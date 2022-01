29x Anti-aging tips. Zo vertraag je voortijdige huidveroudering

De afgelopen jaren is er steeds meer over skincare en anti-aging te doen. Voorkomen is beter dan bestrijden is het motto. Dit is inmiddels goed tot ons bewustzijn doorgedrongen. Steeds jonger beginnen we met een anti-aging beauty routine. Anti-aging is niet meer leeftijdgebonden, maar staat daadwerkelijk voor datgeen wat het inhoudt: het tegengaan voor voortijdige veroudering.

We zetten de belangrijkste anti-aging tips om vroegtijdige huidveroudering tegen te gaan nog eens voor je op een rijtje.

Maak je huid ’s morgens en ’s avonds goed schoon.

Was je huid met lauwwarm water (niet te heet).

Gebruik milde huidproducten.

Wrijf niet in je ogen.

Klop je huidproducten in je huid. Nogmaals: vermijd wrijving!Gebruik een vette crème die je huid goed beschermt en vocht vasthoudt (al was het maar vaseline).

Exfolieer je huid regelmatig met een chemische (AHA) of fysieke maar milde exfoliant (de klassieke scrub met korreltjes).

Gebruik altijd een SPF-filter.

Vergeet niet om ook je hals te reinigen, verzorgen en beschermen.

Ga niet onder de zonnebank (maar gebruik liever een zelfbruinende crème).

Vergroot je kennis over anti-aging ingrediënten in crèmes. Anti-aging crèmes hoeven niet duur te zijn, maar weet wel wat je koopt.

Kies een crème met vitamine A-zuur (tretinoïne) om fijne lijntjes en rimpelvorming tegen te gaan.

Kies een crème met vitamine C of derivaten daarvan voor de vorming van collageen.

Kijk ook eens uit naar huidverzorgingsproducten op basis van: vitamine E (antioxidant, ontstekingremmend), peptiden (voor collageen en elastine) en ceramiden (vetten die je huid beschermen).

Vermijd ingrediënten als SLS (sodium lauryl sulfate).

Verzorg je huid met REGELMAAT, dag na dag, altijd.

Stem je beautyroutine af op de seizoenen en conditie van je huid.

Stop met roken.

Drink minder alcohol.

Frons niet! Fronsen is een gewoonte die je kunt afleren. Hoe minder je fronst, hoe minder rimpels.

Beweeg regelmatig.

Eet gezond: groenten, peulvruchten, fruit, vezels (volkoren producten), vis, mager vlees, eieren.

Ga voor eiwitten: eieren, kip, mager vlees, zuivelproducten (dierlijke eiwitten) maar ook – zij het in mindere mate – noten, peulvruchten, paddenstoelen, granen, pitten en zaden (plantaardige eiwitten).

Ga voor gezonde vetten: avocado, noten, olijfolie, zalm, eieren, mager rood vlees, volle yoghurt en melk.

Vermijd suiker en geraffineerde koolhydraten.

Slaap voldoende.

Slaap – als het even kan – op je rug (net zoals de geisha’s in Japan). Dit vertraagt de vorming van gezichtsrimpels, decolletérimpels en een verslapte kaaklijn.

Doe jezelf (en je gezichtshuid) een zijden of satijnen kussensloop cadeau.

Stress niet! Probeer het leven van de zonnige kant te bekijken :-)

