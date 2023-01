Dit anti-aging stofje (hyaluronzuur) wil je in je skin care hebben

Hyaluronzuur houdt de vochtbalans in je huid op peil, het gaat rimpeltjes tegen en is een heerlijk anti-aging stofje voor in je skin care.

Hyaluronzuur tegen vroegtijdige huidveroudering

Iedereen kent inmiddels het woord hyaluronzuur. Deze werkzame stof is op dit moment enorm populair. En terecht. Want hyaluronzuur kan het voortijdige huidverouderingsproces vertragen, houdt het vochtgehalte in je huid op peil omdat het op grandioze wijze water vasthoudt, zorgt voor volume en gaat rimpels tegen. Alle reden dus waarom je dit anti-aging stofje in je skin care zou willen hebben.

Hyaluronzuur en huidveroudering

Hyaluronzuur is een lichaamseigen stof. Het komt van nature dus al in ons lichaam en in onze huid voor. Maar, net zoals dat ook met collageen het geval is, neemt de hoeveelheid hyaluronzuur in onze huid in de loop der jaren af. Al vanaf je vijfentwintigste begint je lichaam minder van deze stof aan te maken, en verliest je huid ongeveer 1% per jaar.

Dit is te zien en voelen: je huid wordt droger, verliest volume en er vormen zich rimpels. Het is dus een goed idee om hyaluronzuur in je skin care te hebben.

Hyaluronzuur in anti-aging skin care

Hyaluronzuur kun je op verschillende manier gebruiken of toedienen. Het is heel populair als filler. Door het stofje in je huid te laten injecteren, creëer je volume en worden rimpels opgevuld. Een nadeel is wel dat deze lichaamseigen stof in de tijd weer door je lichaam wordt afgebroken. Een andere, vrij nieuwe manier is hyaluronzuur als supplement, maar daar is nog niet zo heel veel over bekend. De meest eenvoudige manier is nog steeds: gewoon smeren.

Dit moet je weten als je voor hyaluronzuur kiest

1. Allereerst: bescherm je huid tegen de zon. De zon bevordert afbraak van hyaluronzuur in je huid. Bovendien helpt deze werkzame stof niet bij zonschade. Twee redenen dus om je huid goed tegen de zon te beschermen. Verder is het natuurlijk zonde om aan de ene kant met hyaluronzuur te smeren, en aan de andere kant je huid bloot te stellen aan de zon. Dat is als water naar de zee dragen.

2. Heb geduld. Wetenschappelijke onderzoeken bewijzen dat hyaluronzuur daadwerkelijk werkt. De rimpeldiepte neemt aanzienlijk af, de huid wordt strakker en steviger, de hydratatie wordt beter, kortom: je mag met recht zeggen dat hyaluronzuur het verouderingsproces vertraagt. Maar die resultaten bereik je niet in één nacht tijd. De eerste resultaten zullen pas na enkele weken, soms zelfs maanden zichtbaar zijn. Bovendien verdwijnen ze weer zodra je met smeren stopt. Je moet dus heel constant en trouw te werk gaan.

3. Herken het ingrediënt. Op de ingrediëntenlijst wordt hyaluronzuur vaak met de Engelse naam genoemd, dat is: sodium hyaluronate. Check je crème maar eens.

4. De juiste concentratie hyaluronzuur. Wil je resultaten bereiken, dan moet de concentratie effectief zijn, maar aan de andere kant niet te hoog. De percentages lopen uiteen van 0,1% tot 3%. 0,1% wordt wel als laag beschouwd, terwijl je boven de 2% last kunt krijgen van irritatie of een droge huid. Hyaluronzuur zou overigens al vanaf 0,1% werkzaam zijn.

5. Ga voor een meervoudige complex. Hyaluronzuur komt in verschillende moleculaire gewichten voor. De deeltjes van laagmoleculair hyaluronzuur zijn kleiner (en duurder) en dringen in de diepere huidlagen door en verzachten rimpels en fijne lijntjes; hoogmoleculaire deeltjes werken in de bovenste huidlaag en zorgen voor een instant stralend effect. Daarom wordt wel aangeraden om voor een multi-moleculaire formule te kiezen met zowel laag- als hoogmoleculair hyaluronzuur.

6. Serum of crème? Volgens sommige dermatologen is het beter om voor een serum te kiezen omdat de concentraties daarin vaak hoger zijn. Aan de andere kant werkt hyaluronzuur het beste in een vochtige omgeving. Het is immers de bedoeling dat het water aantrekt. Daarom vind je in kwalitatief goede hyaluronzuur crèmes ook vochtvasthoudende ingrediënten. Kies je voor een serum gebruik daarnaast dan ook een hydraterende crème.

Hyaluronzuur heeft nagenoeg geen bijwerkingen. Het kan met je keuze daarom niet echt fout gaan. Het is gewoon een prettig stofje dat je graag in je huidverzorgingsproducten wilt tegenkomen.

Klik hier voor beautytips voor de heren