Psychologie. Dit zegt de wetenschap over mensen die van gossip houden

Heb jij – laten we even van een hypothetisch voorbeeld uitgaan – een tante die je ervan verdenkt een steekje los te hebben omdat ze letterlijk alles over het wel en wee van zeg Jennifer Lopez weet? Of heb je ( wederom een hypothetische voorbeeld) een niet zo snugger neefje dat helemaal wild is van één of ander tieneridool? Dan werpt nieuw wetenschappelijk onderzoek van twee Hongaarse psychologiefaculteiten (misschien) een nieuw licht op deze (denkbeeldige) familieleden.

De Hongaarse wetenschappers voerden een onderzoek uit onder 1763 personen waarbij ze door middel van cognitieve tests hun intelligentieniveau in de kaart brachten, om vervolgens dezelfde deelnemers te testen op hun kennisniveau van het persoonlijke leven van beroemde personen. Daarbij werd met name gekeken naar de mate waarin deze personen er ‘idolen’ onder de beroemdheden op nahielden.

Het resultaat was kort door de bocht gezegd: voorspelbaar. De bevindingen suggereren dat er een direct verband bestaat tussen het verheerlijken van beroemdheden en slechtere prestaties als het op cognitieve tests aankomt. Uit het onderzoek bleek namelijk dat hoe meer de deelnemers het privé-leven van beroemdheden volgden, hoe minder – ew! – ze qua cognitief vermogen (dat is: het vermogen om te leren, onthouden, onderscheiden en om kennis uit te wisselen) scoorden.

De neiging om de roddelpers te volgen en beroemdheden op een voetstuk te zetten is omgekeerd evenredig aan het cognitieve vermogen.

Met andere woorden ofwel heel kort door de bocht: mensen die van gossip houden, zouden minder intelligent zijn. Een mogelijke, verzachtende omstandigheid is misschien dat mensen die geobsedeerd zijn door gossip en A-listers qua cognitief vermogen minder hoog scoren juist omdat ze op hun idolen geconcentreerd zijn. Om die vraag te kunnen beantwoorden, is verder onderzoek nodig.

De omgekeerd evenredige relatie tussen gossip obsessie/intelligentie zou niet worden beïnvloed door sociale of economische factoren, en daarom zouden we ronduit deze conclusie mogen trekken: hoe meer iemand de roddelpers volgt, hoe minder intelligent :-)



Hiermee zijn we terug bij die hypothetische tante en dat denkbeeldige neefje. Je vermoedens bleken juist of in ieder geval lijkt het erop dat ze op academisch niveau bevestiging hebben gevonden. Met de groeten aan het zogenaamde politically correct :-)

