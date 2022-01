Psychologie. Hoe beoordelen we potentiële liefdespartners? (Mannen anders dan vrouwen!)

Psychologie. Hoe beoordelen we potentiële liefdespartners?

Laat een foto van een vrouw aan een man zien en zijn eerste reactie is hoogstwaarschijnlijk positief. ‘Wat een mooie meid! Wat een type! Mooi gezicht! Mooi benen, mooie billen. Een lekker w…’ Enfin, je begrijpt wat we bedoelen. Maar draai de rollen om en neem hetzelfde testje af bij een vrouw door haar een foto van een man te laten zien, en de reactie zal opvallend minder spontaan en enthousiast zijn. Ze zal er kritisch naar kijken en niet besparen op haar commentaar.

Dat de heren – het merendeel van de heren tenminste – het allemaal niet zo nauw nemen, verbaast ons niet. Lees de ontelbare pagina’s vol lovende (en vaak smeuïge) commentaren onder de social media foto’s van dames die objectief gezien niet eens aantrekkelijk zijn maar eens, en je krijgt een goede indruk van de reacties van de heren.

Nu is het zo dat we ons, als we een inschatting maken van de aantrekkelijkheid van een potentiële partner, moeten baseren op incomplete informatie. We hebben hier dus te maken met onzekere factoren en kunnen bij onze beoordeling op twee manieren de fout ingaan: we kunnen de aantrekkelijkheid van een potentiële partner overschatten óf onderschatten. In de praktijk neigen de heren dus tot overschatten en de dames tot onderschatten. (In beide gevallen kan dat heel vervelend zijn: je kunt wakker worden naast een dame die je bij nader inzien niet bevalt óf je kunt een gouden kans laten lopen.)

De onderzoekers van de Murdoch University in Australië hebben de reacties van dames en heren, zo anders van elkaar, willen verifiëren en kwantificeren met een wetenschappelijke experiment. Ze hebben daartoe de reacties van heren op die van afbeeldingen van onaantrekkelijke dames geanalyseerd, maar ook de reacties van dames op foto’s van aantrekkelijke heren.

Zoals je misschien raadt, wijst het onderzoek uit dat de heren die deelnamen aan het onderzoek inderdaad een sterke neiging hadden om de dames die ze op de foto’s zagen mooier te maken dan ze daadwerkelijk waren. De dames daarentegen hebben de neiging om de positieve karakteristieken van de heren op de foto’s niet op te merken en onderschatten op het eerste gezicht heren die objectief gezien als ‘knap’ doorgaan.

Op zich is dit geen opmerkelijke uitkomst (of misschien ook wel), maar voor de onderzoekers is deze wetenschappelijke constatering van belang, want wil je cognitieve reacties, in wat voor kamp dan ook analyseren, dan moet je er rekening mee houden dat die reacties zijn gebaseerd op vele factoren en ook vooroordelen.

Zo wijst het onderzoek in kwestie bijvoorbeeld uit dat de bevindingen voor de heren en dames op verschillende manieren moeten worden gecorrigeerd, omdat de heren nu eenmaal de neiging hebben om de aantrekkelijkheid van (onaantrekkelijke) dames te overschatten en de dames de aantrekkelijkheid van (aantrekkelijke) heren onderschatten.

Het is allemaal een beetje wetenschappelijk, maar waar het voor ons op neerkomt, is dit. Vind je lieverd die actrice of die dame op straat echt wel heel mooi maar vind jij haar oerlelijk, dan zul je zijn cognitieve reactie met een bepaalde factor (de berekening daarvan laten we aan de Murdoch University) moeten afzwakken. Vind jij anderzijds die nieuwe, stoere collega op je werk onaantrekkelijk, dan mag vriendlief jouw kritiek met een korreltje zout nemen (en doet hij er goed aan om je niet te vragen om de man nog eens goed te bekijken – je zou bij nader inzien wel eens op andere gedachten kunnen komen :-)).

