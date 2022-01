Modetrends 2022. Is uniform dressing iets voor jou? Foto ADVERSUS

Kan jij – net zoals wij – niet wachten om van de bank af te komen en je jogging pak aan de wilgen te hangen? Sta jij in de startblokken om je weer eens ‘echt’ te kleden? Hopelijk gaat het er snel van komen. In de tussentijd is er in de mode een heleboel veranderd. Er vallen nog wel modetrends voor 2022 – héél vëél zelfs – te onderscheiden maar er is méér gaande.

Tweesplitsing in de mode

De pandemie heeft de mode alle hoeken van de kamer laten zien. Toen de modeontwerpers kort na de uitbraak van het virus zich moesten gaan zetten aan het ontwerpen van nieuwe collecties (veelal vanuit huis) zagen we een duidelijke tweesplitsing.

Sommige ontwerpers pasten zich direct aan de nieuwe situatie aan door loungewear en housewear invloeden in hun collecties te verwerken wat tot een uiterst relaxed modebeeld leidde, terwijl andere ontwerpers zich door de uitbraak van de pandemie zodanig met zichzelf en grote levensvragen geconfronteerd zagen dat ze op zoek gingen naar de ‘kern’ van zichzelf en met ‘back to the roots’-creaties op de proppen kwamen.

Inmiddels zijn we alweer een paar seizoenen verder. We hebben allemaal enthousiast meegedaan aan de joggingpakken- en hoodies-rage en vorig jaar zomer, toen we tijdelijk verlost waren van covid-zorgen, waagden we ons spannende creaties maar vooral ook aan superkorte shorts en nog kortere crop tops die zomer 2021 het etiket ‘slutty summer‘ opleverden.

De modecollecties voor winter 2021 2022 zijn wat meer in balans en – als je dat woord in de mode mag noemen – ‘genormaliseerd’, al blijkt het ongewoon moeilijk om er rode lijnen in te ontdekken. Als je tegenwoordig een modejournalist vraagt, wat er in de mode is, dan zul je ongetwijfeld ‘alles en niets’ te horen krijgen. Met andere woorden: alles mag. In die zin heeft de pandemie bevrijdend gewerkt.

Om te zeggen dat er géén modetrends voor 2022 zijn, is overigens niet juist. Er zijn ontzettend véél trends en ze volgen elkaar razend snel op. Het ene moment gaat dit, het andere moment dat. Juist deze ontwikkeling, tezamen met de confrontatie met onszelf waartoe de pandemie ons gedwongen heeft, heeft er wellicht aan bijgedragen dat we met onze outfits steeds vaker proberen dicht(er) bij onze eigen kern te komen. We hebben het een beetje gehad met al die vluchtigheid.

Macro modetrend 2022: uniform dressing

De grote macro modetrend voor 2022 is dan ook dat we met onze outfit gaan uitdragen wie we zijn, waar we voor staan. We kopen bedachtzamer, duurzamer en gaan voor unieke items die iets voor ons (kunnen gaan) betekenen. We verwijzen onze kledingstukken na een paar keer of een seizoen dragen niet meer naar de achterste hoek van de kast. Juist niet, want het worden iconische items die ons herkenbaar maken, die bij ons horen, die symbolisch voor ons zijn.

Op deze foto: Anna Wintour, directrice Vogue US. Foto: Mauro Pilotto

In zekere zin is dit geen nieuwigheid. In de modewereld, maar ook in de muziekwereld en andere creatieve sectoren, lopen heel wat mensen rond die zeker zijn van hun eigen stijl dat ze daar door de jaren, decennia heen altijd aan vast gehouden hebben. Bekende voorbeelden zijn Anna Wintour, directrice van Vogue Amerika, met haar signatuur jurken met fantasieën, en modeontwerper Giorgio Armani.

Photo: courtesy of Giorgio Armani

De laatste zul je zelden zonder een zwart T-shirt met lange mouwen en donkere broek zien. Dag na dag draagt de Italiaanse modeontwerper eenzelfde outfit (niet dezelfde natuurlijk!) die eenvoudig oogt maar waar wel degelijk denkwerk achter zit. Onnodig te zeggen dat de items die de designer draagt van topkwaliteit zijn. In de tijd dat ik als model werkte, heb ik met eigen ogen gezien hoe de kleermakers van het maison de T-shirts voor de Maestro afspeldden en op maat maakten.

Hiermee komen we direct aan het ‘geheim’ van uniform dressing: houd het simpel en chic. Zover als de monotomie van Giorgio Armani hoef je niet te gaan maar kies voor tijdloze items in ongeveer dezelfde stijl en toonaarden die zich allemaal moeiteloos met elkaar laten combineren. Je creëert dus letterlijk je ‘eigen uniform’. Hiermee zie je er altijd onberispelijk uit, ben je altijd jezelf én ben je in één klap van al je kledingstress af.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE