zijn om je huid aan de seizoensverandering te laten wennen.

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